Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περί τα τέλη Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης επισημαίνοντας ότι από τον Ιανουάριο ανοίγουν νέα πρόγράμματα που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, από δάνεια με 0,35% επιτόκιο ως επιδότηση για αγορά ταξί.

Για το «Σπίτι 3», ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι οι ωφελούμενοι αναμένεται να ξεπεράσουν τις 15.000 και υπενθύμισε τα διευρυμένα κριτήρια: «Πλέον από 50 πάμε στα 55 έτη και στα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε παιδί πάμε στις 7.000. Επομένως, μια τετραμελής οικογένεια με 49.000 ή πενταμελής οικογένεια με 56.000 ευρώ. Και βεβαίως διευρύνεται πλέον η περίμετρος, διότι μπορούμε να αγοράσουμε σπίτια έως 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ και το δάνειο μπορεί από 190.000 να πάει στις 230.000 ευρώ.

«Τρέχει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω», είμαστε εδώ και τρέχουν προγράμματα για να στηρίξουμε το στεγαστικό πρόβλημα», ανέφερε.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν νιώσει τη φορολογική μεταρρύθμιση καθώς για το φορολογικό έτος 2027 θα δουν πραγματικά την μείωση του φόρου, που άλλοι συμπολίτες μας που ήταν μισθωτοί την είδαν από τον Ιανουάριο. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου κατά πέντε μονάδες, γιατί αυτό είναι που αντέχει η οικονομία», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Χαρακτήρισε μάλιστα χρηματοδοτικό εργαλείο που κατ ουσίαν απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το επιτόκιο 0,35% που προβλέπεται για δάνεια, με 5 δισεκατομμύρια ευρώ να ανακαταευθύνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για αγορά ταξί προβλέπεται επιδότηση 20.000 ευρώ που ανεβαίνει στις 29.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία. «Έχουμε μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρχουν προγράμματα για όλους τους κλάδους των επιχειρηματιών. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι μερικώς η απάντηση, καθότι όσο μειώνεται η ανεργία, αυξάνονται οι μισθοί και δημιουργούνται θέσεις εργασίας», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Διαβάστε ακόμη

Πλατφόρμα «Συνέπεια»: Σε ψηφιακή παρακολούθηση οι καθυστερούμενες πληρωμές του Δημοσίου

Οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν: Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για τους αγρότες (tweets)

Από τη γέννηση μέχρι το πανεπιστήμιο: Τρία νέα «μπόνους» για οικογένειες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