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Παρατείνεται έως και τις 30/09/2026 η προθεσμία για την επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου, προκειμένου να καταβληθεί η προβλεπόμενη ενίσχυση στους δικαιούχους του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη παράταση δεν αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η υλοποίηση κάθε επένδυσης έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17/07/2026, ημερομηνία μέχρι την οποία ήταν απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την πληρωμή της ενίσχυσης.

Η νέα προθεσμία αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα, έως τις 17 Ιουλίου 2026, αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία ελέγχου εντοπίστηκαν ελλείψεις ή λάθη στα υποβληθέντα στοιχεία, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα αιτήματα να απορριφθούν.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την πληρωμή της ενίσχυσης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Εφόσον κατά τον νέο έλεγχο προκύψουν και πάλι ελλείψεις ή σφάλματα, μπορούν να προχωρήσουν σε νέα επανυποβολή εντός της ίδιας προθεσμίας.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να αναρτηθούν και να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που έλειπαν ή περιείχαν λάθη, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα IV, σε όλα τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πεδία.

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