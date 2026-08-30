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Οι επενδυτές που στοιχηματίζουν στην άνοδο του χρυσού, ενθαρρυμένοι από τις προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομικών να διατηρήσει υπό έλεγχο το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ, στρέφονται προς εξωτικά παράγωγα και διαφορές τιμών για να τοποθετηθούν στην αγορά.

Το σχέδιο του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να διπλασιάσει τουλάχιστον τις αγορές εν κυκλοφορία ομολόγων διάρκειας 10 έως 30 ετών άσκησε πίεση στο δολάριο, ωθώντας παράλληλα προς τα πάνω τον χρυσό και το ψηφιακό του υποκατάστατο, το Bitcoin.

Οι επενδυτές, αναζητώντας σκληρά περιουσιακά στοιχεία ενόψει της υποβάθμισης της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου, ώθησαν το χρυσό spot σε άνοδο 10% τον Αύγουστο — τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Ιανουάριο. Η κίνηση αυτή διατηρήθηκε ακόμη και μετά την πρόσκαιρη πτώση της Παρασκευής, η οποία ακολούθησε τη δέσμευση του Προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Ταυτόχρονα, οι αρνητικές θέσεις στο Bitcoin συμπιέστηκαν εντονότατα, οδηγώντας σε άνοδο 12% από τις 19 Αυγούστου. Η εξέλιξη αυτή έβγαλε το κρυπτονόμισμα από το αδιέξοδο που διήρκεσε μήνες και το έστειλε για λίγο πάνω από τα 80.000 δολάρια. Μεταξύ 19 και 21 Αυγούστου, θέσεις πώλησης Bitcoin αξίας άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ρευστοποιήθηκαν σε αόριστης διάρκειας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μετατρέποντας την αρχική άνοδο σε μια πολύ πιο απότομη έξοδο από τα όρια. Η κίνηση αυτή επανέφερε σημαντικά κεφάλαια στα εισηγμένα στις ΗΠΑ spot Bitcoin ETFs, τα οποία προσέλκυσαν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως επισημαίνει ο Ακάς Ντόσι, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής για το χρυσό και τα μέταλλα στη State Street Investment Management, οι επενδυτές έχουν επιστρέψει σε θετικές θέσεις τόσο μέσω των υποκείμενων ETFs όσο και στον τομέα των παραγώγων. Η στρατηγική που βασίζεται στην υποτίμηση του δολαρίου επανέρχεται στο προσκήνιο εν όψει του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η πεποίθηση των επενδυτών στον χρυσό εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με τις αρχές του έτους, όταν οι δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί αδιαφορίας για την πτώση του δολαρίου είχαν πυροδοτήσει ανεξέλεγκτη άνοδο. Αυτή τη φορά, οι επενδυτές επιλέγουν πιο οικονομικούς τρόπους τοποθέτησης, αγοράζοντας μεγάλους όγκους call spreads στο ETF SPDR Gold Shares αντί για απλά calls, καθώς και εξωτικά δικαιώματα προαίρεσης.

Ο Ντόσι σημειώνει ότι η κίνηση του Αυγούστου είναι πολύ πιο ομαλή σε σύγκριση με το ξέσπασμα μεταβλητότητας (“Volmageddon”) που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο στα πολύτιμα μέταλλα. Η υπονοούμενη μεταβλητότητα και το skew (το ασφάλιστρο για τις ανοδικές τοποθετήσεις) παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του πρώτου τριμήνου.

Σύμφωνα με τον Neeraj Chaudhary, επικεφαλής εξωτικών προϊόντων της Bank of America για την περιοχή EMEA, πολλοί επενδυτές εκτιμούν ότι η επόμενη ανοδική κίνηση του χρυσού θα παραμείνει εγκλωβισμένη εντός ενός συγκεκριμένου εύρους, όπως για παράδειγμα από 4.900 έως 5.300 δολάρια. Για τον λόγο αυτό, αξιοποιούν διπλά ψηφιακά και άλλα εξωτικά δικαιώματα προαίρεσης, όπου οι προϋποθέσεις σε ένα δεύτερο περιουσιακό στοιχείο μειώνουν το κόστος του στοιχήματος.

Ιδιαίτερα δημοφιλή έχουν αποδειχθεί τα ζεύγη χρυσού έναντι νομισμάτων. Για παράδειγμα, στο ζεύγος χρυσού/δολαρίου-ιαπωνικού γιεν, οι επενδυτές επιτυγχάνουν συσχέτιση κοντά στο -20% στοιχηματίζοντας ταυτόχρονα στην άνοδο του χρυσού και του δολαρίου. Παράλληλα, καταγράφεται ζήτηση για δομές πάνω στο χρυσό και το δολάριο έναντι του ελβετικού φράγκου, αλλά και για τριπλά δυαδικά συμβόλαια (όπως χρυσός/πετρέλαιο/συνάλλαγμα), τα οποία προσφέρουν μόχλευση στην απόδοση έως και 10 με 20 φορές.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν το Bitcoin αντιμετωπίζεται πλέον ως μια διαρκής μακροοικονομική αντιστάθμιση κινδύνου ανάλογη του χρυσού ή αν η πρόσφατη άνοδος ήταν απλώς αποτέλεσμα τοποθέτησης θέσεων που ενισχύθηκε από τη μόχλευση. Με τις θέσεις πώλησης να έχουν εκκαθαριστεί, η επόμενη φάση του κρυπτονομίσματος θα εξαρτηθεί από το αν η νέα οργανική ζήτηση στην άμεση αγορά θα διατηρήσει την ορμή της.

Ακόμη κι αν η αυστηρή ρητορική του Warsh στο Jackson Hole συγκράτησε προσωρινά τη δυναμική των πολύτιμων μετάλλων, η τάση εισροής κεφαλαίων στον χρυσό παραμένει ισχυρή. Ο Joseph Khouri της BofA υπογραμμίζει ότι οι σύνθετες τοποθετήσεις με επίκεντρο τον χρυσό κυριαρχούν στις ροές των τελευταίων μηνών, καθώς η επενδυτική λογική για το μέταλλο δεν εξαρτάται από ένα μόνο μακροοικονομικό σενάριο, αλλά ενισχύεται μέσα από πολλαπλές πιθανές εξελίξεις της αγοράς.

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