Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Στην ανάρτησή του σημειώνει: «Βάζουμε κανόνες εκεί που υπήρχαν κενά και δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στους πολίτες που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους». Και προτρέπει τους πολίτες να δουν τι αλλάζει στην πράξη.

Διαβάστε ακόμη

Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ

Η ισπανική «συνταγή» για βενζίνη κάτω από 2 ευρώ που στοίχισε πάνω από 1 δισ. ευρώ

Θα εκτονωθεί η κρίση του ντίζελ; – Η ευάλωτη ΕΕ, τα αποθέματα, οι απειλές των ΗΠΑ και οι τέσσερις τρόποι για πτώση τιμών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