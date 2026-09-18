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Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, οι οποίες επωφελούνται από την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το θέμα θα τεθεί στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ εντός της ημέρας, ενώ νέες συζητήσεις αναμένονται τον Οκτώβριο.

Η συζήτηση ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου, όταν οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Αυστρίας προειδοποίησαν ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν ένα από τα μεγαλύτερα σοκ προσφοράς πετρελαίου των τελευταίων δεκαετιών, ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια για την αύξηση του κόστους ζωής.

Το θέμα αποκτά μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς μέσα στην επόμενη χρονιά διεξάγονται εκλογές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Σλοβακία και η Εσθονία.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια πιέζει την Ευρώπη

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, περίπου 50% υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή απειλούν νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Οι αγορές παραγώγων δείχνουν ότι οι επενδυτές δεν αναμένουν σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στο άμεσο μέλλον.

Όπως μεταδίδει το Reuters, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για τη φορολόγηση των «υπερβολικών κερδών» των πετρελαϊκών εταιρειών.

«Η Επιτροπή έχει μέχρι σήμερα κρατήσει πολύ επιφυλακτική στάση σε αυτό το ζήτημα, παρότι αρκετά κράτη-μέλη ζητούν εδώ και καιρό να παρουσιαστούν σχετικά μοντέλα. Αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Ecofin τον Οκτώβριο και σήμερα θα ασκήσω ξανά αυτή την πίεση, και εκ μέρους των άλλων χωρών», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός.

Κλίνγκμπαϊλ: Οι εταιρείες εκμεταλλεύονται την κρίση

Ο Γερμανός υπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες βλέπουν τις ενεργειακές εταιρείες να επωφελούνται από την κατάσταση και να αυξάνουν σημαντικά τα κέρδη τους.

«Οι άνθρωποι στις χώρες μας βλέπουν σήμερα πώς οι πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση, χρεώνουν υπερβολικά τους καταναλωτές και αυξάνουν σημαντικά τα κέρδη τους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στους ισολογισμούς τους», ανέφερε.

«Εάν οι εταιρείες αυξάνουν υπερβολικά τις χρεώσεις σε μια τέτοια συγκυρία, τότε πρέπει να εξετάσουμε το θέμα με συνέπεια. Αυτή είναι η σαφής προσδοκία μου από την Επιτροπή: να παρουσιάσει τώρα προτάσεις», πρόσθεσε.

Η Κομισιόν δεν προωθεί προς το παρόν ευρωπαϊκό φόρο

Ωστόσο, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχεδιάζει αυτή τη στιγμή έναν ενιαίο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε επίπεδο ΕΕ.

Όπως ανέφερε, η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών-μελών, τα οποία μπορούν να προχωρήσουν αυτόνομα σε σχετικές αποφάσεις.

«Ήμασταν ξεκάθαροι ότι, κατά κάποιον τρόπο, το θέμα βρίσκεται στα χέρια των κρατών-μελών. Τα κράτη μπορούν να προχωρήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή είναι ασφαλώς έτοιμη να συμμετάσχει στις συζητήσεις», δήλωσε.

«Σε αυτό το στάδιο δεν καταθέτουμε πρόταση για έναν φόρο σε επίπεδο ΕΕ, αλλά υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αυτό», πρόσθεσε.

Η συζήτηση για τη φορολόγηση των ενεργειακών κερδών επανέρχεται στην Ευρώπη κάθε φορά που οι τιμές ενέργειας εκτοξεύονται, καθώς οι κυβερνήσεις επιχειρούν να περιορίσουν την επιβάρυνση των νοικοκυριών χωρίς να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα.

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