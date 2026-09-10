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Η επιστροφή στο σχολείο ξεκινά συνήθως με μια λίστα από τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα τα απαραίτητα για την πρώτη μέρα. Όμως, το ποσό που χρειάζεται μια οικογένεια τον Σεπτέμβριο είναι μόνο η αρχή.

Μέσα στη σχολική χρονιά προστίθενται τα αγγλικά, κάποια εξωσχολική δραστηριότητα και, φυσικά, οι καθημερινές μετακινήσεις. Πόσο μπορεί να φτάσει τελικά το κόστος;

Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για ασφάλεια αυτοκινήτου και ενέργεια, υπολόγισε το κόστος της σχολικής χρονιάς 2026–2027, από την αρχική αγορά των σχολικών ειδών μέχρι τα επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Η πρώτη αγορά: τα σχολικά είδη

Η σχολική χρονιά ξεκινά με τα έξοδα που φαίνονται πιο άμεσα: τα σχολικά είδη.

Για ένα βασικό σετ με σχολική τσάντα, κασετίνα, τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, είδη ζωγραφικής, κόλλες, ψαλίδι και τα υπόλοιπα απαραίτητα για την τάξη, χρειάζονται περίπου 130 €.

Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και αφορά την αρχική αγορά του Σεπτεμβρίου. Οι τιμές βασίζονται στις μέσες τιμές των συγκεκριμένων ειδών σε γνωστή αλυσίδα πώλησης σχολικών ειδών. Στην πράξη, το τελικό ποσό μπορεί να είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο, ανάλογα με τις μάρκες που θα επιλέξει κάθε οικογένεια, το κατάστημα ή την αλυσίδα από την οποία θα κάνει τις αγορές, αλλά και τις προσφορές που μπορεί να υπάρχουν.

Σημαντικό είναι επίσης ότι τα 130 € δεν μοιράζονται στους μήνες της σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για το αρχικό κόστος του Σεπτεμβρίου. Μέσα στους επόμενους μήνες μπορεί να χρειαστούν και νέες αγορές, για παράδειγμα αν τελειώσουν τετράδια, κόλλες ή άλλα αναλώσιμα ή αν ζητηθεί από το σχολείο κάποιο επιπλέον υλικό.

Έτσι, τα σχολικά είδη είναι το πρώτο ποσό που χρειάζεται να υπολογίσει μια οικογένεια, πριν καν ξεκινήσουν τα μηνιαία έξοδα της χρονιάς.

Τα αγγλικά προσθέτουν περίπου 47 € τον μήνα

Από εκεί και πέρα, τα έξοδα αρχίζουν να επαναλαμβάνονται κάθε μήνα.

Για ένα παιδί δημοτικού που κάνει αγγλικά δύο φορές την εβδομάδα, το κόστος είναι περίπου 470 € για ολόκληρη τη σχολική χρονιά.

Σε μηνιαία βάση, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 47 € τον μήνα.

Σε αντίθεση με τα σχολικά είδη, λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει ένα μεγάλο αρχικό ποσό τον Σεπτέμβριο. Το κόστος των μαθημάτων κατανέμεται στους μήνες της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον 30 € τον μήνα για μια εξωσχολική δραστηριότητα

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χορός, κολύμβηση ή κάποια άλλη δραστηριότητα είναι επίσης μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας πολλών παιδιών.

Με δύο μαθήματα την εβδομάδα, μία εξωσχολική δραστηριότητα κοστίζει περίπου 300 € για τη σχολική χρονιά, δηλαδή περίπου 30 € τον μήνα.

Έτσι, τα έξοδα για σχολικά είδη, αγγλικά και μία δραστηριότητα φτάνουν συνολικά τα 901 € για τη χρονιά.

Από αυτά, τα 130 € είναι το αρχικό κόστος του Σεπτεμβρίου, ενώ τα υπόλοιπα 770 € αφορούν έξοδα που συνεχίζονται μέσα στη σχολική χρονιά.

Πόσο κοστίζουν οι σχολικές διαδρομές;

Μέχρι εδώ έχουμε τα βασικά έξοδα που σχετίζονται άμεσα με το σχολείο και το πρόγραμμα του παιδιού. Για πολλές οικογένειες, όμως, υπάρχει και ένα ακόμη καθημερινό κόστος: οι μετακινήσεις.

Αν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, στα αγγλικά και στη δραστηριότητά του με το αυτοκίνητο, η βενζίνη προσθέτει σταδιακά ένα σημαντικό ποσό μέσα στη χρονιά.

Η διαφορά μπορεί να είναι μεγάλη, ανάλογα με το πόσο μακριά βρίσκονται το σπίτι, το σχολείο και οι δραστηριότητες.

Αν οι διαδρομές είναι σχετικά κοντινές, τα χιλιόμετρα είναι σαφώς λιγότερα. Αν όμως το σχολείο ή οι δραστηριότητες βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση, η βενζίνη μπορεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα έξοδα της χρονιάς.

