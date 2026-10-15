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Νέους κανόνες για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων και των υπόλοιπων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εισάγει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα κενά που υπάρχουν μέχρι σήμερα στο φορολογικό καθεστώς των crypto.

Το προτεινόμενο πλαίσιο καθορίζει συντελεστές φορολόγησης, αφορολόγητα όρια, κανόνες αποτίμησης και υποχρεώσεις δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές με κρυπτοστοιχεία.

Παράλληλα, ρυθμίζει τη φορολογική αντιμετώπιση των αποδόσεων από δραστηριότητες όπως το staking και ο δανεισμός κρυπτονομισμάτων, ενώ προβλέπει ειδική διαδικασία για τη δήλωση κερδών προηγούμενων ετών.

Πότε επιβάλλεται φόρος 10% και ποια κέρδη εξαιρούνται

Βασική αλλαγή αποτελεί η καθιέρωση φόρου 10% στην υπεραξία που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων.

Η φορολογητέα υπεραξία θα προκύπτει, κατά κανόνα, από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης διαδικασίες τεκμηρίωσης των συναλλαγών και υπολογισμού της μέσης τιμής κτήσης όταν έχουν πραγματοποιηθεί διαδοχικές αγορές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αφορολόγητο όριο 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Αυτό σημαίνει ότι υπεραξία έως το συγκεκριμένο ποσό δεν θα επιβαρύνεται με φόρο.

Επιπλέον, η απευθείας ανταλλαγή ενός κρυπτοστοιχείου με κάποιο άλλο δεν θα δημιουργεί φορολογητέα υπεραξία κατά τον χρόνο της ανταλλαγής.

Η ρύθμιση αυτή διευκολύνει τους επενδυτές που πραγματοποιούν ανακατανομές στο χαρτοφυλάκιό τους, χωρίς να μετατρέπουν απαραίτητα τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία σε συμβατικό νόμισμα.

Τι προβλέπεται για staking, δανεισμό και αμοιβές σε crypto

Το νομοσχέδιο επεκτείνει τη φορολογική αντιμετώπιση και στις αποδόσεις που προκύπτουν από διαφορετικές δραστηριότητες της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από staking, δανεισμό κρυπτοστοιχείων και παροχή ρευστότητας (liquidity provision) θα αντιμετωπίζονται φορολογικά ως τόκοι και θα υπόκεινται σε συντελεστή 10%.

Ρυθμίσεις εισάγονται και για τις περιπτώσεις στις οποίες κρυπτοστοιχεία χορηγούνται ως παροχή σε είδος σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξία της παροχής θα υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των κρυπτοστοιχείων σε ευρώ κατά τον χρόνο απόκτησής τους.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα εντάσσεται πλέον στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για τον υπολογισμό των τεκμηρίων.

Επομένως, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μπορούν να δικαιολογούν την προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιούν για την απόκτηση κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας.

Πώς θα αντιμετωπίζονται οι κληρονομιές και οι δωρεές

Ειδικές διατάξεις προβλέπονται και για τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων μέσω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Για τους σκοπούς της σχετικής φορολογίας, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα χαρακτηρίζονται ως ασώματη κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Η φορολογητέα αξία τους θα προσδιορίζεται με βάση την τιμή τους σε ευρώ κατά την προηγούμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία γεννάται η φορολογική υποχρέωση.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η πώληση κρυπτοστοιχείων δεν θα επιβαρύνεται με Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής.

Με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος αποτίμησης και φορολογικής αντιμετώπισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τόσο στις συναλλαγές όσο και στις περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσίας.

Περιθώριο 12 μηνών για τη δήλωση παλαιότερων κερδών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβατική διάταξη που αφορά κέρδη από συναλλαγές προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε οικειοθελή δήλωση υπεραξιών από παλαιότερες μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων.

Η σχετική διαδικασία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς την επιβολή προστίμων ή τόκων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα προβλέπει η νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποσκοπεί στη διευθέτηση εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, όταν δεν υπήρχε σαφές και ειδικό φορολογικό πλαίσιο για τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Με τις νέες διατάξεις, το υπουργείο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο συγκεκριμένο σύστημα φορολόγησης για την αγορά των crypto, καθορίζοντας τόσο τις υποχρεώσεις των επενδυτών όσο και τον τρόπο αντιμετώπισης διαφορετικών μορφών εισοδήματος από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Οι ρυθμίσεις παραμένουν σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης και δεν αποτελούν ακόμη ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η τελική τους μορφή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.

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