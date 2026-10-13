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Οι τουρίστες που επισκέπτονται τις οδούς Oxford και Bond στο Λονδίνο έχουν συνηθίσει να ξοδεύουν τα χρήματά τους, αλλά σύντομα ενδέχεται να βρεθούν μπλεγμένοι σε μια πιο περίπλοκη οικονομική συναλλαγή.

Στο πλαίσιο των σχεδίων για την επιβολή τέλους στους τουρίστες, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τους δημάρχους και τους τοπικούς ηγέτες της Αγγλίας να δανειστούν με εγγύηση τις διαμονές των τουριστών. Θα αξιοποιούν τα έσοδα από τον νέο φόρο για να διοχετεύσουν χρήματα στις περιοχές τους.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σε επιχειρηματίες ότι οι δήμαρχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα με αυτόν τον τρόπο και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη μιας πηγής εσόδων που αξιοποιεί την τουριστική βιομηχανία αξίας 64,3 δισεκατομμυρίων λιρών.

Τον περασμένο μήνα, η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τα σχέδια να επιτρέψει στους τοπικούς ηγέτες της Αγγλίας να επιβάλλουν τον φόρο — το ύψος του οποίου θα καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο — και να αποφασίζουν πώς θα δαπανηθούν τα έσοδα. Η νομοθεσία δεν έχει κατατεθεί ακόμη, αλλά η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αναμένει από τις τοπικές αρχές να καταρτίσουν τα σχέδιά τους έως τις αρχές του 2028.

Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια για δανεισμό με βάση αυτές τις δεσμεύσεις βρίσκονται αναγκαστικά σε αρχικό στάδιο.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη τη δυνατότητα να δανειστούν με εγγύηση μελλοντικών εσόδων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Ο Τόμας Πόουπ, επικεφαλής οικονομολόγος στο Institute for Government, ανέφερε ότι η επέκταση της γραμμής Northern του μετρό του Λονδίνου αξιοποίησε με παρόμοιο τρόπο τα μελλοντικά έσοδα από τους επαγγελματικούς φόρους.

Η Σκωτία εφαρμόζει ήδη έναν τουριστικό φόρο, με το Εδιμβούργο να είναι το πρώτο που τον εισήγαγε τον Ιούλιο, με συντελεστή 5% επί των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα όπως ξενοδοχεία και Airbnb. Ωστόσο, ορισμένες περιφέρειες της Αγγλίας έχουν δηλώσει ότι δεν θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της, φοβούμενες ότι θα αποθαρρύνει τον τουρισμό.

Ο φόρος αντιμετωπίζει επίσης έντονη αντίδραση από τον κλάδο της φιλοξενίας και έχει απορριφθεί από τους Συντηρητικούς και το Reform UK. Η κομματική αντίθεση θα μπορούσε να επισκιάσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας ρύθμισης που θα πρέπει να αντέξει τις αλλαγές στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η δανειοδότηση σε τοπικό επίπεδο έχει μια πολυτάραχη ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένοι δήμοι επωμίστηκαν υπερβολικό χρέος κατά τη δεκαετία του 2010, δανειζόμενοι για να αγοράσουν εμπορικά ακίνητα, όπως εμπορικά κέντρα και γραφεία, μόνο για να αποτύχουν τελικά αυτές οι επενδύσεις.

Ωστόσο, η Αγγλία υποδέχτηκε 42,6 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό το 2024, κατατάσσοντας τη χώρα στην 9η θέση μεταξύ των πιο επισκέψιμων χωρών στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία του OHE. Οι τουρίστες αυτοί ξόδεψαν περίπου 31,6 δισεκατομμύρια λίρες εκείνη τη χρονιά. Επιπλέον, ο φόρος θα ισχύει και για τους Βρετανούς επισκέπτες που κάνουν διακοπές σε άλλες πόλεις, οι οποίοι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία, ξόδεψαν ελαφρώς περισσότερα από τους ομολόγους τους από το εξωτερικό.

Ο νέος φόρος, ο οποίος σχεδιάστηκε αρχικά υπό τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, συνάδει με το πρόγραμμα αποκέντρωσης του Μπέρναμ. Έχει δεσμευτεί να παραχωρήσει στις τοπικές περιοχές μεγαλύτερη δημοσιονομική αυτονομία.

Πόλεις όπως η Βαρκελώνη, η Βενετία και το Άμστερνταμ επιβάλλουν ήδη παρόμοιους φόρους. Και για τους επισκέπτες του Λονδίνου που ενοχλούνται από αυτούς: Προς το παρόν, η είσοδος στο Βρετανικό Μουσείο παραμένει δωρεάν.

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