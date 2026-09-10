Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ανάγκη η πρόοδος της οικονομίας να μεταφράζεται σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, με μόνιμα μέτρα, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς επιστροφή σε πρακτικές παροχολογίας που η χώρα πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε χθες σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, τόνισε ότι τα μέτρα της διετίας φτάνουν συνολικά τα 4 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι «το εκλογικό ημερολόγιο δεν πρέπει να καθορίζει το οικονομικό και κοινωνικό ημερολόγιο», ενώ αναφερόμενος στο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις τη δημοσιονομική σοβαρότητα, την πολιτική σταθερότητα και την ταχύτερη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

«Η διαδρομή είναι μόνο προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τη συνέντευξη πήραν οι δημοσιογράφοι Λένα Παρασκευά από το STAR Κεντρικής Ελλάδας, Λίνα Μπάστα από το IONIAN TV, Απόστολος Ατζεμιδάκης από το ENA Channel Καβάλας και Νικολέτα Σφακιανάκη από το ΚΡΗΤΗ TV.

Πιερρακάκης: Ολόκληρη η συνέντευξη στα περιφερειακά κανάλια

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ (Λ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ): Είμαι η Λένα Παρασκευά, από το STAR Κεντρικής Ελλάδας και έχω τη χαρά να παρουσιάσω αμέσως τους συναδέλφους μου που έχουν έρθει από διαφορετικά σημεία της χώρας για τη συνέντευξη αυτή: Η Λίνα Μπάστα από το IONIAN TV. Η Νικολέτα Σφακιανάκη από το ΚΡΗΤΗ TV και ο Απόστολος Ατζεμιδάκης από το ΕΝΑ channel Καβάλας.

Κύριε Υπουργέ σας ευχαριστούμε θερμά για τη δυνατότητα που δίνετε στους τηλεθεατές της Περιφερειακής Τηλεόρασης να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να ενημερωθούν άμεσα για ζητήματα που τους αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Και μιας και είμαστε στο φιλόξενο αυτό χώρο της ΕΣΗΕΑ, σας καλωσορίζουμε μιας και είναι το σπίτι όλων των δημοσιογράφων.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ εγώ κυρία Παρασκευά. Είναι μεγάλη χαρά που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Να δούμε πραγματικά πώς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και που το οικονομικό επιτελείο είχε την ευκαιρία να εξειδικεύσει, αφορούν κάθε πολίτη και κάθε σημείο της επικράτειας και να πω και εγώ αυτό που είπατε, ότι είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε, θα συνομιλήσουμε ειδικά σε αυτό τον υπέροχο χώρο, της βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ που είναι η δεύτερη φορά που τον επισκέπτομαι και πραγματικά κάθε φορά με γεμίζει με ενδιαφέρον και χαρά το ότι βρίσκομαι εδώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θα ξεκινήσουμε για να έχουμε το χρόνο των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Στην αρχή θα ξεκινήσουμε με τις γενικές μας ερωτήσεις και θα επικεντρωθούμε και σε περιφερειακά ζητήματα, που αφορούν ουσιαστικά όλη τη χώρα όμως και όλη την επικράτεια.

Θα ξεκινήσω από τον Απόστολο Ατζεμιδάκη. Από το ΕΝΑ CHANNEL ΚΑΒΑΛΑΣ για το πρώτο ερώτημα.

ΑΠ. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση και να μεταφέρουμε κάποιες απαντήσεις και προς την Περιφερειακή Τηλεόραση. Αρκετά τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και για σήμερα. Αρχικά, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα εγώ.

Ακούσαμε με πολλή προσοχή τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο βήμα της ΔΕΘ, το πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο ανακοινώθηκε, το οποίο φυσικά είναι εντός των ορίων του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και τις εκλογές δεν θα δούμε κάτι άλλο; Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για νέο μέτρο στήριξης;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Να πω κατ’ αρχήν κύριε Ατζεμιδάκη, ότι το συγκεκριμένο πακέτο είναι, όπως είπατε, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τη διετία, μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε δύο χρόνια, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Ειδικά το τελευταίο αυτό πακέτο, αλληλεπιδρά, έρχεται να απαντήσει σε ζητήματα και αιτήματα κάθε κοινωνικής ομάδας και επαγγελματικής κατηγορίας, από το τεκμαρτό μέχρι τα αιτήματα των συνταξιούχων. Οπότε υπό αυτήν την έννοια οφείλω να σας πω ότι είναι ένα πακέτο το οποίο έχει αυτόν το χαρακτήρα: να έρθει να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα και να απαντήσει σε ζητήματα καθημερινότητας. Δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος διαθέσιμος αυτή τη στιγμή για να μπορέσει κανείς να πει κάτι πρόσθετο.

Άλλωστε, ξέρετε, έχω συνηθίσει κάθε φορά που ανακοινώνουμε νέα μέτρα, αμέσως να έρχεται η ερώτηση: «Και πότε τα επόμενα;». Κρατήστε ότι στηρίξαμε τους πολίτες μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ με 800 εκατομμύρια ευρώ, απαντώντας στην κρίση που προέκυψε ενεργειακά.

Είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ για το έκτακτο, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να μην έρχεται κανείς να τάζει, ή να υπόσχεται πράγματα πάνω από τον διαθέσιμο χώρο, οικονομικό χώρο που έχει στη διάθεσή του, πάνω από τα χρήματα που έχουμε, για να το πω απλά. Αυτό είναι που μας έκανε κακό τις προηγούμενες δεκαετίες και αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε τώρα.

Και βέβαια, και κλείνω με αυτό, η συζήτηση που κάνουμε στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη συζήτηση στην Ευρώπη. Λόγω του ρόλου μου στο Eurogroup, μιλάω καθημερινά με συναδέλφους μου και όταν τους ανέφερα τις τελευταίες μέρες ότι διαχειριζόμαστε ένα πακέτο 2,2 δισ. στην Ελλάδα, που όπως σας είπα, δεν θεωρώ ότι θα έρθει να απαντήσει για να προλάβω την ερώτησή σας σε όλα τα προβλήματα, αλίμονο. Όλες οι άλλες χώρες, ή σχεδόν μάλλον όλες οι άλλες χώρες, έχουν ή αυξήσεις φόρων, ή μειώσεις δαπανών, γιατί έχουν να διαχειριστούν ελλείμματα, ή έχουν να διαχειριστούν άλλα δικά τους ζητήματα. Είναι εκεί που ήμασταν εμείς πριν από λίγα χρόνια και καταφέραμε να βγούμε. Και αυτό σίγουρα δεν πρέπει να το επαναλάβουμε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε στη Νικολέτα Σφακιανάκη από το Κρήτη TV για το δικό της ερώτημα.

Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Καλησπέρα και από εμένα Υπουργέ.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα να θέσουμε τις ερωτήσεις μας. Θα επιμείνω λίγο στο ερώτημα του συναδέλφου που προηγήθηκε, για το αν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ενώ βρισκόμαστε στον δρόμο για τις εκλογές. Όχι ως κάποια δημοσιογραφική εμμονή για το τι άλλο θα ακούσουμε, αλλά, κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.

Δίνετε το περιθώριο ενδεχομένως να υπάρχει και ένας άσος στο μανίκι, ας το θέσω έτσι, που ίσως και με την εικόνα του πλεονάσματος τον Απρίλιο, που θα είμαστε και ακόμα πιο κοντά στις εκλογές, ενδεχομένως να μας δώσει κάτι καινούργιο;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Η πρώτη μου παρατήρηση σε αυτό, κυρία Σφακιανάκη, είναι ότι το εκλογικό ημερολόγιο δεν πρέπει να καθορίζει το οικονομικό και κοινωνικό ημερολόγιο. Το είπα και πριν. Αυτό είναι που μας έκανε πολύ κακό τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι που οδήγησε στο να παραδίδουν τον λογαριασμό οι προηγούμενες γενιές στη δική μου και στους μικρότερους. Σίγουρα αυτό δεν πρέπει να το επαναλάβουμε.

Το δεύτερο, το πολιτικό μου σχόλιο σε αυτό, είναι το ότι οποιοσδήποτε έχει μελετήσει την ελληνική πολιτική ιστορία θα έχει διαπιστώσει ότι ποτέ οι εκλογές δεν κερδήθηκαν, ή δεν επηρεάστηκαν από τέτοιου τύπου ενέργειες, αν θέλετε, παροχολογίας.

Ο κόσμος σέβεται την εμπειρία, τη σοβαρότητα, το να είσαι εκεί, το να απαντάς στα προβλήματά του, αλλά κυρίως το να δείχνεις και το να υπογραμμίζεις ότι ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και ότι έχεις σταθερό χέρι στο τιμόνι. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Προέκυψε, βέβαια, έπειτα και από πρόσθετες ενέργειες που είχαν να κάνουν με την κρίση που ανέφερα πριν. Δεν υπήρχε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια πριν από λίγους μήνες. Μας προέκυψε στην πορεία και τον αξιοποιήσαμε πλήρως, γιατί θέλουμε να κάνουμε και τις ενεργειακές επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ζωής για τους πολίτες, το κόστος ενέργειας.

