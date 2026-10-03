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 Tη νέα δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε έως και 120 δόσεις εξηγεί με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Οικονομικών Kυράκος Πιερρακάκης.
Στην ανάρτησή του σημειώνει: «Βάζουμε κανόνες εκεί που υπήρχαν κενά και δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στους πολίτες που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους». Και προτρέπει τους πολίτες να δουν τι αλλάζει στην πράξη.