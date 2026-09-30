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Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών και στην αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των servicers εστίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

«Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.

Αναλυτικά η δήλωση Πιερρακάκη αναφορικά με το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers

«Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται.

Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερος έλεγχος, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ.

Η λογική είναι απλή. Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο.

Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».

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