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Το μήνυμα ότι «στα σκαριά βρίσκονται και άλλες παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων» έστειλε, μέσω σημερινής συνέντευξής του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, λίγες ώρες μετά την εξειδίκευση του πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει μέτρο που να έχουμε ανακοινώσει και να μην το έχουμε εφαρμόσει», ανέφερε μιλώντας στο Mega σήμερα το πρωί. Αρχικά, αναφερόμενος στο μέτρο του «κουμπαρά για τη νέα γενιά», ο υπουργός σημείωσε:

«Το μέτρο όντως ήρθε για να μείνει, με την έννοια της διάρκειάς του, γιατί τα υπόλοιπα μέτρα έχουν και έναν χαρακτήρα που είναι μέτρα τα οποία, σε εκδοχές τους, τα έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι όντως κάτι καινοτόμο, είναι μεταρρύθμιση. Έχει γίνει σε κάποιες χώρες. Το όνομά του ξεκινάει πολιτικά από αυτό που ακούγαμε μικρότεροι, να υπάρχει κάτι σαν εφάπαξ στα 18. Το ακούγαμε πολλά χρόνια.

Η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει και να μετατοπιστεί στην εκκίνηση του βίου και όχι τη στιγμή που βγαίνεις στη σύνταξη. Αυτή η κουλτούρα της αποταμίευσης, κυρίως λόγω της κρίσης, χάθηκε στην πορεία».

Και συνέχισε: «Εδώ, βέβαια, δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο κουλτούρα αποταμίευσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό ρόλο που έχω, έχει να κάνει με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε καταθέσεις στην Ευρώπη που κάθονται, κοιμούνται. Είναι τρισεκατομμύρια καταθέσεων. Όσο δεν μετατρέπουμε τις καταθέσεις σε επένδυση, τόσο η Ευρώπη θα βρίσκεται κλειδωμένη σε έναν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Αμερική.

Οπότε εδώ τι κάνουμε; Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ποσό για τα παιδιά στα 18 τους, με την ευρύτερη στήριξη της οικογένειας και με την αρωγή του κράτους, που διπλασιάζει. Υπάρχει κόφτης στα 1.200 ευρώ. Μέχρι αυτό το ποσό θα επιδοτεί το κράτος ακριβώς για να μην επιδοτεί τους πιο πλούσιους. Είναι ένα μέτρο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Όσα βάζεις, το κράτος βάζει να το πω έτσι».

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