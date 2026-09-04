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Νέες δυνατότητες για όσους έχουν οφειλές προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers ενεργοποιούνται από τις 21 Σεπτεμβρίου, αλλάζοντας ουσιαστικά τα δεδομένα στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δημιουργώντας περιθώρια για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζεται η κύρια κατοικία κατά τον υπολογισμό της περιουσιακής εικόνας του οφειλέτη. Η αλλαγή μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να επηρεάσει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το ύψος του ποσού που θα κληθεί τελικά να αποπληρώσει ο ενδιαφερόμενος.

Το ζήτημα αφορά ένα εξαιρετικά μεγάλο μέρος της οικονομίας, καθώς περισσότερα από 4 εκατομμύρια ΑΦΜ, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμφανίζουν χρέη προς το Δημόσιο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία προσεγγίζουν τα 114 δισ. ευρώ, ενώ τα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και ΚΕΑΟ ανέρχονται περίπου στα 52,4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα δάνεια και οι απαιτήσεις που βρίσκονται υπό τη διαχείριση των servicers υπολογίζονται σε περίπου 80 δισ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους και τη σημασία των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης.

Ποιες ρυθμίσεις παραμένουν διαθέσιμες

Για τις οφειλές προς την Εφορία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η πάγια ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την εξόφληση χρεών σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Για ορισμένες κατηγορίες έκτακτων οφειλών, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί έως τις 48. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, χρέη που προκύπτουν από φορολογικούς ελέγχους, δικαστικές αποφάσεις ή κληρονομικές υποχρεώσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, προσφέροντας μια βασική λύση για όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες χωρίς να προσφύγουν σε πιο σύνθετες διαδικασίες.

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου παραμένει διαθέσιμη η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 72 δόσεων για συγκεκριμένες παλαιότερες οφειλές.

Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Έτσι, ένας φορολογούμενος που διαθέτει τόσο παλιές όσο και νεότερες οφειλές μπορεί, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιήσει διαφορετικά εργαλεία ρύθμισης για διαφορετικές κατηγορίες χρεών.

Εξωδικαστικός: Έως 240 δόσεις σε Δημόσιο και Ταμεία

Για όσους έχουν οφειλές σε περισσότερους πιστωτές, ο εξωδικαστικός μηχανισμός παραμένει το βασικό εργαλείο συνολικής αντιμετώπισης του χρέους.

Μέσω της διαδικασίας μπορούν να ενταχθούν ταυτόχρονα οφειλές προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers, επιτρέποντας στον ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει μια ενιαία εικόνα των υποχρεώσεών του.

Για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει έως τις 240 δόσεις.

Αντίστοιχα, για τραπεζικές οφειλές και απαιτήσεις που βρίσκονται σε servicers, ο αριθμός μπορεί να ανέλθει έως και στις 420 δόσεις.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στον μηχανισμό είναι το συνολικό ύψος των οφειλών να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, τα εισοδήματα και την περιουσία του οφειλέτη, η προτεινόμενη λύση μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής αλλά και κούρεμα μέρους της οφειλής.

Η νέα δυνατότητα για την κύρια κατοικία

Η βασική αλλαγή που αναμένεται να ισχύσει από τις 21 Σεπτεμβρίου αφορά τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την περιουσιακή βάση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ρύθμισης.

Μέχρι σήμερα, στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης ενός οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του.

Αυτό σημαίνει ότι στην εικόνα περιλαμβάνονται τόσο η κύρια κατοικία όσο και άλλα ακίνητα, όπως εξοχικά, δεύτερες κατοικίες ή πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία.

Με τη νέα δυνατότητα, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει εκτός υπολογισμού την κύρια κατοικία του, με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία να συνεχίζουν να αξιολογούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για νοικοκυριά που διαθέτουν κατοικία σχετικά μεγάλης αξίας αλλά περιορισμένη ρευστότητα και χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Πώς μπορεί να επηρεαστούν δόσεις και «κούρεμα»

Η αξία της περιουσίας αποτελεί έναν από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση μιας πρότασης ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Εφόσον η κύρια κατοικία εξαιρεθεί από αυτή την εικόνα, η συνολική περιουσιακή αξία που υπολογίζεται μπορεί να εμφανιστεί χαμηλότερη.

Αυτό, ανάλογα πάντα με τα επιμέρους δεδομένα κάθε υπόθεσης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων ή σε ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς το ποσό που τελικά πρέπει να αποπληρωθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργηθεί περιθώριο και για μεγαλύτερο κούρεμα χρέους, εφόσον από τον συνολικό υπολογισμό προκύπτει ότι η πλήρης αποπληρωμή δεν είναι ρεαλιστική με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει μετατραπεί σε βασικό εργαλείο για τη διαχείριση συσσωρευμένων χρεών, ιδιαίτερα για όσους έχουν παράλληλες υποχρεώσεις προς διαφορετικούς φορείς.

Με τις νέες δυνατότητες, η διαδικασία επιχειρεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην προστασία της κύριας κατοικίας, χωρίς να παύει να αξιολογεί τα υπόλοιπα περιουσιακά και εισοδηματικά δεδομένα.

Για τους ενδιαφερόμενους, το κρίσιμο στοιχείο είναι να εξετάσουν συνολικά το προφίλ των οφειλών τους, καθώς η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου μπορεί να αλλάξει σημαντικά τόσο τη διάρκεια της αποπληρωμής όσο και το τελικό κόστος της ρύθμισης.

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