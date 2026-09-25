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Αύξηση 1,4% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου φέτος τον Ιούλιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιουλίου 2025, ενώ αύξηση 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου 2025 προς τον Ιούλιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.868 πλοία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αντίθετα, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.953.043 κόρους και παρουσίασε μείωση 0,7% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2025, ενώ μείωση 2,7% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου 2025 προς τον Ιούλιο 2024.

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