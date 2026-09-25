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Τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έτους 2025, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 5.540 ιδιωτικών νοικοκυριών στο σύνολο της χώρας.

Ειδικότερα:

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2025, ανήλθε στα 21.842,40 ευρώ έναντι 20.694,48 ευρώ το 2024.

των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2025, ανήλθε στα έναντι 20.694,48 ευρώ το 2024. Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν ποσό υψηλότερο από 1.414,60 ευρώ τον μήνα .

των νοικοκυριών δαπανούν ποσό υψηλότερο από . Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν, κατά μέσο όρο, το 23,4% του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους για στέγαση, εκ του οποίου το 17,3% αφορά την καταβολή ενοικίου.

που διαμένουν σε δαπανούν, κατά μέσο όρο, το του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους για στέγαση, εκ του οποίου το αφορά την καταβολή ενοικίου. Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 54,4% της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 34,5% .

της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο . Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.981,36 ευρώ , ενώ η χαμηλότερη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 16.475,52 ευρώ .

και ανήλθε σε , ενώ η χαμηλότερη καταγράφηκε στην και ανήλθε σε . Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2025 εμφανίζεται μειωμένη κατά 12,0% σε σύγκριση με το 2008.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2025, ανήλθε σε 21.842,40 ευρώ (1.820,20 ευρώ τον μήνα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024 (1.724,54 ευρώ). Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,9% ή κατά 611,93 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2025 που ήταν 2,59%.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο, το 2025, ανήλθε σε 9.225,12 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,5% (484,92 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2024 (8.740,20 ευρώ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2025 παρατηρείται μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών κατά 4,7% σε σχέση με το έτος 2010, ενώ η αντίστοιχη μείωση σε σχέση με το έτος 2008 είναι της τάξεως του 12,0%. Σε σύγκριση με το 2020, έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η χαμηλότερη δαπάνη, καταγράφεται αύξηση 39,0%.

Τα μονομελή νοικοκυριά, που το μέλος είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 45,6% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας ενώ τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ηλικίας έως και 16 ετών δαπανούν, κατά μέσο όρο, το 149,8% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας.

Τα νοικοκυριά στα οποία ο υπεύθυνος είναι οικονομικά μη ενεργός ή άνεργος δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,6% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας, ενώ αυτά που ο υπεύθυνος είναι αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς δαπανούν το 217,9% του αντίστοιχου ποσού.

Η μέση μηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού, με την υψηλότερη μέση δαπάνη να καταγράφεται στα νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 35-44 ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά αυτά δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 133,3% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας (133,6% το 2024). Τα νοικοκυριά με τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή (55,6%) για το 2025 ήταν αυτά με υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και άνω (58,5% το 2024).

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.386,11 ευρώ τον μήνα, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές δαπανούν 1.892,86 ευρώ τον μήνα. Επομένως, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν ποσό, κατά μέσο όρο, 26,8% λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής δαπανούν, κατά μέσο όρο, ποσό που αντιστοιχεί στο 114,4% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας, ενώ αυτά που διαμένουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος δαπανούν το 75,4% του αντίστοιχου ποσού.

Το έτος 2025, σε σύγκριση με το 2024, τα νοικοκυριά που διαμένουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αύξησαν τις δαπάνες τους, κατά μέσο όρο 15,9%, ενώ αυτά που διαμένουν στην Περιφέρεια Κρήτης κατά 1,8%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

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