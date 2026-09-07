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«Η παρουσίαση των μέτρων οικονομικής πολιτικής που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός καθώς και η εξειδίκευση που παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών, αποδεικνύουν ότι δεν έχουν κατανοήσει τα δεδομένα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που υποτίθεται ότι αφορούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν», αναφέρει σε δήλωση ο Πρόεδρος του ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς.

Αναλυτικά η υπόλοιπη ανακοίνωση:

«Δημόσιες δηλώσεις του τύπου ότι εισακούστηκαν τα αιτήματα της αγοράς είναι για το θεαθήναι, για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων στην κοινή γνώμη και κυρίως σε όσους δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με επισφαλείς τουλάχιστον παραδοχές.

Αν και αναγνωρίζουμε ότι στα μέτρα εμπεριέχονται και θετικά μέτρα για την εθνική οικονομία, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι για πολλοστή φορά η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει εκτός οποιασδήποτε ελάφρυνσης.

Καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν βλέπουμε για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, τη μείωση των πρώτων υλών, τη μείωση των καυσίμων, τη συγκράτηση των αυξήσεων στα ενοίκια, ενώ ερωτηματικό υπάρχει σχετικά με την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Καμία επίσης βελτίωση δεν προβλέπεται στο καθεστώς ρυθμίσεων οφειλών προηγούμενων ετών οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω των υπέρογκων προσαυξήσεων και προστίμων.

Τέλος οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι προσπάθειες να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις στα προβλήματα που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική στις επιχειρήσεις μέσω μιας πρακτικής διάσπασης σε ωφελούμενους και μη, δεν πρόκειται να πετύχει καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος είναι αρραγής ιδίως απέναντι σε άδικες φορολογικές επιβαρύνσεις όπως είναι η φορολόγηση της δραστηριότητας και η επιβολή φόρου επί ανύπαρκτων εισοδημάτων.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά τα μέτρα που απευθύνονται στις επιχειρήσεις.

Τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα

Η αφαίρεση των προσαυξήσεων λόγω συνολικής μισθολογικής δαπάνης ή υπέρβασης μέσου όρου κύκλου εργασιών αφορά δυνητικά 156.000 επιχειρήσεις από το σύνολο των 755.000. Ο αριθμός τους μειώνεται δραστικά λόγω των κριτηρίων συνέπειες που είναι:

Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες για να λάβουν την ανωτέρω απαλλαγή είναι τα ακόλουθα:

• (α) έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος,

• (β) εφόσον έχουν την υποχρέωση διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και pos, έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεσή τους και παραμένουν συνδεδεμένοι ολόκληρο το εκάστοτε φορολογικό έτος,

• (γ) δεν τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική αρχή ή την αρχή επιθεώρησης εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών,

• (δ) έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα τελευταία 5 φορολογικά έτη έως 31/12 του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.

Η σχετική σύνδεση δεν είναι ένας εύλογος κόφτης όπως θα παρουσιαστεί αλλά μια αξιοποίηση του εξαιρετικά σύνθετου ακόμα και σήμερα φορολογικού και εργασιακού πλαισίου το οποίο καθιστά όλο και πιο δύσκολη την πλήρη συμμόρφωση μιας επιχείρησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ακόμα και έτσι όμως το βασικό πρόβλημα παραμένει ότι για το σύνολο των ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών το κράτος θεωρεί ότι μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί χωρίς καμία επιχειρηματική δαπάνη, ότι μια επιχείρηση μπορεί αδιάσπαστα να καταγράφει μόνο κέρδη, ότι για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ακόμα και αν επενδύσουν δεν αναγνωρίζονται οι επενδυτικές δαπάνες εάν δεν ξεπερνούν τα καθαρά έσοδα το τεκμαρτό προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο λόγω των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό που προαναγγέλθηκαν. Όταν μάλιστα συνυπολογιστούν στο σύνολο τους οι προσαυξήσεις λόγω των ετών δραστηριότητας μιας επιχείρησης το τελικό συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα που διατάσσει η κυβέρνηση να βγάζει ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να προκύψει στην πραγματική αγορά για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες ιδίως σε συνθήκες συρρίκνωσης του όγκου πωλήσεων και εκτίναξης του λειτουργικού κόστους.

Τέλος επιτηδεύματος

Πρόκειται για αίτημα που ικανοποιείται σε δόσεις και αποσκοπεί στη διάσπαση των ενιαίων διεκδικήσεων του επιχειρηματικού κόσμου. Η κύρια κριτική που οφείλουμε να ασκήσουμε είναι ότι εγείρονται ζητήματα ανταγωνισμού καθώς μια επιχείρηση με έδρα στην Περιφέρεια και υποκαταστήματα στην Αττική ευνοείται ενώ επιχειρήσεις με αποκλειστική δραστηριότητα στην Αττική ή με υποκαταστήματα εκτός Αττικής επιβαρύνεται άδικα.

