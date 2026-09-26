Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέο ψηφιακό «όπλο» ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους που δεν τήρησαν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, καθώς ο ελεγκτικός μηχανισμός περνά σε πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό φόρων και την επιβολή κυρώσεων.

Όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση εισοδήματος θα μπορούν πλέον να βρεθούν αντιμέτωποι με εκκαθαριστικό που θα δημιουργεί η ίδια η φορολογική διοίκηση, χωρίς να έχει προηγηθεί δήλωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Ο υπολογισμός του φόρου θα πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ από διαφορετικές πηγές, όπως τραπεζικά δεδομένα, στοιχεία εργοδοτών, πληροφορίες από την πλατφόρμα myDATA, προηγούμενες δηλώσεις και άλλα στοιχεία που αποτυπώνουν την οικονομική δραστηριότητα και το επίπεδο διαβίωσης.

Παράλληλα, για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα υπολογίζονται και θα βεβαιώνονται αυτόματα αμέσως μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή.

Εκκαθαριστικό ακόμη και χωρίς υποβολή δήλωσης

Η νέα διαδικασία αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είτε πρόκειται για το έντυπο Ε1 είτε για το έντυπο Ν των επιχειρήσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία που έχει στη διάθεσή της.

Στα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται:

οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγούμενων ετών,

οι δηλώσεις ΦΠΑ,

τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA ,

, στοιχεία από εργοδότες,

τραπεζικές πληροφορίες,

δεδομένα από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

κάθε άλλη ένδειξη που σχετίζεται με την οικονομική εικόνα του φορολογούμενου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα θα προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα και στη συνέχεια θα υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί.

Στο ποσό της οφειλής θα προστίθενται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τη μη υποβολή δήλωσης.

Το σχετικό εκκαθαριστικό θα αναρτάται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο myAADE, ενώ η ενημέρωση θα γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Οι επιλογές του φορολογούμενου

Μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού χωρίς δήλωση, ο φορολογούμενος θα έχει δύο δυνατότητες.

Η πρώτη είναι να εξοφλήσει το ποσό που έχει προσδιοριστεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

Η δεύτερη είναι να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

Σε αυτή την περίπτωση, το αρχικό εκκαθαριστικό εκτιμώμενου προσδιορισμού παύει να ισχύει και αντικαθίσταται από νέα εκκαθάριση που θα βασίζεται στα πραγματικά στοιχεία της δήλωσης.

Ωστόσο, η εκπρόθεσμη υποβολή δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από τις επιβαρύνσεις, καθώς θα εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Αυτόματη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

Με το νέο σύστημα, η υποβολή μιας εκπρόθεσμης δήλωσης θα ενεργοποιεί αυτόματα τον υπολογισμό του προστίμου.

Το ποσό της κύρωσης θα βεβαιώνεται χωρίς ξεχωριστή διοικητική πράξη και θα εμφανίζεται άμεσα στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο myAADE.

Έτσι, η διαδικασία επιβολής προστίμων περνά από το προηγούμενο μοντέλο των ξεχωριστών ελέγχων σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπου η παράβαση και η κύρωση συνδέονται άμεσα με την ηλεκτρονική υποβολή.

Ειδικότερα, εάν μια εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση οδηγεί σε πρόσθετο φόρο άνω των 100 ευρώ, το πρόστιμο θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με την εφαρμογή των νέων εργαλείων, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περιορίσει τις εκκρεμότητες, να επιταχύνει τους φορολογικούς ελέγχους και να ενισχύσει την αυτόματη διασταύρωση στοιχείων για φορολογούμενους που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Διαβάστε ακόμη

Drones made in Greece στα τρία εργοστάσια του ΥΠΕΘΑ: Από τις 15.000 μονάδες το 2026, στο 1 εκατ. ετησίως (pics)

Πότε συμφέρουν οι 72 δόσεις και πότε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός (πίνακας)

Skroutz: Τζίρος 157 εκατ. ευρώ, κέρδη στο «γκάζι» και δυναμική είσοδος στη χρονιά του μεγάλου deal (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