Αλλά από εκεί και πέρα, δεν προτιθέμεθα να κάνουμε ενέργειες οι οποίες είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Και αυτή, αν θέλετε, και κλείνω με αυτό, είναι και η κριτική μου στην αντιπολίτευση.

Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, επειδή τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, καταλαβαίνω τους πολίτες όταν λένε ότι υπάρχει και εκείνο το πρόβλημα και ένα ακόμη πρόβλημα. Προφανώς το καταλαβαίνουμε, προφανώς το καταλαβαίνω, αλλά σίγουρα η αντιπολίτευση δεν έρχεται να πει από πού θα βρει τα χρήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα αυτά.

Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να προσθέσω κάτι στο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Να υποθέσω ότι αυτό θα είναι και το διακύβευμα, όπως το θέτετε εσείς, στις επόμενες εκλογές.

Δηλαδή, από τη μία το μετρημένα, ζυγισμένα, το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση και ενδεχομένως την παροχολογία χωρίς μέτρο, την οποία καταλογίζετε στην αντιπολίτευση. Αν υπάρξει απάντηση από το δημοσιονομικό συμβούλιο, στο οποίο ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα στείλει το πρόγραμμά του και πει ότι ο λογαριασμός βγαίνει, τι θα κάνετε εκεί; Θα υιοθετήσετε ενδεχομένως κάποια από τις προτάσεις του;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών το είπε πάρα πολύ ωραία ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πρόοδος ή περιπέτεια; Θα προσθέσω, περιπέτεια ξανά. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να επαναλάβουμε τα λάθη των προηγούμενων δεκαετιών. Πρώτη παρατήρηση.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι το ότι κάναμε ήδη στην κοστολόγηση των μέτρων του οικονομικού επιτελείου. Εννοείται η αντιπολίτευση να δώσει όλα τα προγράμματα, όλα τα στοιχεία του προγράμματός της στο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ξέρουμε τι θα πει το δημοσιονομικό συμβούλιο, γιατί ξέρουμε να μετράμε. Η δουλειά μας είναι κάθε μέρα να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες και με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά το δικό μας πρόγραμμα. Άρα, σας διαβεβαιώ, δεν έχουμε κοστολογήσει κάτι λάθος. Όσο αυτά θα τα εξειδικεύει η αντιπολίτευση, τόσο περισσότερο είναι που θα καλείται να απαντήσει στο πού θα βρει τα χρήματα.

Τα χρήματα ήταν αυτά: 2,2 δισ., ό,τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα ευρώ παραπάνω σημαίνει ένα ευρώ φόρος παραπάνω. Και εκεί πρέπει να έρθεις και να πεις από ποιον; Πώς θα προκύψει αυτός ο φόρος; Και εδώ θέλω να πω για τους πολίτες που μας βλέπουν, ότι από τη δικιά μου εμπειρία, όχι ως Υπουργός ή ως πολιτικός, και από τα χρόνια που εργάστηκα πριν, ή που σπούδαζα, οποτεδήποτε άκουσα πολιτικό να λέει ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, πάντοτε ερχόταν και φορολογούσε τη μεσαία τάξη. Δεν έχει υπάρξει μία φορά που να μην έχει συμβεί αυτό, ή που να έχει παραβιαστεί.

Και αν θέλετε, αυτή ήταν και η εμπειρία μας από το 2019 και μετά, που προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε βάρη από τους πολίτες, αυτούς τους 91 φόρους τους οποίους έχουμε καταργήσει, ή μειώσει.

Άρα, η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδρομή. Ξέρω ότι για πολλούς που μας βλέπουν τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά η Ελλάδα έχει από τη μία καλύψει πάρα πολύ δρόμο και έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο και από την άλλη έχει και πολύ δρόμο μπροστά της. Ισχύουν και τα δύο και ισχύουν ταυτόχρονα. Αλλά σίγουρα δεν είναι συνταγή επίλυσης προβλημάτων να επαναλάβεις το ίδιο λάθος.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Πάμε στη Λίνα Μπάστα από το Ionian TV.

Λ. ΜΠΑΣΤΑ: Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη.

Είπατε λοιπόν κύριε Υπουργέ, ότι τα μέτρα είναι αποτέλεσμα της καλής πορείας της οικονομίας. Όμως ο πολίτης, κύριε Υπουργέ, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ακρίβεια, υψηλά ενοίκια, αυξημένο κόστος στην καθημερινότητα. Μήπως τελικά υπάρχει μια απόσταση με τους οικονομικούς δείκτες που παρουσιάζετε;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι όλα είναι καλά, νούμερα, μέτρα τα οποία παρουσιάστηκαν. Η πραγματική εικόνα όμως ποια είναι; Και πώς μπορεί να γεφυρωθεί όλο αυτό το χάσμα;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Να ξεκινήσω από το προφανές. Στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και για κάθε οικογένεια και για κάθε πολίτη, ο βασικός οικονομικός δείκτης που μετράει είναι αυτός στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, ή όταν πληρώνει τους λογαριασμούς του. Αυτό είναι αυτονόητο.

Αλλά όπως σας είπα, ισχύουν και τα δύο. Και η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα και η χώρα τα πηγαίνει καλύτερα από πολλές άλλες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και από την άλλη γνωρίζουμε και ο Πρωθυπουργός και εγώ προσωπικά ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία ακόμη χρειάζονται βέλτιστη και ακόμη καλύτερη αντιμετώπιση. Απαντάς σε αυτά με βάση τις δυνατότητες που έχεις και δίνεις, όπως είπα, ανάσα.

Πιστεύουμε σε ένα κράτος το οποίο δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο. Αυτό δείχνουν όλα αυτά τα μέτρα. Πάρα πολλά από αυτά αποτελούν αιτήματα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Να σας πω ένα παράδειγμα: το τεκμαρτό εισόδημα. Από τη μία, το να λέμε ότι αμείβεσαι κατ’ ελάχιστον με τον κατώτατο μισθό, νομίζω είναι αυτονόητο και αποτελεί και τεκμήριο σεβασμού απέναντι στους ανθρώπους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Από την άλλη, κατά την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν προβλήματα και αρρυθμίες. Το έβλεπα στο γραφείο μου όταν ερχόντουσαν οι κοινωνικές ομάδες και μου έλεγαν τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται, π.χ. με το κριτήριο του 10% του συνολικού κόστους των εργαζομένων, ή του 5% του τζίρου σε σχέση με τον μέσο όρο του ΚΑΔ.

Άκουσα οδηγούς ταξί να μου λένε ότι δεν θέλουμε να πληρώνουμε πλήρες τεκμήριο αν έχουμε 20% της άδειας. Άκουσα ανθρώπους που δουλεύουν στις λαϊκές αγορές να λένε ότι εμείς δουλεύουμε 180 και 200 μέρες, δεν δουλεύουμε 365 για να μας φορολογείτε στο 100% του τεκμαρτού. Όλα αυτά διορθώθηκαν.

Άρα, τι κάνουμε; Είμαστε στην κοινωνία μέσα. Είμαστε εκεί με τους πολίτες, ακούμε ένα-ένα τα προβλήματα και με βάση τις δυνατότητες απαντάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτά. Δεν υπήρχε μόνιμη στήριξη των συνταξιούχων πριν λίγα χρόνια. Δίνετε τώρα 400 ευρώ για τους άνω των 65, κατά βάση, συν κάποιες πρόσθετες κατηγορίες. Αλλά πριν από λίγο καιρό, τα 400 ευρώ ήταν 300 ευρώ και πριν 250 και αφορούσαν ακόμη λιγότερους.

Δηλαδή, κάθε δυνατότητα που αποκτούμε, κάνουμε μια κίνηση συνολικότερα προς την κοινωνία και προς τη χώρα. Απαντάς σε όλα τα προβλήματα; Όχι. Αλλά ο μόνος τρόπος για να μπορείς να απαντάς σε προβλήματα είναι να είσαι νοικοκύρης και να μπορείς με έναν οργανωμένο τρόπο να μελετάς τα πάντα, να είσαι στο πεδίο και εκεί που έχεις κάνει και εσύ αστοχίες να τις διορθώνεις.

Να βελτιώνεις διαρκώς την πολιτική σου, να βελτιώνεις διαρκώς την ανταποκρισιμότητά σου.

Άρα, η απάντησή μου στην ερώτησή σας με μια φράση είναι ότι όλα αυτά είναι πολύ θετικά βήματα για τον κόσμο. Ξέρουμε ότι θέλουμε κι άλλα και αυτά τα άλλα θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να τα κάνουμε στην πορεία.