Προκαταβολή φόρου

Η μείωση 5% για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ώστε να περιοριστεί η προκαταβολή στο 50% είναι ελάχιστη ωφέλεια που στο ίδιο χρονικό διάστημα θα περιοριστεί από την αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των προκαταβολών φόρου στα νομικά πρόσωπα όπως προτείνεται οδηγεί σε μια πολύ αργή μείωση της υψηλής επιβάρυνσης. Συνολικά, η διατήρηση του μέτρου της προκαταβολής φόρου εξακολουθεί να στερεί κρίσιμα κεφάλαια κίνησης από τις επιχειρήσεις σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών ακριβώς λόγω της εκτίναξης του λειτουργικού κόστους καθώς οι διαρκείς και διαδοχικές ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, ενέργεια και καύσιμα είναι ο κρίσιμος αστάθμητος παράγοντας για τον επιχειρηματικό κόσμο, παράγοντας που μάλλον δεν απασχολεί την κυβέρνηση.

Τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ο πραγματικός αριθμός όσων θα ωφεληθούν είναι μικρότερος των παραδοχών του οικονομικού επιτελείου, παρόλα αυτά το μέτρο χαρακτηρίζεται θετικό. Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες ή εργαζόμενους με εξαρτώμενα τέκνα έχει ορίζονται λήξης την ηλικιακή και όχι την οικονομική ανεξαρτητοποίηση των τέκνων.

Αναπτυξιακή Τράπεζα και δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αξιολογείται ως θετικό μέτρο η ανακατεύθυνση πόρων του ΤΑΑ ύψους 1,5 δισ. € για δάνεια προς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η σύνδεση όμως που αναφέρθηκε για αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης ή αποσαφήνισης καθώς εάν η δανειοδότηση εξαρτάται από τα πιστοληπτικά κριτήρια των τραπεζών τότε δεν επιλύεται το πρόβλημα του αποκλεισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων.

Αποσβέσεις επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού

Το μέτρο είναι θετικό όμως εξαιρεί από την εφαρμογή το σύνολο των επαγγελματιών που υλοποιούν αντίστοιχες επενδύσεις επιβαρύνονται όμως με τον τεκμαρτό προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος καθώς γι’ αυτές τις επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζονται τελικά ούτε δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού εάν τα καθαρά τους κέρδη δεν ξεπερνούν και μάλιστα σημαντικά το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα.

Αντικατάσταση επαγγελματικών οχημάτων

Πρόκειται για ένα θετικό μέτρο για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να αντικαταστήσουν επαγγελματικά οχήματα με νεότερα ηλεκτρικά. Το συνολικό κόστος όμως των οχημάτων καθώς και οι συνοδευτικές αναγκαίες επενδύσεις καθιστούν τους δυνητικά ωφελούμενους λίγους σε αριθμό.

Συμπερασματικά, το σύνολο των 576 εκατ € που εκτιμά το οικονομικό επιτελείο ότι είναι το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες αφορούν μέρος και μάλιστα μικρό του επιχειρηματικού κόσμου. Το συνολικό μάλιστα δημοσιονομικό κόστος εκτείνεται σε βάθος τετραετίας (2030). Η εκτίμηση τέλος είναι ότι ευνοούνται κατά κύριο λόγο οι επιχειρήσεις που έχουν αντικειμενικά μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένες πραγματικές φοροδοτικές ικανότητες.

Η κυβέρνηση με πρωτοφανή ροπή στον λαϊκισμό αποδεικνύει ότι διάκειται εχθρικά προς την πολύ μικρή και μικρή επιχειρηματικότητα, επιδιώκει τον αργό θάνατο των μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων και του μεγαλύτερου εργοδότη της χώρας.

Είναι προφανές μάλιστα ότι αρνείται να ακούσει την πραγματικότητα, αρνείται τα πραγματικά δεδομένα και συνειδητά επιχειρεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη σε βάρος μάλιστα παραγωγικών φορέων, σε βάρος αυτών που χρηματοδοτούν τελικά τον δημόσιο προϋπολογισμό παράγοντας πλούτο επιτρέποντας στην κυβέρνηση να εμφανίζεται ως κοινωνικά ευαίσθητη.

Ο επιχειρηματικός κόσμος συλλογικά και ενιαία απαιτεί:

• Κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους άμεσα

• Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

• Μείωση του κόστους καυσίμων

• Επαναφορά των 120 δόσεων με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων

• Μέτρα για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα ενοίκια

• Μείωση των ΦΠΑ και ΕΦΚ για την τόνωση της αγοραστικής δύναμης και επομένως των πωλήσεων των μικρών επιχειρήσεων

• Μείωση προμηθειών και παρακρατήσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που επιβάλλονται επί ακαθάριστων κερδών και πλήρης διαχωρισμός του ΦΠΑ και των ΕΦΚ από τα ποσά επί των οποίων επιβάλλονται προμήθειες

• Απλοποίηση κώδικα φορολογίας και εργασιακής νομοθεσίας

Τα παραπάνω ενδεικτικά και κωδικοποιημένα έχουν τεθεί κατ΄ επανάληψη ενώπιον του οικονομικού επιτελείου ως τα κύρια προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου. Οι μισές αλήθειες και τα ημίμετρα δεν αποτελούν λύσεις αλλά υπεκφυγές».

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