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Στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισ. ευρώ και στα οφέλη για την ελληνική οικονομία, αναφέρεται ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων και δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών και της ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί παράλληλα επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, με στόχο τη μείωση του βάρους του χρέους και τη μη μετακύλισή του στις επόμενες γενιές.

«Για κάθε €1 δισ. κερδίζουμε περίπου €30 εκατ. σε τόκους το χρόνο» σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών και εξηγεί ότι από την πρόωρη αποπληρωμή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δηλαδή, 2,6 δισ. ευρώ στην επταετία».

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει συγκεκριμένα:

«Πώς γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας; Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δισ. Δηλαδή τα μισά.

Φέτος, αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δισ. ευρώ δηλαδή μέσα στην επταετία. Τι λέει η αντιπολίτευση; Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες.

Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.

Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος και δεν θα το παραδώσει στην επόμενη».

Δείτε βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Pierrakakis (@pierrakakis)

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