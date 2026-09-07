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Για μέτρα που δεν εφαρμόζονται άμεσα μίλησε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργος Καββαθάς, κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζοντας παράλληλα, ότι το αποτέλεσμα ήταν να «υπάρξει οργή και αγανάκτηση από εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες σε όλη τη χώρα».

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 fm, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, είπε ότι «κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκε δεν έχει άμεση εφαρμογή, είναι για το μέλλον ενώ η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις είναι τραγική είτε σε επίπεδο ρευστότητας είτε σε επίπεδο χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε για το ενεργειακό και την ακρίβεια».

Συμπλήρωσε πως «πάγωσα όταν άκουσα τα μέτρα γιατί κανένα μέτρο δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά, δεν άκουσα τίποτα για το ενεργειακό κόστος που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Δεν άκουσα τίποτα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που τρώει το εισόδημα των πολιτών. Δεν άκουσα τίποτα στο επίπεδο του ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις. Ή δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα ή έχουν πρόθεση. Δεν υπάρχει αμεσότητα στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Τα μέτρα πάνε από το ’27 και μετά, «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι».

Ερωτηθείς αν αντέχει η αγορά την αύξηση του κατώτατου μισθού απάντησε πως «θα ήμουν ο τελευταίος που θα έλεγα να μην αυξηθούν οι μισθοί και να αυξηθούν και σε αγοραστική δύναμη, να μην είναι μόνο ονομαστική η αύξηση αλλά να έχει και αντίκρισμα στην αγοραστική δύναμη.

Το θέμα είναι ότι έχουμε δώσει ο ιδιωτικός τομέας την τελευταία 8ετία αυξήσεις στον κατώτατο μισθό της τάξεως του 40% και έχουμε πάρει πίσω 6%. Εμείς βάλαμε πλάτη, η κυβέρνηση κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βλέπει ότι κάθε τι που λέει τι αντίκτυπο έχει στην επιχειρηματικότητα και τι ελαφρύνσεις πρέπει να δίνει στην επιχειρηματικότητα για να μπορέσουν να αυξηθούν οι μισθοί.

Θα συνεδριάσουν τα συνδικαλιστικά όργανα και θα αποφασίσουμε στην πορεία τι μέτρα θα πάρουμε βεβαίως έχουμε και το μεγάλο μέτρο που είναι η ψήφος των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων και εκεί πληρώνεται ακριβά».

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