Λ. ΜΠΑΣΤΑ: Να προσθέσω, αν έχετε να μας δώσετε ένα χρονικό ορίζοντα, πότε θα πάρουν την πρώτη ανάσα και ποια θα είναι αυτή η κοινωνική τάξη;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Οι πρώτες ενέργειες που έχουμε μπροστά μας αφορούν τον Νοέμβριο τους συνταξιούχους. Αφορούν τη μόνιμη στήριξη, η οποία στα 400 ευρώ θα ξεκινήσει τώρα. Και να πω εδώ ότι τα μέτρα αυτά της ΔΕΘ είναι τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε και άλλα μέτρα τα οποία είναι νομοθετημένα, αλλά τα οποία ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί.

Γιατί το συνολικό κόστος του τεκμαρτού, να σας πω ένα παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν 570 εκατομμύρια ευρώ. Η αφαίρεση των δύο παραμέτρων από το τεκμήριο που σας ανέφερα πριν, το 5% και το 10%, είναι 170. Αλλά άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ είναι η ελάφρυνση που θα δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την περσινή φορολογική μεταρρύθμιση, που αλλάξαμε το πώς φορολογούμε με βάση την οικογένεια.

Αυτό ναι μεν ανακοινώθηκε στην προηγούμενη ΔΕΘ, αλλά για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ισχύσει από τώρα, στις επόμενες δηλώσεις. Άρα, έχουμε πολλά άλλα μέτρα. Και ξέρετε, ο κόσμος μας αξιολογεί όχι τη στιγμή που ανακοινώνουμε κάτι. Μας αξιολογεί τη στιγμή που το βλέπει στο λογαριασμό του και τη στιγμή που το βλέπει στο πορτοφόλι του. Τώρα λοιπόν όλα αυτά θα τα δουν μαζεμένα και νομίζω ότι όλα μαζί θα δώσουν μια πολύ σημαντική ανάσα κάθε μήνα, εγώ θα πω, η επιστροφή των ενοικίων που θα γίνει τώρα, ενός ή δύο. Ενός για όλους τους πολίτες μέχρι ένα επίπεδο, δύο για τους δημόσιους λειτουργούς. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ ευεργετικά συνολικότερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Δικαιολογημένα είμαστε στον απόηχο των εξαγγελιών της ΔΕΘ και έχουμε και το βλέμμα στις εκλογές. Όμως εγώ θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία τα επόμενα δύο χρόνια; Είναι η ακρίβεια, είναι το στεγαστικό, είναι το δημόσιο χρέος, η διατήρηση της ανάπτυξης; Ποια για εσάς είναι η μεγαλύτερη πρόκληση;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Μοιραία ξέρετε με εξαίρεση το δημόσιο χρέος, διότι θεωρώ ότι πλέον η πολιτική εκεί έχει δρομολογηθεί με έναν τρόπο που μας επιτρέπει να λέμε ότι έχουμε τη γρηγορότερη πτώση του δημόσιου χρέους στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπετε τώρα, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αποσταθεροποίηση των αγορών ομολόγων και παρότι ακούγεται τεχνικό αυτό για τον κόσμο που μας βλέπει, για την Ελλάδα δεν είναι τεχνικό. Η Ελλάδα το βίωσε πάρα πολύ στο πετσί της αυτό, το 2009-2010, όταν μάθαμε όλοι τι είναι τα spreads και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία. Αυτό δεν θα το ξαναζήσουμε όσο είμαστε σε αυτό το δρόμο.

Όλα τα υπόλοιπα όμως που λέτε, το πώς αυξάνεις τον ρυθμό ανάπτυξης, το πώς βελτιώνεις τον μέσο μισθό, το πώς ρίχνεις κι άλλο την ανεργία.

Το 2019, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε Πρωθυπουργός, ποιο ήταν το μεγάλο διακύβευμα; Να δημιουργήσουμε δουλειές, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας.

Τώρα το διακύβευμα της επόμενης φάσης, είμαστε κοντά να πιάσουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία.

Το διακύβευμα της επόμενης φάσης δεν είναι αυτό λοιπόν. Είναι πώς όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, με βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, με βελτιώσεις στις ξένες επενδύσεις που θα έρχονται, στις συνολικές επενδύσεις.

Να πω ένα νούμερο. Όταν αναλάβαμε το ’19, ήμασταν περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου στις επενδύσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21% στο ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 11%. Θα πιάσουμε τώρα πολύ κοντά το 18%. Ο στόχος μας είναι να πιάσουμε το 20% το 2030. Να φτάσουμε δηλαδή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όλα αυτά μαζί μπορεί να ακούγονται τεχνικά για όσους μας βλέπουν. Εμείς που μελετάμε τους αριθμούς ξέρουμε, οι αριθμοί δεν παίζουν τόσο ρόλο όσο η επίπτωση που έχουν στους ανθρώπους. Πίσω όμως από κάθε αλλαγή που βλέπουμε κρύβονται μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα του πολίτη. Κρύβονται καλύτεροι μισθοί, κρύβεται μικρότερη ανεργία, κρύβεται ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας όταν κάνεις ένα δημόσιο έργο.

Άρα, το διακύβευμα είναι το πώς θα έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και το πώς αυτή θα διαχυθεί σε κάθε σπίτι και σε κάθε νοικοκυριό.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Πάμε στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, στη δεύτερη ερώτηση ουσιαστικά. Ο Απόστολος Ατζεμιδάκης είναι πανέτοιμος.

ΑΠ. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, με βάση και τα όσα ακούσαμε και θα κρατήσω λίγο το τελευταίο σκέλος που αναφερθήκατε, τις επενδύσεις. Το 2027 είναι μια χρονιά ορόσημο όσον αφορά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θέλω λίγο να το θέσουμε αυτό, όσον αφορά και το αν και εφόσον θα υποχωρήσουν οι επενδύσεις, αν υπάρχει αυτή η ανησυχία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι θα γίνει;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Αυτή είναι μια ερώτηση που την ακούω συχνά. Και ξέρετε, ο ρυθμός ανάπτυξης που έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια είναι της τάξεως του 2%. Δηλαδή δεν βλέπουμε υποχώρηση με έναν ραγδαίο τρόπο που θα περίμενε κανείς. Ίσα-ίσα βλέπουμε μια σταθεροποίηση, ακριβώς επειδή από τη μία έχουμε αυξήσει κατά πολύ τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η Ελλάδα γίνεται μια χώρα που προσελκύει ξένες επενδύσεις και περισσότερες εθνικές ιδιωτικές επενδύσεις.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που θέλω να πω εδώ είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών, που αγοράστηκε πρόσφατα από τη Euronext, από το δίκτυο της Euronext και πολλά άλλα τέτοια θα δούμε, πολλές άλλες τέτοιου τύπου επενδύσεις θα δούμε να συμβαίνουν στη χώρα μας το επόμενο διάστημα.

Έχουμε το μεγαλύτερο δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων στην ιστορία μας επίσης, το οποίο τρέχει ήδη. Έχουμε και άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια, το κλιματικό ταμείο, το κοινωνικό ταμείο, τα οποία θα έρθουν τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας.

Συνεπώς, όλα αυτά μαζί σωρεύουν, μαζί με μεταρρυθμίσεις και με αλλαγές που κάνουμε στην οικονομία, έναν θετικό ρυθμό ανάπτυξης και μια θετική διαδρομή, η οποία θα μεταφραστεί σε καλύτερες δουλειές και περισσότερες δουλειές για τη χώρα μας.

Αν εγώ πρέπει να κρατήσω κάτι όμως από όλα αυτά, γιατί η ερώτησή σας είναι πώς θα γεννήσουμε περισσότερες επενδύσεις εμείς. Ένα κομμάτι είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις προοπτικές κάθε τόπου, το οποίο αφορά τις περιφέρειες από τις οποίες προέρχεστε, αφορά κάθε γωνιά της χώρας μας. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ο κάθε νομός, η κάθε περιφερειακή ενότητα έχει μέσα της κρυμμένο αναπτυξιακό δυναμικό που δεν έχει απελευθερωθεί. Λόγω γεωγραφίας, λόγω δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, λόγω τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ήδη αυτά απελευθερώνονται.

Εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει τόσες πολλές δυνατότητες, όπου με τις σωστές αλλαγές, τις σωστές μεταρρυθμίσεις και τη σωστή στρατηγική και με τις επενδύσεις που κάνουμε σε υποδομές, θα δείτε πραγματικά τον τόπο να ανθίζει τα επόμενα χρόνια.

