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Ετήσια μείωση 1,2% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,2% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε μείωση 1,7%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2026. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουλίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Ιουλίου 2026

Ι. Σύγκριση Ιουλίου 2026 με Ιούλιο 2025

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,2% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

Κατά 12,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Κατά 4,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Κατά 3,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων.

Από την αύξηση:

Κατά 1,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., παραγωγής προϊόντων καπνού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 κατά 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 5,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Κατά 2,5% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

Κατά 2,1% του Δείκτη Παροχής Νερού

Κατά 9,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ. Σύγκριση Ιουλίου 2026 με Ιούνιο 2026

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,7% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

Κατά 8,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Κατά 2,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Κατά 1,1% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από την αύξηση:

Κατά 1,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

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