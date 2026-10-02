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Οι τιμές της ενέργειας πλησιάζουν πλέον το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό, ωστόσο η απότομη άνοδος του κόστους μακροπρόθεσμου δανεισμού μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο, περιορίζοντας τη μετάδοση του ενεργειακού σοκ στην υπόλοιπη οικονομία. Αυτό επισήμανε σήμερα Παρασκευή ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Όλι Ρεν.

Ο πληθωρισμός έχει κινηθεί αισθητά πάνω από το 3% τους τελευταίους μήνες και θα μπορούσε να πλησιάσει το 4% έως το τέλος του έτους, επίπεδο διπλάσιο από τον στόχο της ΕΚΤ. Η εξέλιξη ενισχύει τις πιέσεις προς την κεντρική τράπεζα για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, μετά τις δύο αυξήσεις επιτοκίων του καλοκαιριού.

Παρότι η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν προσανατολισμένοι προς τα πάνω, ο Ρεν υπογράμμισε ότι υπάρχουν παράγοντες που λειτουργούν και προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας μας φέρνουν πιο κοντά στο δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ όσον αφορά τον πληθωρισμό», δήλωσε σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Πώς τα υψηλά επιτόκια μπορούν να λειτουργήσουν ως «φρένο»

Την ίδια στιγμή, όμως, η εκτίναξη των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στην αγορά μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα και να περιορίσει τον βαθμό στον οποίο οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές μεταφέρονται σε άλλα αγαθά, υπηρεσίες και μισθούς.

«Από την άλλη πλευρά, η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα μειώσει τη μετάδοση του ενεργειακού σοκ σε άλλες τιμές και στους μισθούς», ανέφερε ο Ρεν.

Όπως πρόσθεσε, η κατάσταση υπογραμμίζει ότι οι προβλέψεις τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή και διάχυτη αβεβαιότητα.

Το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων έχει αυξηθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες, εξέλιξη που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την άνοδο των αποδόσεων στις ΗΠΑ, εν μέσω ανησυχιών ότι η δημοσιονομική πολιτική της Ουάσιγκτον βρίσκεται σε μη βιώσιμη τροχιά.

Στο 3,57% το γερμανικό 10ετές

Πρόσθετες πιέσεις στις αγορές ομολόγων προκαλεί το κύμα δανεισμού από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, οι οποίοι εκδίδουν χρέος σε επίπεδα-ρεκόρ προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μεγάλη προσφορά εταιρικών τίτλων εντείνει τον ανταγωνισμό για κεφάλαια στις αγορές, ασκώντας πιέσεις και σε άλλους δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου βρίσκεται στο 3,57%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους κρατικούς δανειολήπτες. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του αντίστοιχου 10ετούς αμερικανικού τίτλου διαμορφώνεται στο 5,32%.

Προειδοποίηση για τις αποτιμήσεις της AI

Ο Ρεν προειδοποίησε παράλληλα ότι η έντονη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών αποτιμήσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

«Μια απότομη διόρθωση στις αποτιμήσεις που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να μεταδοθεί στις αγορές μετοχών και πιστώσεων», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, η ιστορία δείχνει ότι οι τεχνολογικές επαναστάσεις μπορούν να μεταμορφώσουν τις οικονομίες, αλλά ταυτόχρονα οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να υπερεκτιμήσουν τις άμεσες αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, πάντως, η οικονομία της Ευρωζώνης εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη, σύμφωνα με τον Ρεν. Η ανάπτυξη μέχρι στιγμής αντέχει καλύτερα στις υψηλές ενεργειακές τιμές σε σχέση με τους αρχικούς φόβους, προσθέτοντας ακόμη μία παράμετρο στην εξίσωση που καλείται να διαχειριστεί η ΕΚΤ.

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