Και ξέρετε, αυτό είναι ένα μείγμα δύο πραγμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά που δεν είχαμε κάνει για δεκαετίες στον τόπο. Ήμασταν η τελευταία ίσως χώρα η οποία έπρεπε να αλλάξει το καθεστώς της σε σχέση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Να πω ένα παράδειγμα. Το σύνολο των πραγμάτων που δεν κάναμε είναι και το σύνολο των προφανών δυνατοτήτων που έχουμε μπροστά μας για να απελευθερώσουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Είναι τόσα πολλά τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει από τον πλούτο του τόπου μας, όπου αυτά θα έρθουν να μας δώσουν μια έξτρα ώθηση σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι απαιτητικό και δύσκολο.

Η Ευρώπη έχει μεγάλες δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα, μιλάω με συναδέλφους μου στην Ευρώπη που έχουν μεγάλες προκλήσεις στους τόπους τους. Εμείς δέκα χρόνια πίσω αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη κρίση. Μάθαμε πολλά από αυτήν, πληρώσαμε πολλά σε αυτήν. Ο στόχος μας τώρα είναι να φύγουμε μπροστά για να μπορέσουμε να υπερβούμε την πρόκληση της ερώτησής σας. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε.

ΑΠ. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ: Για να επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Υπουργέ, κάποιες ήδη επενδύσεις, κάποια ήδη έργα τα οποία έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει με αυτά; Θα δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν, να έρθουν εις πέρας;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Είναι έργα τα οποία ο καλός μου συνάδελφος, ο Νίκος Παπαθανάσης, συνεργάζεται με όλους τους υπουργούς και με όλους τους αρμόδιους δημόσιους λειτουργούς για να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν να γίνουν κομμάτι ενδεχομένως των επόμενων ταμείων, ή του εθνικού προγράμματος. Το βλέπουμε ανά περίπτωση.

Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να προσθέσω ακόμη μια πτυχή στη συνολική σας ερώτηση. Για να γίνουν όλα αυτά που λέμε, μεγάλο κομμάτι της εξίσωσης είναι η χώρα να παραμείνει ένας τόπος σταθερότητας, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.

Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομία δεν δουλεύει εν κενώ. Όσες φορές στην ελληνική ιστορία υπήρξε αποσταθεροποίηση της χώρας πολιτικά, ή δεν υπήρχαν γρήγορες αποφάσεις σε κρίσεις, εκ των πραγμάτων αυτό ερχόταν να μεταφραστεί σε λιγότερο καλές προοπτικές για τον τόπο.

Πρέπει λοιπόν και αυτό να το έχουν οι πολίτες υπόψη τους. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και πριν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε. Και προτιθέμεθα να κινηθούμε πολύ γρήγορα για να απελευθερώσουμε όλες τις δυνατότητες του τόπου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η Νικολέτα Σφακιανάκη είναι πανέτοιμη για τη δεύτερη ερώτηση.

Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι της ετοιμότητας απέναντι σε κρίσεις. Πριν από λίγους μήνες ήρθαμε όλοι αντιμέτωποι με το απότομο τότε ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις τις οικονομικές, οι οποίες είναι φυσικά παγκοσμίως ορατές.

Ωστόσο, τότε συζητούσαμε όλοι για το αν έχουμε τα αντανακλαστικά σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο χώρας. Σήμερα, αρκετούς μήνες μετά, και ως πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και ως Έλληνας υπουργός, θεωρείτε ότι επιδείξαμε τα αντανακλαστικά που έπρεπε; Και τι έχουμε να περιμένουμε τους επόμενους μήνες; Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει. Είναι μια κρίση η οποία δεν έχει τελειώσει.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει επιδείξει αντανακλαστικά και έμαθε πάρα πολλά η Ευρώπη συνολικά από το 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το τι σήμαινε αυτό για τις αγορές ενέργειας και για το τι είδους μέτρα έπρεπε να φτιάξουμε. Εμείς σε εθνικό επίπεδο, ειδικά ως Ελλάδα, εγώ θα πω, είχαμε ένα έτοιμο πλαίσιο μέτρων που μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Επαναλαμβάνω ότι δόθηκαν 800 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για τη στήριξη της κοινωνίας, είτε αυτό αφορούσε την επιδότηση στο diesel είτε αυτό αφορούσε το fuel pass, είτε τα λιπάσματα. Είχαμε ανταποκρισιμότητα.

Και από εκεί και πέρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα από αυτό το μενού επιλογών που αξιοποιήθηκε, υπήρξε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ως κομμάτι της πολιτικής για τη ρήτρα διαφυγής για την άμυνα. Για όσους μας βλέπουν, η ρήτρα διαφυγής τι λογική έχει; Έχουμε δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρώπη που μας λένε πόσο μπορούμε να ξοδέψουμε κάθε χρόνο. Η ρήτρα διαφυγής είναι να μπορούμε να ξοδέψουμε και κάτι παραπάνω, να μπορούμε δηλαδή ένα έξτρα ποσό να το επενδύουμε κάπου.

Κρίθηκε μετά το ’22 ότι στην άμυνα εμείς είχαμε ήδη μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό λόγω της γεωπολιτικής πρόκλησης που έχουμε ως Ελλάδα. Άλλες χώρες όμως είχαν πολύ μικρότερες δαπάνες. Ζητήθηκε από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις δαπάνες για την άμυνα.

Για την ενέργεια όμως, κυρία Σφακιανάκη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάποιες επενδύσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την ασφάλειά μας και το κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης 30% να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Αυτό το κάνεις με επένδυση, δεν το κάνεις με επιδότηση. Γιατί η επιδότηση είναι μια βραχυπρόθεσμη κίνηση, αλλά αν επενδύσεις σε μπαταρίες, σε αποθήκευση, σε νέα δίκτυα, σε διεθνείς διασυνδέσεις, αυτόματα το κόστος ενέργειας πέφτει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι Ενεργειακή Ένωση. Δεν το έχει καταφέρει αυτό ακόμα. Πρέπει να το καταφέρει, πρέπει να το κατακτήσει.

Γι’ αυτό και αυτό το θέμα έρχεται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο. Θα κάνουμε επενδύσεις και εγώ θα σας πω, χωρίς να προοικονομώ την εξέλιξη, θα γίνουν και πολλά άλλα τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Για μένα είναι υπαρξιακό θέμα η ενέργεια για την Ευρώπη.

Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Είναι και μεγάλη πρόκληση, Υπουργέ, σε επίπεδο Ευρώπης. Και το ρωτώ αυτό με δεδομένες και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Ευρώπης. Μην πάμε μακριά. Οι εκλογές οι οποίες προηγήθηκαν στο κρατίδιο της Γερμανίας. Όλες αυτές οι εξελίξεις οι οποίες έρχονται, πιστεύετε ότι θα μπορέσει η Ευρώπη να βρει ισορροπίες μέσα σε αυτό, ακριβώς για όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Όταν με ρωτάνε τι μαθήματα κρύβει η Ελλάδα για την Ευρώπη, όλα όσα πέρασε η Ελλάδα συνολικά για την ευρωπαϊκή εξίσωση, το πρώτο πράγμα το οποίο συνήθως λέω είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος μαθήματα, γιατί μου θυμίζει δύσκολες μέρες που περάσαμε εμείς.

Αλλά μετά, αν μου λέγατε ποιο είναι το δικό μου μάθημα, είχαμε πολλά προφανή πράγματα που όταν τα κάναμε απελευθερώσαμε μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό. Αυτό που προσπάθησα να περιγράψω πριν. Και η Ευρώπη έχει τέτοια.

Δηλαδή αυτό που λέμε Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το οποίο ακούγεται τεχνικό για τον κόσμο που μας βλέπει, πρακτικά τι σημαίνει; Για να το συνδέσω και με ένα μέτρο που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Έχουμε αποταμιεύσεις σε όλη την Ευρώπη που να το πω απλά, κάθονται, 10,7 τρισ. ευρώ. Αυτές δεν μεταφράζονται σε επένδυση, δεν διοχετεύονται στην οικονομία. Αν αυτές μεταφραστούν σε επένδυση, ο ρυθμός ανάπτυξης σε όλες τις χώρες θα μεγαλώσει.

Άρα, οι μισθοί θα μεγαλώσουν, άρα οι θέσεις εργασίας θα γίνουν περισσότερες. Σας λέω μια πρόκληση. Έχουμε και άλλες προκλήσεις, τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη. Αφορά τους πάντες στο αν οι τράπεζές μας δίνουν επαρκή δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες και καλύτερες τράπεζες συνολικά στην Ευρώπη για να μπορέσουν να έχουν και περισσότερο δανεισμό ανάμεσα σε άλλα. Επίσης κομμάτι αυτής της εξίσωσης. Η ενέργεια, όπως τους ανέφερα πριν, επενδύσεις σε δίκτυα, σε διεθνείς διασυνδέσεις, σε ενδοευρωπαϊκές διασυνδέσεις και σε αποθήκευση. Αν τα κάνεις αυτά, πολύ απλά σημαίνει ότι ο λογαριασμός για τον κόσμο που μας βλέπει θα είναι χαμηλότερος κάθε μήνα και για την επιχείρηση που θα παράγει. Και η οικονομία διευκολύνεται από αυτό.

