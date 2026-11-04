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Στη συναίνεση του δανειολήπτη, στη διατήρηση της δικαστικής προστασίας και στη μεγαλύτερη διαφάνεια των οφειλών στηρίζει η κυβέρνηση την επιχειρηματολογία της για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση δανείων. Με άτυπη ενημέρωση επιχειρεί να απαντήσει στις αντιδράσεις για τους εκτελεστούς τίτλους, υποστηρίζοντας ότι οι προωθούμενες παρεμβάσεις προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους οφειλέτες και επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις στους servicers.

Στον πυρήνα της κυβερνητικής θέσης βρίσκεται η διάκριση ανάμεσα στην ταχύτερη απόκτηση ενός εκτελεστού τίτλου και στο δικαίωμα αμφισβήτησης της απαίτησης ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν συνεπάγεται κατάργηση του δικαστικού ελέγχου ούτε επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να ενεργούν χωρίς συμφωνία με τον δανειολήπτη.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει, παράλληλα, ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων: δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία του χρέους, νέες διαδρομές ρύθμισης και εργαλεία προστασίας της κύριας κατοικίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιμένει ότι η αξιολόγηση του νομοσχεδίου πρέπει να αφορά το σύνολο αυτών των προβλέψεων.

Η συναίνεση και οι εκτελεστοί τίτλοι

Η πρώτη διευκρίνιση αφορά το περιεχόμενο της επίμαχης πρόβλεψης. Όπως υποστηρίζει η κυβερνητική πλευρά, αντικείμενό της είναι αποκλειστικά η σύμβαση ρύθμισης οφειλής, δηλαδή μια συμφωνία στην οποία συμμετέχουν ο πιστωτής και ο οφειλέτης.

Κατά την ίδια επιχειρηματολογία, δεν προβλέπεται αυτόματη μετατροπή της αρχικής δανειακής σύμβασης σε εκτελεστό τίτλο. Ούτε αποκτούν οι servicers γενική δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς προηγούμενη συμφωνία ρύθμισης.

Η κυβέρνηση τοποθετεί ως αφετηρία τη συναίνεση του οφειλέτη και εξηγεί ότι επιδιώκεται η αποφυγή μιας επιπλέον διαδικασίας απόκτησης εκτελεστού τίτλου όταν έχει ήδη συμφωνηθεί η εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτή είναι και η βασική απάντησή της στην κριτική περί μονομερούς ενίσχυσης των διαχειριστών απαιτήσεων.

Το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη

Ξεχωριστό σκέλος της ενημέρωσης αποτελεί η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η κυβέρνηση επικαλείται το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επισημαίνοντας ότι ο οφειλέτης μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις για την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία εκτέλεσης και την ίδια την απαίτηση.

Με αυτή τη διάκριση απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η απουσία προηγούμενης διαταγής πληρωμής ισοδυναμεί με αποκλεισμό από τη δικαστική προστασία. Υποστηρίζει ότι ο δικαστικός έλεγχος παραμένει διαθέσιμος και ότι ο πιστωτής εξακολουθεί να οφείλει να τεκμηριώνει τόσο την απαίτησή του όσο και την τήρηση των συμφωνημένων όρων.

Το κεντρικό της επιχείρημα είναι ότι η προστασία δεν εξαντλείται στην έκδοση διαταγής πληρωμής, αλλά συνδέεται με τις δυνατότητες ελέγχου που διατηρεί ο δανειολήπτης.

Πρόσβαση στον φάκελο και νέες ρυθμίσεις

Για την καθημερινή σχέση με τους servicers, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δυνατότητα του οφειλέτη να ελέγχει πώς σχηματίστηκε το ποσό που του ζητείται. Η ενημέρωση περιγράφει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα έγγραφα της οφειλής, στο ιστορικό πληρωμών και στις επιμέρους χρεώσεις.

Στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι ο δανειολήπτης να γνωρίζει το πραγματικό υπόλοιπο, τις καταβολές που έχουν αναγνωριστεί και την προέλευση των επιβαρύνσεων. Η πλήρης πληροφόρηση παρουσιάζεται ως απαραίτητη βάση για μια δίκαιη συμφωνία ρύθμισης και για τον ουσιαστικό έλεγχο της απαίτησης.

Παράλληλα, προβλέπονται περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης συμφωνίας. Ο οφειλέτης μπορεί να επιδιώξει συνολική διευθέτηση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και, εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, να προσφύγει στη νέα διαδικασία διμερούς ρύθμισης.

Η κυβερνητική ενημέρωση υπογραμμίζει ότι η μεταβατική πρόβλεψη δίνει νέα δυνατότητα και σε όσους έχουν εξαντλήσει προηγούμενες προσπάθειες. Η επιδίωξη είναι να αυξηθούν οι ευκαιρίες βιώσιμης συνεννόησης πριν από την αναγκαστική εκτέλεση.

Οι προβλέψεις για την κύρια κατοικία

Στο στεγαστικό σκέλος, η κυβέρνηση αναφέρεται σε ρύθμιση που συνδέει το καταβλητέο ποσό με την αξία της κύριας κατοικίας, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων ακινήτων.

Για ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε σε αυτό το ποσό, παραπέμπει στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του, παρουσιάζει το ενδιάμεσο πρόγραμμα ως διαδρομή κρατικής επιδότησης και αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για τους δικαιούχους του.

Η προστασία, επομένως, περιγράφεται μέσα από διαφορετικά εργαλεία και συγκεκριμένους όρους επιλεξιμότητας. Η κυβερνητική θέση είναι ότι οι λύσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη.

Το κόστος της καθυστέρησης

Η έκτη απάντηση αφορά τους πρόσθετους τόκους και τα έξοδα που μπορούν να συσσωρεύονται όταν οι διαδικασίες παρατείνονται. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όταν υπάρχει ήδη συμφωνία ρύθμισης, η επανάληψη σταδίων χωρίς πρόσθετη ουσιαστική προστασία μπορεί να επιβαρύνει και τον δανειολήπτη.

Η ίδια συνδέει την επιτάχυνση με πλήρη διαφάνεια, ουσιαστικές εγγυήσεις και δυνατότητα δικαστικού ελέγχου. Υποστηρίζει ότι το ζητούμενο είναι ο πολίτης να γνωρίζει τι οφείλει, να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες λύσεις και να μπορεί να ενεργοποιεί τα νόμιμα δικαιώματά του, ενώ οι servicers υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις ενημέρωσης και λογοδοσίας.