Με ένα αυτοκίνητο που καταναλώνει περίπου 7 λίτρα/100 χλμ. και τιμή βενζίνης 2,07 € το λίτρο, το κόστος μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:

Κοντινές διαδρομές Μεσαίες διαδρομές Μακρινές διαδρομές Χιλιόμετρα την εβδομάδα 32 km 74 km 140 km Χιλιόμετρα στη σχολική χρονιά 1.386 km 3.204 km 6.062 km Κόστος βενζίνης 201 € 464 € 878 € Κόστος βενζίνης/μήνα 20 € 46 € 88 €

Οι αριθμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί και δείχνουν πόσο μπορεί να αλλάξει το κόστος ανάλογα με τις αποστάσεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε οικογένεια θα κάνει ακριβώς αυτά τα χιλιόμετρα.

Έτσι, η βενζίνη μπορεί να προσθέσει από περίπου 201 € έως σχεδόν 880 € μέσα σε μία σχολική χρονιά.

Πόσο βγαίνει τελικά η σχολική χρονιά;

Αν προσθέσουμε τα σχολικά είδη, τα αγγλικά, μία δραστηριότητα και τη βενζίνη, το συνολικό κόστος της σχολικής χρονιάς μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:

Κοντινές διαδρομές Μεσαίες διαδρομές Μακρινές διαδρομές Σχολικά είδη 130 € 130 € 130 € Αγγλικά 470 € 470 € 470 € Δραστηριότητα 300 € 300 € 300 € Βενζίνη 201 € 464 € 878 € Σύνολο 1.102 € 1.365 € 1.779 € Ανά μήνα* 110 € 137 € 178 €

*Το ποσό ανά μήνα είναι ο μέσος όρος του συνολικού κόστους της σχολικής χρονιάς. Τα 130 € των σχολικών ειδών αφορούν την αρχική αγορά του Σεπτεμβρίου και δεν αποτελούν μηνιαίο έξοδο.

Έτσι, μια σχολική χρονιά μπορεί να κοστίσει περίπου 1.100 € όταν οι καθημερινές διαδρομές είναι κοντινές, ενώ σε περίπτωση μεγαλύτερων αποστάσεων το ποσό μπορεί να πλησιάσει τα 1.800 €.

Στο μεσαίο σενάριο, το ποσό φτάνει περίπου τα 1.365 € τον χρόνο, δηλαδή περίπου 137 € τον μήνα.

Το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο η βενζίνη

Οι σχολικές διαδρομές προσθέτουν χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα. Και η βενζίνη είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού κόστους.

Ασφάλεια, service, λάστιχα και συντήρηση είναι επίσης έξοδα που συνεχίζονται μέσα στη χρονιά.

Αν το αυτοκίνητο είναι μέρος της καθημερινής σχολικής ρουτίνας, τότε και η ασφάλειά του είναι ένα από τα έξοδα που θα συνεχίσεις να έχεις μέσα στη χρονιά. Στο Pricefox μπορείς να συγκρίνεις ασφάλειες αυτοκινήτου και να δεις τι επιλογές υπάρχουν για το δικό σου αυτοκίνητο.

Και το σπίτι επιστρέφει στη ρουτίνα

Με το σχολείο να ξεκινά, αλλάζει ξανά και η καθημερινότητα στο σπίτι. Περισσότερες ώρες στο σπίτι το απόγευμα, διάβασμα, μαγείρεμα, πλυντήρια και γενικά επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Ο Σεπτέμβριος είναι λοιπόν μια καλή στιγμή για να ρίξεις μια ματιά και στα σταθερά έξοδα του σπιτιού.

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Το Back to School δεν είναι μόνο ο Σεπτέμβριος

Η αγορά των σχολικών ειδών είναι μόνο η αρχή. Αγγλικά, δραστηριότητες και καθημερινές μετακινήσεις προσθέτουν έξοδα που συνεχίζονται για μήνες.

Αν το παιδί πηγαίνει σε κοντινές αποστάσεις, το συνολικό κόστος της σχολικής χρονιάς μπορεί να είναι περίπου 1.100 €. Για πιο συχνές και μεγαλύτερες διαδρομές, μπορεί να φτάσει τα 1.800 €.

Στο μεσαίο σενάριο, το ποσό διαμορφώνεται γύρω στα 1.365 € τον χρόνο, δηλαδή περίπου 137 € τον μήνα.

Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα έξοδα της σχολικής χρονιάς. Κυλικείο, ρούχα, παπούτσια, εκδρομές και επιπλέον σχολικά είδη μπορούν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το τελικό ποσό.

Οπότε, πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, αξίζει να υπολογίσεις όχι μόνο όσα χρειάζεται να αγοράσεις τον Σεπτέμβριο, αλλά και όσα θα πληρώνεις κάθε μήνα μέχρι τον Ιούνιο. Έτσι έχεις μια πιο καθαρή εικόνα του πραγματικού κόστους της σχολικής χρονιάς.

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