Με ρωτήσατε αν όλα αυτά θα γίνουν. Θεωρώ πως ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά θα γίνουν, ακριβώς επειδή πλέον έχει γίνει κτήμα και των πολιτών στην Ευρώπη και των κυβερνήσεων, ότι έχουμε πιο πολλά να κερδίσουμε αν σε αυτά τα θέματα συμπεριφερθούμε ως ένας, παρά ως 27. Είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μεγάλη πρόοδος και φέτος σε πάρα πολλά κομμάτια αυτής της ατζέντας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Λίνα Μπάστα.

Λ. ΜΠΑΣΤΑ: Σας άκουσα νωρίτερα να λέτε ότι δεν πρέπει η χώρα να μπει σε περιπέτειες και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει ουσιαστικά μια κυβέρνηση ηττημένων και επιμένει στην αυτοδυναμία. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, δεν θα ήταν αντιφατικό να οδηγηθεί η χώρα ξανά σε εκλογές; Περιπέτεια θα είναι. Δεν πρέπει να αναζητηθεί, μια συμφωνία για να μην μπούμε πάλι σε αυτές τις περιπέτειες;

Θα ήταν το ΠΑΣΟΚ ένας καλός συνομιλητής ή ποιος θα μπορούσε να ήταν ένας συνομιλητής αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει η κατάσταση, για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη σταθερότητα την οποία αναφέρατε;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ξέρετε, πιστεύω βαθιά στο προφανές. Την απάντηση στο εκλογικό διακύβευμα τη δίνει ο κόσμος. Δεν τη δίνουμε οι υποψήφιοι, να το πω έτσι, ή τα ίδια τα κόμματα που φιλοδοξούμε να κυβερνηθεί η χώρα με βάση τις προτάσεις μας. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει νόημα να μιλήσει κανείς σήμερα και να πει αν θα είναι το τάδε ποσοστό τι θα κάνουμε, ή το δείνα ποσοστό τι θα κάνουμε.

Εμείς πιστεύουμε βαθιά ότι το σωστό είναι, το καλύτερο για τον τόπο είναι, να υπάρχει αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ να μοιραστώ και την εμπειρία μου. Σε όσες κυβερνήσεις έχω διαπιστώσει ότι έχουμε συνεργασία ανάμεσα σε κόμματα, σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ πιο αργές οι αποφάσεις και πιο δύσκολο να ληφθούν ανάμεσα σε κόμματα τα οποία μετέχουν σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό.

Εδώ αν υπάρχει μια κριτική από τον κόσμο, να σας πω για πράγματα τα οποία ακούω από πολίτες καθημερινά που αφορούν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν. Σε όλα υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Πατήστε το γκάζι παραπάνω. Δεν έχω ακούσει πολίτη να μου πει «πάτα φρένο, πατήστε φρένο». Θέλει πιο πολλά, πιο γρήγορα. Πιο πολλά, πιο γρήγορα, πώς θα γίνει αν θα πρέπει ετερόκλητες δυνάμεις να συνεννοηθούν σε πιο αργόσυρτη διαδικασία αποφάσεων;

Αν έχεις κρίσεις; Δείτε πόσες κρίσεις είχαμε από το 2019 και μετά. Πράγματα τα οποία αν μας ζητούσε και κανείς να τα προβλέψουμε, δεν νομίζω ότι κανείς θα είχε προβλέψει ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα είχαμε παγκόσμια πανδημία, μέχρι πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μέχρι πόλεμο στα ευρωπαϊκά σύνορα, ενεργειακή κρίση.

Σε όλα αυτά ρωτώ το προφανές. Τι είναι καλύτερο; Σταθερό χέρι στο τιμόνι και γρήγορες αποφάσεις, ή αργόσυρτες διαδικασίες ανάμεσα σε ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις;

Συνεπώς πιστεύω βαθιά ότι είναι το εθνικό συμφέρον του τόπου να υπάρχει αυτοδυναμία. Και αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε σε σχέση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και είμαι αισιόδοξος ότι ακριβώς επειδή και οι προτάσεις που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κομίζει είναι ρεαλιστικές, κοστολογημένες, συγκεκριμένες και επειδή ακόμη και ο πιο σκληρός κριτής μας δεν θα πει ποτέ ότι αυτά που λέτε δεν θα τα κάνετε, έχουμε τεκμήριο αξιοπιστίας σε σχέση με αυτά τα οποία λέμε. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα θα είναι ευεργετικό για τον τόπο και θα παραχθεί σταθερή κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η δική μου τελευταία ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος πριν πάμε στα περιφερειακά μας έχει να κάνει και με την ιδιότητά σας του προέδρου στο Eurogroup. Η Ευρώπη είναι σε συμπληγάδες. Αντιμετωπίζει πολύ έντονο ανταγωνισμό. ΗΠΑ, Κίνα με υψηλότερο ενεργειακό κόστος, ακριβότερη χρηματοδότηση, σημαντική υστέρηση στην τεχνολογία.

Από τη θέση αυτή λοιπόν, ποια θεωρείτε πρέπει να είναι η μεγάλη οικονομική προτεραιότητα; Σας ρώτησα το αντίστοιχο για την Ελλάδα με την ιδιότητα του υπουργού. Ποια πρέπει να είναι η μεγάλη οικονομική προτεραιότητα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα σε επίπεδο χώρας για να μη βρεθούμε ξανά στην ουρά της ευρωπαϊκής ανάπτυξης;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ξέρετε, να κάνω μια προσωπική αναφορά. Νεότερος έχω σπουδάσει και μηχανικός και οικονομολόγος, αλλά πιστεύω περισσότερο στην κουλτούρα του μηχανικού, με την εξής έννοια: όταν έχεις ένα πρόβλημα μπροστά σου, σε καθοδηγεί αυτό ως προς την επίλυση. Κάνεις αυτό που λένε οι μηχανικοί «ανάστροφη μηχανική» πας από το τέλος στην αρχή και λες «πώς αυτό που έχω μπροστά μου το λύνω; Ποια είναι τα κομμάτια, τα γρανάζια που έχω μπροστά μου τα οποία αν τα λύσω, θα παράξω μεγαλύτερο αποτέλεσμα;». Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη κατ’ αναλογία.

Η Ευρώπη έχει αυτές τις ευκαιρίες που είναι αναξιοποίητες, που ανέφερα πριν: την Ένωση Κεφαλαιαγορών, την Τραπεζική Ένωση, την ενεργειακή ένωση. Αυτό που είπατε για την τεχνολογία δε, είναι καθοριστικό. Δεν είχαμε μέχρι σήμερα μια κοινή τεχνολογική στρατηγική και κινδυνεύουμε να μείνουμε πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αν δεν είμαστε ήδη.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Είμαστε σε κάποιους τομείς. Υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν είμαστε, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό οι ευρωπαϊκές εταιρείες, μια από τη Σουηδία και μία από τη Φινλανδία, η Ericsson και η Nokia είναι πάρα πολύ μπροστά π.χ. σε σχέση με τον αμερικανικό ανταγωνισμό.

Για να σας πω ένα παράδειγμα: όπου έχουμε αβαντάζ, πρέπει να δράσουμε ευρωπαϊκά. Και εκεί χρειαζόμαστε Ευρωπαίους πρωταθλητές. Πρέπει να φύγουμε λίγο από την κουλτούρα του εθνικού πρωταθλητή και να πάμε στην κουλτούρα του Ευρωπαίου πρωταθλητή και στις τράπεζες και στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια. Αν το κάνουμε αυτό, και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρώπης θα κερδίσουν.

Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας αναξιοποίητο δυναμικό. Αυτή είναι η παρατήρησή μου για την Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, η παρατήρησή μου είναι αντίστοιχη. Έχουμε δυναμικό που διαχέεται γεωγραφικά σε κάθε τόπο της χώρας μας. Κάθε Περιφερειακή Ενότητα έχει ευκαιρίες και δυνατότητες που μπορούν να απελευθερώσουν δυναμικό και δυναμική. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας πεδίον δόξης λαμπρό για να πετύχουμε ακόμη περισσότερη ανάπτυξη, ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και για τη χώρα συνολικά και για κάθε πολίτη και για κάθε οικογένεια.

Και ένα κομμάτι αυτής της άσκησης είναι πώς αξιοποιείς τη δημόσια περιουσία βέλτιστα, ένα κομμάτι αυτής της άσκησης είναι πώς προκαλείς, πώς φέρνεις περισσότερες ξένες επενδύσεις στον τόπο, ένα κομμάτι αυτής της άσκησης βασικά είναι να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις, για να το πω απλά. Λοιπόν, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και το διακύβευμά μας είναι να το κάνουμε ακόμη γρηγορότερα, με μεγαλύτερες ταχύτητες.

