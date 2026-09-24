Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια νέα εποχή για τον κατώτατο μισθό ξεκινά από το 2028, καθώς η ετήσια αναπροσαρμογή του δεν θα αποτελεί πλέον αποκλειστικά αποτέλεσμα κυβερνητικής απόφασης, αλλά θα συνδέεται με έναν προκαθορισμένο μαθηματικό μηχανισμό.

Το νέο σύστημα, που έχει ήδη θεσμοθετηθεί με τον νόμο 5163/2024, προβλέπει ότι το ύψος του κατώτατου μισθού θα διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες, ώστε η εξέλιξή του να ακολουθεί τόσο το κόστος ζωής όσο και την πορεία των μισθών στην οικονομία.

Μέχρι την ενεργοποίηση του νέου μοντέλου, θα προηγηθεί μία ακόμη αύξηση τον Απρίλιο του 2027, η οποία θα γίνει με το σημερινό σύστημα. Η κυβερνητική εκτίμηση είναι ότι οι δύο επόμενες παρεμβάσεις μπορούν να οδηγήσουν τον κατώτατο μισθό από τα σημερινά 920 ευρώ στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Ωστόσο, το ποσό αυτό αποτελεί απλώς το πρώτο σημείο αναφοράς. Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο η αύξηση θα προκύπτει από τα δεδομένα που θα καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ.

Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός

Η βασική αλλαγή είναι ότι ο κατώτατος μισθός θα αποκτήσει μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού.

Ο νέος τύπος θα βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά τον πληθωρισμό που επηρεάζει τα χαμηλότερα εισοδήματα, δηλαδή τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή για το 20% των νοικοκυριών με τα μικρότερα εισοδήματα.

Η επιλογή αυτή διαφοροποιείται από τον γενικό δείκτη πληθωρισμού, καθώς αποτυπώνει πιο άμεσα τις μεταβολές στις δαπάνες των οικονομικά πιο ευάλωτων ομάδων.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά τη μεταβολή της αγοραστικής δύναμης των μισθών, από την οποία θα υπολογίζεται το 50%. Με αυτόν τον τρόπο ο μηχανισμός θα συνδέει την αύξηση του κατώτατου όχι μόνο με τις τιμές, αλλά και με την πραγματική εξέλιξη των αποδοχών.

Ο ετήσιος συντελεστής αύξησης θα προκύπτει επομένως από τον πληθωρισμό του χαμηλότερου εισοδηματικά 20% και από το μισό της μεταβολής της αγοραστικής δύναμης των μισθών.

Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται θα αφορούν τη δωδεκάμηνη περίοδο από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους έως τον Ιούνιο του έτους αναπροσαρμογής, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα.

Η τελευταία αύξηση πριν τον «αυτόματο πιλότο»

Πριν από την εφαρμογή του νέου συστήματος, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί ξανά την 1η Απριλίου 2027.

Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση περίπου 40 ευρώ, με τον κατώτατο να διαμορφώνεται από τα 920 στα 960 ευρώ. Εφόσον ο νέος μηχανισμός οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση από τον Ιανουάριο του 2028, ο στόχος των 1.000 ευρώ θα επιτευχθεί.

Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί εκτίμηση και όχι δεδομένο, καθώς η τελική μεταβολή θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούν όταν εφαρμοστεί για πρώτη φορά ο τύπος.

Εάν ο στόχος επιβεβαιωθεί, η συνολική αύξηση από τα 650 ευρώ του 2021 θα φτάσει περίπου το 54%. Για εργαζόμενο με τρεις αναγνωρισμένες τριετίες, ο αντίστοιχος μεικτός μισθός θα μπορούσε να ανέλθει στα 1.300 ευρώ.

Δεν προβλέπεται μείωση του κατώτατου μισθού

Ο νέος μηχανισμός δεν σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός θα μπορεί να μειώνεται όταν οι οικονομικοί δείκτες εμφανίζουν αρνητική πορεία.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι αποδοχές δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Εάν ο μαθηματικός τύπος οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα, ο κατώτατος παραμένει στο ίδιο επίπεδο.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρήτρα παρέκκλισης για ακραίες οικονομικές συνθήκες, όπως μια σημαντική ύφεση ή σοβαρή επιδείνωση στην αγορά εργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να μην εφαρμοστεί πλήρως η αύξηση που προκύπτει από τον τύπο, αλλά απαιτείται τεκμηρίωση και συγκεκριμένη διαδικασία.

Έτσι, η πολιτική παρέμβαση δεν εξαφανίζεται πλήρως, όμως περιορίζεται σημαντικά, καθώς ο βασικός υπολογισμός θα προκύπτει πλέον από αντικειμενικούς δείκτες.

Μείωση εισφορών και υψηλότερες καθαρές αποδοχές

Η αλλαγή στον κατώτατο μισθό θα συνοδευτεί και από παρέμβαση στις ασφαλιστικές εισφορές.

Από την 1η Απριλίου 2027 οι εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, με αποτέλεσμα το ποσοστό που επιβαρύνει τον εργαζόμενο να υποχωρεί από 13,37% σε 12,87%.

Οι εργοδοτικές εισφορές παραμένουν στο 21,79%, ενώ το συνολικό ποσοστό εισφορών μειώνεται στο 34,66%, από 40,56% το 2019.

Με βάση τα σημερινά σενάρια, εργαζόμενος χωρίς τριετίες θα δει τον μεικτό μισθό του από τα 920 ευρώ σήμερα στα 960 ευρώ το 2027 και στα 1.000 ευρώ το 2028.

Σε επίπεδο καθαρών αποδοχών, οι εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση από περίπου 797 ευρώ σήμερα, στα 836 ευρώ το 2027 και στα 871 ευρώ το 2028.

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πιερρακάκη για περισσότερα έσοδα από 6G και 5G

Επιδοτήσεις τέλος στο ρεύμα, ανοίγει ο δρόμος στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας

Η μεταμόρφωση του Ντόρτμουντ: Πώς ορυχεία και χαλυβουργεία έγιναν τεχνολογικά πάρκα και πανεπιστήμια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