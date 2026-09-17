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Αυξάνονται οι προκαθορισμένες χρεώσεις των ταξί για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων, μετά τη συμφωνία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική αυξάνει την ειδική χρέωση για τις διαδρομές από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ αντίστοιχη αναπροσαρμογή προβλέπεται και για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΙΑΤΑ, Λευτέρης Πετράκης, χαρακτήρισε θετική την απόφαση, σημειώνοντας ωστόσο ότι αποτελεί «ένα βήμα και όχι το τέλος της προσπάθειας» για τον κλάδο.

Οι νέες χρεώσεις στα αεροδρόμια

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς το κέντρο της πρωτεύουσας αυξάνεται:

– από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα,

– από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα.

Για τη Θεσσαλονίκη, η διαδρομή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς το κέντρο της πόλης διαμορφώνεται:

– στα 28 ευρώ από 25 ευρώ με μονή ταρίφα,

– στα 38 ευρώ από 35 ευρώ με διπλή ταρίφα.

Παράλληλα, αυξάνεται η ειδική χρέωση αναμονής από 15 σε 20 ευρώ ανά ώρα, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής που μπορεί να συμφωνηθεί ελεύθερα μεταξύ οδηγού και επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ.

«Δεν καλύπτει όλο τον κλάδο»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΙΑΤΑ υπογράμμισε ότι η αύξηση ανταποκρίνεται σε ένα τεκμηριωμένο αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου, ωστόσο σημείωσε ότι οι αλλαγές δεν δίνουν ουσιαστική λύση στα προβλήματα των αυτοκινητιστών της περιφέρειας.

Όπως ανέφερε, η αύξηση της χρονοχρέωσης αφορά κυρίως σε περιπτώσεις έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης και μεγάλων καθυστερήσεων, φαινόμενα που δεν έχουν την ίδια ένταση στην καθημερινή λειτουργία των ταξί εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του κλάδου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας συνολική επικαιροποίηση του τιμολογίου με βάση το πραγματικό κόστος λειτουργίας.

Ζητεί σταθερό μηχανισμό αναπροσαρμογής

Ο Λευτέρης Πετράκης επεσήμανε ότι τα αυξημένα κόστη σε καύσιμα, συντήρηση, ανταλλακτικά, ασφάλιση και λοιπές υποχρεώσεις καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ενός σταθερού και αντικειμενικού μηχανισμού αναπροσαρμογής του κομίστρου.

Στόχος, όπως σημείωσε, είναι οι τιμές να ακολουθούν τις οικονομικές μεταβολές χωρίς ο κλάδος να χρειάζεται κάθε φορά να ξεκινά από την αρχή μια νέα διαδικασία διεκδίκησης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στάση της Ομοσπονδίας θα παραμένει θεσμική, ανεξάρτητα από πολιτικές εξελίξεις.

«Ο συνδικαλισμός είναι θεσμικός ρόλος και όχι προσωπικό πολιτικό βήμα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση των κυβερνητικών αποφάσεων θα γίνεται με βάση το αποτέλεσμα που έχουν για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές.

«Προτεραιότητα ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΙΑΤΑ σημείωσε ότι όπου υπάρχουν θετικές εξελίξεις αυτές θα αναγνωρίζονται, ενώ όπου παραμένουν εκκρεμότητες ή αδικίες θα συνεχίζονται οι διεκδικήσεις.

«Με μία προτεραιότητα: τον επαγγελματία αυτοκινητιστή, σε όλη την Ελλάδα, και τη βιωσιμότητα του ταξί», τόνισε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια για ένα δικαιότερο και σύγχρονο τιμολόγιο συνεχίζεται.

Ολόκληρη η δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΙΑΤΑ

«Θεωρώ σημαντική τη σημερινή απόφαση για την αύξηση της σταθερής τιμής των διαδρομών, από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και της χρονοχρέωσης.

Ως Πρόεδρος της ΠΟΕΙΑΤΑ, αναγνωρίζω τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου σε ένα τεκμηριωμένο αίτημα του κλάδου. Για μένα, όμως, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα βήμα και όχι το τέλος της προσπάθειας.

Θέλω, ιδιαίτερα, να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος στους συναδέλφους της περιφέρειας. Η αύξηση της χρονοχρέωσης αφορά κυρίως συνθήκες μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης και παρατεταμένης αναμονής, που δεν χαρακτηρίζουν στον ίδιο βαθμό την καθημερινή λειτουργία του ταξί στην περιφέρεια.

Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι, η συγκεκριμένη παρέμβαση καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του κλάδου.

Το κόστος λειτουργίας του ταξί έχει αυξηθεί σημαντικά. Καύσιμα, συντήρηση, ανταλλακτικά, ασφάλιση και οι συνολικές υποχρεώσεις του επαγγελματία επιβάλλουν μια ουσιαστική επικαιροποίηση του τιμολογίου, με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση ενός σταθερού και αντικειμενικού μηχανισμού προσαρμογής, ώστε το κόμιστρο να ακολουθεί τις οικονομικές μεταβολές χωρίς ο κλάδος να χρειάζεται κάθε φορά να ξεκινά από μηδενική βάση.

Θέλω επίσης, να είμαι ξεκάθαρος σε ένα ζήτημα αρχής:

Ο συνδικαλισμός είναι θεσμικός ρόλος και όχι προσωπικό πολιτικό βήμα.

Οι προσωπικές πολιτικές επιλογές είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Όταν όμως κάποιος εκπροσωπεί θεσμικά έναν ολόκληρο κλάδο, οφείλει να διαχωρίζει την προσωπική του πολιτική παρουσία από τον ρόλο που του έχουν εμπιστευθεί οι συνάδελφοί του.

Προσωπικά, επιλέγω να κρίνω τις κυβερνητικές αποφάσεις από το αποτέλεσμα που έχουν για το ταξί. Όπου υπάρχει θετική εξέλιξη, θα την αναγνωρίζω. Όπου υπάρχουν εκκρεμότητες ή αδικίες, θα συνεχίζω να διεκδικώ.

Χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες.

Με μία προτεραιότητα: τον επαγγελματία αυτοκινητιστή, σε όλη την Ελλάδα, και τη βιωσιμότητα του ταξί.

Ένα σημαντικό βήμα έγινε.

Η προσπάθεια για ένα δίκαιο και σύγχρονο τιμολόγιο, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και της περιφέρειας, συνεχίζεται»

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