Έχουμε χάσει πολύ χρόνο τις προηγούμενες δεκαετίες. Να πω αυτό και να κλείσω στην ερώτησή σας, κάτι που το σκεφτόμουν πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Χάσαμε μια δεκαετία, δηλαδή, αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις χώρες του πάλαι ποτέ ανατολικού μπλοκ για παράδειγμα, κάντε μια σύγκριση της Ελλάδας με την Τσεχία. Είχαμε το 2004 που έμπαιναν οι Τσέχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διπλάσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την Τσεχία, σήμερα έχουμε 30% λιγότερο. Αυτό έχει γίνει λόγω της χαμένης δεκαετίας της οικονομικής κρίσης. Όπου, ναι, ήταν δυσβάσταχτη οικονομική κρίση, αλλά είχαμε και ένα πολιτικό σύστημα που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, οπότε χρειάστηκαν τρία μνημόνια αντί για ένα.

Όλο αυτό είναι ένα πανάκριβο μάθημα. Πρέπει λοιπόν να το μεταβολίσουμε για να φύγουμε μπρος. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Μπορούμε καλύτερα; Φυσικά. Έχουν γίνει και αστοχίες; Φυσικά. Αλλά η διαδρομή είναι μόνο προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ και πάμε τώρα στον Απόστολο Ατζεμιδάκη για την πρώτη ερώτηση που αφορά την Περιφέρειά του, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Απόστολος σε καθημερινή βάση είναι σε επαφή με τους τηλεθεατές και κατοίκους της Περιφέρειάς του και θα μας μεταφέρει τα βασικά τους θέματα.

ΑΠ. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ: Ναι να πούμε ότι σας περιμένουμε κιόλας, κ. Υπουργέ, στην Περιφέρειά μας. Από ό,τι ενημερώθηκα, θα γίνει αυτό τον επόμενο μήνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Να πάμε λίγο στην Περιφέρειά μας, όπου αντιμετωπίζει, κ. Υπουργέ, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με το φορολογικό ζήτημα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τη Βουλγαρία.

Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται προτιμούν να πάνε στη Βουλγαρία, έτσι ώστε να έχουν μειωμένο ΦΠΑ σε σχέση με τη δική μας Περιφέρεια στο σύνολό της.

Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι εάν μπορεί να υπάρξει κάποια παρέμβαση αρχικά σε αυτό και δευτερευόντως εάν σκέπτεται το Υπουργείο κάποιο ειδικό φορολογικό καθεστώς για το σύνολο της Περιφέρειας.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Να πω σε αυτό κ. Ατζεμιδάκη ότι γενικά η προσέγγισή μας το τελευταίο διάστημα σαν χώρα ποια είναι και σε ό,τι μας αφορά σαν Κυβέρνηση; Μια συνολική μεταρρύθμιση η οποία έρχεται να στηρίξει κάθε γωνιά της χώρας. Τι εννοώ; Όταν λέμε δημογραφικό, δεν εννοούμε μόνο την ηλικία, εννοούμε το σύνολο της ελληνικής Περιφέρειας. Αφαιρέσαμε τον ΕΝΦΙΑ λοιπόν σε οικισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα πάει τώρα μέχρι 2.000 κατοίκους ή 2.200 για τη Δυτική Μακεδονία. Η εφαρμογή του τεκμαρτού είναι κατά 50% στους συγκεκριμένους οικισμούς, όχι κατά 100%. Στη Σαμοθράκη έχουμε μείωση του ΦΠΑ κατά 30%.

Η συνολική πολιτική δηλαδή που κάνουμε διαρθρώνεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να έρχεται να στηρίξει ακόμη περισσότερο την Περιφέρεια. Τώρα η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα ξεκινήσει όχι από την Αττική, από την Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς για να δοθεί και αυτή η έμφαση που θέλουμε να δοθεί.

Συνεπώς, αυτό από τη μία, μαζί με τα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία συνολικά για την Περιφέρεια είναι της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάρα πολύ σημαντικά ώστε να έρθουν και να τονώσουν και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια.

Ο τρόπος να ανταγωνιστείς γενικά -ας μου επιτραπεί να το πω αυτό ευρύτερα και με το ευρωπαϊκό καπέλο το οποίο έχω- δεν είναι ένας διαγωνισμός προς τα κάτω, να δούμε ποιος θα έχει το χαμηλότερο ΦΠΑ ή το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για να δούμε ποιος θα γίνει πιο ανταγωνιστικός, γενικώς αυτό δεν έχει λειτουργήσει ιστορικά. Ο πιο παραγωγικός κερδίζει, ο πιο ανταγωνιστικός κερδίζει με βάση τις δυνατότητες.

Και εδώ όλα τα εργαλεία τα οποία ερχόμαστε να δώσουμε, τα οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι και συμβατά με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορείς να παρεκκλίνεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει να είσαι εντός της. Όλα τα εργαλεία όμως τα οποία ερχόμαστε να δώσουμε στην ελληνική Περιφέρεια συνολικά και συγκεκριμένα και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νομίζω ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα να δρουν πολύ ευεργετικά.

Και εδώ ερχόμαστε να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνολικά. Τα έργα τα οποία γίνονται και στον Έβρο και στην Καβάλα και στη Δράμα, Δράμα-Αμφίπολη, η ανατολική είσοδος της Δράμας για παράδειγμα, όλα τα έργα υποδομών, συν τα αγροτικά έργα, συν τα έργα της οδοποιίας απελευθερώνουν δυνατότητες.

Και βέβαια σε ό,τι αφορά τα λιμάνια στην Περιφέρειά σας, θεωρώ ότι υπογραμμίζουν ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η πύλη της Ελλάδας και ενεργειακά ειδικά, αυτό θα το δούμε να απελευθερώνεται, εγώ θα πω να απογειώνεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

ΑΠ. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ: Οπότε μένει να το δούμε. Επειδή αναφέρατε και το Δράμα-Αμφίπολη, εγώ θα προσθέσω και τον οδικό άξονα Δράμας-Καβάλας …

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Φυσικά.

ΑΠ. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ: Είναι και αυτό κ. Υπουργέ το οποίο πρέπει και αυτό να μπει στα σκαριά για την ολοκλήρωσή του, φυσικά αυτό και με τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Οπότε σας περιμένουμε για να τα πούμε και καλύτερα.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Θα είναι πραγματικά μεγάλη χαρά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Πάμε στην αγαπημένη Κρήτη, εκεί άλλα τα δεδομένα. Για πολλούς η Κρήτη είναι πολύ μπροστά αναπτυξιακά. Έχει όμως σίγουρα και άλλα επιμέρους προβλήματα και ζητήματα. Νικολέτα, ο λόγος σε εσένα.

Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κάθε τόπος με τις προκλήσεις του, τα προβλήματά του και τις ευκαιρίες του. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι στην Κρήτη βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα. Έργα τα οποία θα δώσουν μια διαφορετική ώθηση στο νησί μας, μια πολύ μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στο νησί μας.

Ωστόσο, έχουμε όλοι την αίσθηση και το γνωρίζετε και εσείς καλά, ότι δημιουργούν και κάποια στοιχήματα, αναπτυξιακά στοιχήματα. Τι θέλω να πω; Με την ολοκλήρωση του διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι θα απελευθερωθεί μια έκταση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» που λειτουργεί τώρα, μια τεράστια έκταση χιλιάδων στρεμμάτων και πέριξ αυτού, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας άλλος αναπτυξιακός πόλος.

Είχατε πει παλαιότερα και σε συνέντευξή σας μέσα από την Κρήτη TV ότι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Πού βρισκόμαστε σήμερα και τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει και με τις σκέψεις που έχει και το Υπουργείο για το χώρο αυτό;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εγώ θα πω ξεκινώντας ότι είναι αυτονόητο για εμένα, έχω επισκεφθεί πολλές φορές την Κρήτη, αν και Πιερρακάκης, είμαι Λάκωνας, αλλά οι Κρητικοί φίλοι μου μου λένε ότι είμαι επί τιμήν Κρητικός.

Να πω ότι σε ό,τι αφορά το νησί έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και τεράστιο αναπτυξιακό παρόν. Και το Καστέλι είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τώρα, με το πιθανό έργο, με την αναπτυξιακή πρόταση του παλιού αεροδρομίου, τυγχάνει να ασχολούμαι από τα χρόνια που ήμουν σε διαΝΕΟσις ως διευθυντής ερευνών. Είναι ένας από τους τόπους που μπορούν πραγματικά να απελευθερώσουν τεράστια αναπτυξιακή δυναμική, όπως πολύ σωστά η ερώτησή σας υπογραμμίζει.

