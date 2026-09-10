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Λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης άνοιξε στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη όλη τη βεντάλια των νέων μέτρων, επιμένοντας σε δύο στοιχεία: ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να φτάνουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και ότι δεν μπορούν να γίνονται εις βάρος της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Μίλησε για τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, απάντησε στην κριτική των ελεύθερων επαγγελματιών για το τεκμαρτό εισόδημα, εξήγησε τη φιλοσοφία του «κουμπαρά» για τη νέα γενιά και υπεραμύνθηκε της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Παράλληλα, έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης ενόψει της πορείας προς τις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τις κερδίσει.

«Το πακέτο ήταν για όλους, με έμφαση στη μεσαία τάξη», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα «επλήγη βαθιά στην κρίση και πλήρωσε μεγάλο τίμημα». Κατά τον ίδιο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια φτάνουν συνολικά τα 4 δισ. ευρώ. «Δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά δίνουν ανάσα», σημείωσε, επιμένοντας ιδιαίτερα στον μόνιμο χαρακτήρα των παρεμβάσεων. «Είναι τεκμήριο σοβαρότητας ότι παίρνουμε μόνιμα μέτρα».

Όπως είπε, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030 δεν μπορεί να αφορά μόνο συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. «Όταν απευθύνεις ένα πρόγραμμα που κοιτάζει προς το 2030, πρέπει κάθε κομμάτι της κοινωνίας να βλέπει τον εαυτό του σε αυτό». Έφερε ως παράδειγμα την πορεία του κατώτατου μισθού, από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ σήμερα και με στόχο τα 1.000 ευρώ το 2028.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έβαλε τη συζήτηση και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μεταφέροντας όσα, όπως είπε, ακούει από τους ομολόγους του. «Οι συνάδελφοι από άλλες χώρες μού έλεγαν ότι έχουν αυξήσεις φόρων και λιτότητα για να μειώσουν το έλλειμμα», ανέφερε. «Τα βιώσαμε πιο άγρια εμείς».

Για τον ίδιο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η χώρα πρέπει να διατηρήσει τη δημοσιονομική πορεία των τελευταίων ετών, χωρίς να επιστρέψει σε πρακτικές που μεταθέτουν το κόστος στο μέλλον.

Το μέτρο του κουμπαρά

Στον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε κυρίως στη μακροπρόθεσμη λογική του μέτρου και στην επενδυτική διάσταση που θέλει να αποκτήσει. «Ο κουμπαράς είναι μέτρο που κοιτάζει δεκαετίες μπροστά», είπε. Η αφετηρία της ιδέας, όπως εξήγησε, ήταν απλή: «Στην Ελλάδα έχουμε το εφάπαξ. Άκουγα γιατί να μην έχουμε και ένα στην εκκίνηση του βίου».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, κάθε χρόνο θα μπορούν να τοποθετούνται έως 1.200 ευρώ, με αντίστοιχη συμμετοχή. «Ό,τι βάζεις, βάζω. Μέχρι 1.200 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά, με στόχο κατά την ενηλικίωση του παιδιού να υπάρχει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Ο υπουργός επέμεινε όμως κυρίως στην επενδυτική διάσταση της πρωτοβουλίας. «Ο χαρακτήρας του μέτρου δεν είναι μόνο αποταμιευτικός αλλά και επενδυτικός». Όπως είπε, θα υπάρχουν ειδικά προϊόντα με διαφορετικό επίπεδο ρίσκου, ενώ συνέδεσε το μέτρο με την ευρύτερη προσπάθεια να περάσει ένα μέρος των αποταμιεύσεων στην πραγματική οικονομία. «Αν οι εν υπνώσει καταθέσεις γίνουν επενδύσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέβει θεαματικά», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι εύπορες οικογένειες έχουν ήδη τη δυνατότητα να δημιουργούν ένα κεφάλαιο εκκίνησης για τα παιδιά τους. Η επιδίωξη τώρα, όπως είπε, είναι αυτή η δυνατότητα να αποκτήσει πολύ ευρύτερο χαρακτήρα. «Οι πλούσιες οικογένειες ήδη μπορούν και το κάνουν. Ο στόχος είναι το μέτρο να είναι εθνικό». Και εμφανίστηκε βέβαιος για την αποδοχή του: «Η πρόβλεψη που κάνω είναι ότι το μέτρο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος και θα πιάσει».

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