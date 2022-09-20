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Σχεδόν διπλάσιο αποδείχθηκε τον Ιούλιο του 2022 το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας, μια εξέλιξη η οποία συνδέεται άρρηκτα με τις εντυπωσιακές επιδόσεις του τουριστικού κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το πλεόνασμα διευρύνθηκε κατά 533,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ.

Αυτή η επίδοση οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με τη σειρά της, αποδίδεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών περιορίστηκε.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 87,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 62,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 οι αφίξεις ανήλθαν στο 93% και οι εισπράξεις ξεπέρασαν οριακά το αντίστοιχο επίπεδο.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.

Την ίδια ώρα, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 40,7% σε τρέχουσες τιμές (4,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 39,9% σε τρέχουσες τιμές (16% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 21,9% σε τρέχουσες τιμές (3,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 22,7% σε τρέχουσες τιμές (14,9% σε σταθερές τιμές).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

Διεύρυνση του ελλείμματος στο 7μηνο

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, δηλαδή για το α’ 7μηνο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 9,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, αυτή η εξέλιξη συνδέεται με την επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 39,9% σε τρέχουσες τιμές (5,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 47,6% σε τρέχουσες τιμές (21,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 26,6% και 30,9% αντίστοιχα (10,0% και 22,0% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθώς και των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 191,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 154,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 87,9% και το 97,1% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 33,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε, λόγω της βελτίωσης που κατέγραψαν οι λοιποί τομείς της οικονομίας, αλλά και ο τομέας της γενικής κυβέρνησης.

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