Το Υπερταμείο ήδη παίζει έναν ρόλο σε αυτό. Ήδη έχουμε κάνει τους πρώτους νομικούς ελέγχους. Έχουν βρεθεί κάποια ζητήματα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα είμαστε από πάνω για να τα λύσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει σε ώσμωση και σε αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Μόνο έτσι έχει νόημα να μπορέσει να γίνει σωστά και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους.

Αλλά να επαναλάβω αυτό το οποίο είπατε εσείς στην αρχή. Αυτό το έργο πραγματικά μπορεί να είναι…να το πω όπως το λένε οι νεότεροι: game changer για την Κρήτη. Είναι ένα έργο που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι εκεί για να συμβάλει με κάθε πιθανό τρόπο για να γίνει γρήγορα, έχοντας λάβει και τα μαθήματα από όλα τα αντίστοιχα έργα τα οποία ενδεχομένως να έχουμε δει να γίνονται στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, όπου υπήρξαν καθυστερήσεις, να τις αποφύγουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση.

Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ. Υπουργέ, ξεκαθαρίζει; Γιατί εκεί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την έκταση αυτή και πώς βάζετε στο παιχνίδι αυτό που είπατε: Τοπική Αυτοδιοίκηση τοπικούς φορείς, επιχειρηματικότητα.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ξέρετε, η αγαπημένη μου απάντηση σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι η ταυτολογική: κάνοντάς το. Λοιπόν, να το πω απλά, θα είμαστε από πάνω, θα ξεκαθαρίσει το νομικό καθεστώς.

Το έργο αυτό είναι τεράστιας σημασίας όχι μόνο για την Κρήτη, είναι τεράστιας εθνικής σημασίας. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Θα ασχοληθώ και προσωπικά για να μπορέσουμε να δούμε ό,τι ρυθμίσεις υπάρχουν να λύνονται.

Ν. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το κρατάω. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Πάμε στη Δυτική Ελλάδα και την Λίνα Μπάστα για το δικό της ερώτημα που αφορά στην Περιφέρειά της με τις ιδιαιτερότητες, με μία Πάτρα, με δύο ταχύτητες …

Λ. ΜΠΑΣΤΑ: Ακριβώς. Αυτή η ερώτηση αφορά τη Δυτική Ελλάδα, η επόμενη όμως θα αφορά την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά, γιατί δεν είμαστε μόνο Δυτική Ελλάδα.

Είμαστε και συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι η κάθε Περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες ως Περιφέρειες, ούτε έχουμε και τις ίδιες ανάγκες. Για παράδειγμα, η Κρήτη έχει ένα ισχυρό τουριστικό προϊόν, τα είπαμε αυτά, τα γνωρίζουμε όλοι.

Η Δυτική Ελλάδα στηρίζεται περισσότερο στην αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη μεταποίηση, τα λιμάνια, τα πανεπιστήμια. Έχουμε και εμείς διάφορους τομείς. Μήπως λοιπόν τα μέτρα οικονομικής στήριξης κ. Υπουργέ, δεν θα έπρεπε να είναι οριζόντια, αλλά να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής; Πώς μπορούν οι πολίτες να αισθανθούν την ανάπτυξη όταν είναι τα μέτρα οριζόντια;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Πρέπει σίγουρα να έχεις κάποια μέτρα τα οποία να ακουμπούν το σύνολο των Ελλήνων. Τα μέτρα για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα, πρέπει να είναι εκ των πραγμάτων οριζόντια με τον χαρακτήρα τον οποίο αναφέραμε ή τα μέτρα για τους δημόσιους λειτουργούς, γιατί οι δάσκαλοί μας πρέπει να στηριχθούν παντού, οι ένστολοί μας πρέπει να στηριχθούν παντού.

Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει παραμετροποίηση με τον τρόπο που ανέφερα πριν για την ελληνική Περιφέρεια. Σας ανέφερα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά, σε όλους τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά που βρίσκονται στα σύνορα με βάση και την ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα υπάρχει αυτού του τύπου η παραμετροποίηση.

Εκεί που πρέπει να γίνεσαι αυστηρά συγκεκριμένος και που επιδιώκουμε να είμαστε απολύτως σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ούτε καν σε κάθε Περιφέρεια, είναι στο αναπτυξιακό σκέλος. Το αναπτυξιακό σκέλος που αφορά τη Δυτική Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι της τάξης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Και μιλώντας όντως για τις συγκρίσεις κάθε Περιφέρειας, πράγματι οι Περιφέρειες από τις οποίες προέρχεστε έχουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει τη χαμηλότερη ανεργία είναι της τάξης του 5%. Η Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε με τη μεγαλύτερη ανεργία με το 24% και έχει και τη μεγαλύτερη πτώση αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 10%.

Άρα συνεχώς βελτιωνόμαστε και βελτιώνουμε την καμπύλη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα πανεπιστήμια στην Πάτρα, είχα την ευκαιρία ως Υπουργός Παιδείας να συνεργαστώ πάρα πολύ στενά μαζί τους και να δω και τις επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από τα πανεπιστήμια αυτά, όπως και στην Κρήτη.

Να πω επίσης εδώ πέρα ότι τα έργα υποδομών τα οποία έχουμε δει να γίνονται κάνουν τη διαφορά στη Δυτική Ελλάδα. Το Πάτρα-Πύργος μαζί με το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν δύο από τα παραδείγματα του πώς η χώρα μας αποτύγχανε στο παρελθόν. Και μαζί με την Ιόνια Οδό και την Ολυμπία Οδό έχουμε ένα δυτικό άξονα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο οποίος μπορεί να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο συνολικότερα για τα logistics και για το πώς η χώρα μας μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της επιχειρηματικότητας.

Και, βέβαια, το λιμάνι της Πάτρας είχα την ευκαιρία να το επισκεφθώ στην τελευταία επίσκεψή μου στην πόλη, νομίζω ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό και με τη σιδηροδρομική σύνδεση και με τις ευρύτερες δυνατότητες που θα μας ανοίξει αυτό σε σχέση με όλο το έργο υποδομών και μεταφορών το οποίο γίνεται. Πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες της Δυτικής Ελλάδας και εκτιμώ ότι το αναπτυξιακό σκέλος ειδικά θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερες.

Λ. ΜΠΑΣΤΑ: Δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά μιας και το αναφέρατε, έχετε εσείς κάποιο νεότερο για τη σιδηροδρομική σύνδεση;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Να πω ότι είχα την ευκαιρία να το συζητήσω κατά την τελευταία επίσκεψή μου και με τον κ. Κότσιρα και με τον κ. Δήμα. Είμαστε σε επαφή για να δούμε πώς θα στηρίξουμε και εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών ολοένα και περισσότερο και ολοένα και καλύτερα το συγκεκριμένο project. Και να το αφήσω εκεί.

Λ. ΜΠΑΣΤΑ: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Οι περιφερειακές ανισότητες εντός της χώρας είναι τεράστιες. Κύριε Υπουργέ, εμείς στη Στερεά Ελλάδα έχουμε δρόμους και αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομο. Συγχρόνως έχουμε άλλα προβλήματα όμως που συνδέονται και με την ανάπτυξη και με το δημογραφικό.

Στη Στερεά Ελλάδα που δεν είναι ακριτική, αλλά δίπλα στην Αττική, το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού ήταν διψήφιο στις περισσότερες περιοχές, ακόμη και στη Φθιώτιδα που είναι έδρα Περιφέρειας, σε περιοχές της Φθιώτιδας. Οι αιτίες είναι πολλές, κατά βάση οικονομικές, με κυριότερη τη φτωχοποίηση των αγροτών που δεν έχουν πλέον εισοδήματα για να κινήσουν όπως παλιά τις τοπικές οικονομίες.

Θα πρέπει να σας πω ότι Λαμία, Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρπενήσι έχουν γίνει από πρωτεύουσες χωριά. Μαγαζιά κλείνουν, σχολεία συγχωνεύονται, ο πληθυσμός συρρικνώνεται. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης, όπως για παράδειγμα στις παραμεθόριες περιοχές. Είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης μια τέτοια ειδική πολιτική για ορισμένες Περιφέρειες όπως η Στερεά που έχει διψήφια μείωση του πληθυσμού της τα τελευταία χρόνια;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Πράγματι σε Περιφερειακές Ενότητες όπως η Φθιώτιδα παρατηρείται διψήφια μείωση όπως περιγράφετε. Ο μέσος όρος για την Περιφέρεια είναι μονοψήφιος, αλλά γενικά το δημογραφικό είναι για εμένα το υπαρξιακό πρόβλημα συνολικότερα και της χώρας μας και της Ευρώπης και πολλών άλλων προηγμένων χωρών. Άκουσα πρόσφατα την Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να ανακοινώνει μέτρα.

