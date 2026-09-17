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Ο χρυσός ανέκαμψε μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν από τα υψηλά τους μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από το 2023.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε έως και 1,3%, πλησιάζοντας τα 4.320 δολάρια ανά ουγγιά, πριν περιορίσει μέρος των κερδών της. Η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries έδωσε ανάσα στον χρυσό, ο οποίος παραδοσιακά πιέζεται όταν αυξάνεται το κόστος δανεισμού, καθώς δεν προσφέρει τόκο στους επενδυτές.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν χαμηλότερα μετά την έντονη άνοδο της Τετάρτης, όταν η Fed προχώρησε ομόφωνα σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Η απόφαση είχε οδηγήσει τις αποδόσεις σε υψηλά από το 2024, καθώς οι αγορές επανεκτίμησαν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

«Οι αποδόσεις διορθώνουν μετά την υπερβολική αντίδραση της προηγούμενης συνεδρίασης», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή στήριξε τον χρυσό, αν και οι υψηλές αποδόσεις και το ισχυρότερο δολάριο εξακολουθούν να αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για το πολύτιμο μέταλλο βραχυπρόθεσμα.

Η Fed ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερα επιτόκια

Η αύξηση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές, καθώς η άνοδος των ενεργειακών τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Αύγουστο περισσότερο από τις προβλέψεις, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα χρειαστεί να διατηρήσει πιο αυστηρή στάση.

Παράλληλα, η μέση πρόβλεψη των αξιωματούχων της Fed για το επίπεδο των επιτοκίων στο τέλος του 2026 διαμορφώθηκε στο 4,1%, από 3,8% προηγουμένως, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, μετά την απόφαση επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός παραμένει βασική απειλή, επισημαίνοντας ότι πολλές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών εξακολουθούν να καταγράφουν ετήσιους ρυθμούς αύξησης τιμών άνω του 3% σε ορίζοντα έξι και δώδεκα μηνών.

Η κόντρα με τον Τραμπ

Η απόφαση της Fed ήρθε σε αντίθεση με τις πιέσεις του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει δραστική μείωση των επιτοκίων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να βρίσκονται στο 1% ή χαμηλότερα.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι θα κλιμακώσει τις εμπορικές αντιπαραθέσεις εάν η Fed δεν προχωρούσε σε μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο μετά την απόφαση απέφυγε να επικρίνει προσωπικά τον Γουόρς.

Στις αγορές, η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,5% στα 4.283,54 δολάρια ανά ουγγιά στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 0,7% στα 63,40 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ανοδικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, ενισχυόταν οριακά κατά 0,1%, μετά την άνοδο 0,5% την Τετάρτη.

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