Κρατήστε όμως σε αυτό ότι είμαστε μια Κυβέρνηση η οποία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δημογραφική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Στην τελευταία Δ.Ε.Θ. ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον μηδενισμό πρακτικά του φόρου για τους τρίτεκνους στο κατώτατο κλιμάκιο. Το ίδιο είχε συμβεί για τους πολύτεκνους πέρσι και αλλάξαμε το πώς φορολογούμε γενικά στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχει η οικογένεια, προφανώς με πολύ μεγαλύτερη βέβαια την ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τις οικογένειες με τρία, τέσσερα παιδιά ή και παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.

Και από εκεί και πέρα, συνολικότερα εγώ θα σας πω, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς θα στηρίξουμε την οικογένεια. Αυτό, μαζί με την πολιτική που αφορά την αφαίρεση του ΕΝΦΙΑ από όλους τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, την πολιτική της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά μας τα οποία βρίσκονται στα σύνορα, όλα μαζί είναι μια πολιτική η οποία έρχεται και επιδιώκει να απαντήσει ακριβώς σε αυτό.

Σε αυτό, όμως, απαντά και η ανάπτυξη. Το πώς απελευθερώνεις, δηλαδή, τις αναπτυξιακές δυνατότητες του κάθε τόπου, δίνοντας ευκαιρίες και αφαιρώντας και τα εμπόδια για να μπορεί κανείς να ζήσει στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε ή που επιθυμεί να ζήσει. Όλες οι επενδύσεις σε υποδομές αυτή τη λογική έχουν. Οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, να μπορείς να έχεις καλό ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη λογική έχει. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους για να μπορείς να δεις τις προοπτικές σου στον τόπο σου. Το ότι μειώσαμε κατά 50% το τεκμαρτό στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων επίσης, νομίζω ότι είναι ακόμη μια επιδίωξη σε αυτή την κατεύθυνση.

Από εκεί και πέρα, δεν θα σας ισχυριστώ ότι όλα αυτά μαζί λύνουν το πρόβλημα του δημογραφικού. Θα σας ισχυριστώ ότι αναγνωρίζουν το πρόβλημα του δημογραφικού, ότι δίνουν επίσης μια ανάσα, αλλά από εκεί και πέρα κρατήστε ότι σε όλο τον πλανήτη βλέπουμε χώρες οι οποίες είναι εξαιρετικά πλούσιες να μην έχουν όχι απλά τον δείκτη αναπλήρωσης, το λίγο πάνω από το δύο παιδιά ανά ζευγάρι, να έχουν κάτω από 1, 0,8, 0,7. Το βλέπουμε στη Νοτιοανατολική Ασία, σε πολύ προηγμένες χώρες.

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη χώρα η οποία έχει τον δείκτη αναπλήρωσης, δηλαδή που κάνουμε δύο παιδιά ανά ζευγάρι. Ακόμη και η Γαλλία που κάποτε είχε πολύ καλά δημογραφικά, είναι ολοένα και πιο κάτω. Άρα είναι ένα ζήτημα για εμάς το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια από το να επιλέξει κανείς να κάνει ένα ακόμη παιδί από τη μία, και να αφαιρέσουμε κάθε πιθανή δυσκολία για να μπορέσει κανείς να ζήσει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας επιθυμεί.

Κομμάτι αυτής της εξίσωσης, κομμάτι αυτής της άσκησης είναι να ξεκλειδώσεις τις αναπτυξιακές δυνατότητες του κάθε τόπου, είτε αυτές είναι τουριστικές, είτε αυτές αφορούν την αγροτική παραγωγή. Και κλείνω με την αγροτική παραγωγή που με ρωτήσατε: και εκεί ερχόμαστε να μηδενίσουμε τον φόρο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, κοντά 50.000 είναι αυτοί. Και αν βάλει κανείς για παράδειγμα κάποιον ο οποίος δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, εκεί που ο φόρος ήταν…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: 13. 600 είναι ο μέσος όρος όμως του φόρου που δηλώνουν οι αγρότες.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ναι, αλλά σίγουρα ερχόμαστε να ελαφρύνουμε 50.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μια κίνηση η οποία θα αφαιρέσει όλα τα προβλήματα μαζί, αλλά σίγουρα κάποιος ο οποίος δήλωνε 30.000 ευρώ στην εφορία έσοδα από αγροτικό εισόδημα, εκεί που ο φόρος ήταν 5.000 ευρώ, τώρα θα είναι κάπου 2.000.

Άρα είναι μια ελάφρυνση, είναι μια αναγνώριση και είναι και ένα κίνητρο για να ασχοληθεί ο κόσμος με την αγροτική παραγωγή, διότι τα ελληνικά προϊόντα πραγματικά από κάθε γωνιά της ελληνικής γης έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε ολοένα και περισσότερες αγορές, να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διάχυσή τους σε όλο τον πλανήτη και να πετύχουν ακόμη περισσότερο. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τους αγρότες για να μπορέσουν να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Είναι ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα και πολυσύνθετο, γιατί από τη μία εμείς σε Περιφέρειες όπως η Στερεά έχουμε και τα σπίτια και δεν είναι τόσο ότι κάνουν ένα ή δύο παιδιά, είναι ότι εν έτει 2026 φεύγουν από τη Στερεά για να πάνε εντός Ελλάδας σε μια άλλη περιοχή για να εργαστούν κυρίως.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Γι’ αυτό και σας ανέφερα ότι ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε και τα δύο μαζί. Από τη μία αφαιρείς εμπόδια, στοχεύεις στο πώς π.χ. μια οικογένεια που επιλέγει να κάνει ακόμη ένα παιδί φορολογείται λιγότερο. Έχουμε θεσπίσει το επίδομα γέννας, υπάρχει το Α21 και βέβαια υπάρχει και ο νέος λογαριασμός…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ο κουμπαράς.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ο κουμπαράς, ο οποίος έχει βέβαια μια άλλη λογική. Η λογική του είναι -και να έρθω σε αυτό πολύ γρήγορα- από τη μία αποταμιευτική, αλλά από την άλλη είναι επενδυτική. Η αποταμιευτική αφορά λίγο περισσότερο την προηγούμενη γενιά. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρότερος πώς υπήρχε η κουλτούρα περισσότερο της αποταμίευσης που χάθηκε μέσα στο χρόνο, ίσως και λόγω της κρίσης, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και πώς αυτά τα χρήματα θα επενδύονται από την οικογένεια, πώς θα στηρίξουμε το κάθε παιδί και πώς θα υπάρχει ένα ακόμα εφ’ άπαξ, αλλά αυτή τη φορά πέρα από εκείνο που υπάρχει στα 65 όταν βγαίνει κανείς στη σύνταξη, στα 67, πέρα από εκείνο να μπορείς να έχεις και κάτι για να ξεκινήσεις τη ζωή σου στα 18 σου, το οποίο η δικιά μου γενιά δεν το είχε.

Αλλά τώρα είναι καλό να μπορούν τα παιδιά είτε να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα για το επόμενό τους βήμα στις σπουδές τους, είτε στο να ανοίξουν μια επιχείρηση, είτε στο να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα. Και είναι ένα μέτρο το οποίο θα έρθει να βοηθήσει εκεί και είναι πολύ σπουδαίο νομίζω γενικά, ανεξαρτήτως χρώματος, η οποιαδήποτε Κυβέρνηση, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μια Κυβέρνηση να κάνει πράγματα που συνομιλούν με το μέλλον και όχι προεκλογικά με τον τρόπο με τον οποίο τα περιγράφουμε τα προεκλογικά εμείς στην Ελλάδα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θα συμφωνήσω απολύτως. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους η δεύτερη ερώτηση τοπικού ενδιαφέροντος να είναι πολύ σύντομη για να έχουμε σύντομη απάντηση, να προλάβουμε να κάνουμε τη δεύτερη ερώτηση όλοι. Απόστολε.

ΑΠ. ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ: Μια σύντομη αναφορά για το δημογραφικό, πόσο μάλλον δε όταν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, στα σύνορα με την Τουρκία, υπάρχουν δυστυχώς ερημώσεις πολλών οικισμών και στον βόρειο Έβρο, που φέρνουν φυσικά και αγορές, αγοραπωλησίες ακινήτων από Τούρκους.

Κύριε Υπουργέ, μεγάλο το ζήτημα αυτό, το οποίο βλέπουμε ότι υπήρξε μια παρέμβαση για τις μεταβιβάσεις ακινήτων βέβαια από 3% στο 15%. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει βέβαια και θα βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Μια σύντομη αναφορά γι’ αυτό.

Διαβάστε ακόμη

Επιτόκια: Έρχεται νέα αύξηση από την ΕΚΤ

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

GSI: Το γαλλικό restart για το καλώδιο – Η Meridiam, η νέα NAVTEX και το δύσκολο 40% στην Κάσο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