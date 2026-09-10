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Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία είναι τα διεθνή κορυφαία hedge funds, που αλλάζουν φορολογική κατοικία και ανοίγουν γραφεία στην Αθήνα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. H αρχή έγινε με τον δισεκατομμυριούχο Chris Rokos, σειρά πήραν οι αποκαλύψεις για τη Millennium Management του Ιζι Ενγκλάντερ ενώ χθες το Bloomberg έγραφε πως και το Verition Fund Management φέρεται να βρίσκεται στο αρχικό στάδιο διερεύνησης της πιθανότητας να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Η χώρα δηλαδή, μέσα από ένα πακέτο φορολογικών κινήτρων, αποκτά όλα τα φόντα, για να γίνει σταδιακά κόμβος για διεθνή hedge funds, που εγκαταλείπουν μεγάλες πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο για να εκμεταλλευτούν τα φορολογικά προνόμια, που τους προσφέρει η Ελλάδα.

Mιλώντας χθες στους Financial Times, o Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του Κυριάκου Πιερρακάκη, αποκάλυψε πως προσέγγιζε τον Ρόκος επί μήνες, καθώς εκείνος αξιολογούσε τις επιλογές του για τη μεταφορά της φορολογικής του έδρας. Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο Ρόκος είχε συναντηθεί μαζί του στο γραφείο του για περίπου μία ώρα, λίγο πριν ανακοινώσει την απόφασή του. «Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Καρατζάς. «Ή έρχεσαι σωστά ή δεν έρχεσαι καθόλου».

Aκολούθησε η είδηση για τη Millennium Management του Ίζι Ενγκλάντερ, που ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα. Η multistrategy επενδυτική εταιρεία του Ενγκλάντερ βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το νέο γραφείο και τη στελέχωσή του, ανέφεραν διεθνή μέσα όπως το Bloomberg και οι Financial Times. Μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης βρίσκεται και ο Rahul Chopra, διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο.

Ένα ακόμη multistrategy hedge fund, η Verition Fund Management σύμφωνα με το Bloomberg, βρίσκεται επίσης σε αρχικό στάδιο διερεύνησης της πιθανότητας να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, πρόσθεσαν οι πηγές. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Nα σημειωθεί, ότι Millennium, Rokos και Verition διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 134 δισ. δολαρίων.

Ο Πιερρακάκης πάει Λονδίνο για να εξετάσει νέες πιθανές μετακινήσεις προς την Αθήνα

Οι περιπτώσεις αυτές βεβαίως δεν είναι τυχαίες, αφού η Αθήνα έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια προσέλκυσης των εύπορων ιδρυτών hedge funds του Ηνωμένου Βασιλείου, επιχειρώντας να τους δελεάσει να ανταλλάξουν το Mayfair με το Αιγαίο. Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το επόμενο ταξίδι του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, στις οποίες θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, πιθανές μετακινήσεις προς την Ελλάδα.

Αν και ένα τέτοιο σχέδιο θα φάνταζε υπερβολικά φιλόδοξο στα χρόνια της βαθιάς ελληνικής κρίσης, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της χώρας είχε εκτιναχθεί, μετά την προσέλκυση του Rokos, η Ελλάδα διεκδικεί πλέον θέση μεταξύ των προορισμών που μπορούν να προσελκύσουν τους υπερπλούσιους που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποια φορολογικά κίνητρα προσφέρει η Ελλάδα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, είναι το ευνοϊκό καθεστώς που έχει θεσπιστεί για τις πρόσθετες απολαβές (μπόνους) στελεχών των funds, αφού θα έχουν την ικανότητα να προσελκύσουν στελέχη από ανταγωνιστές, που δεν μπορούν να δώσουν τις αντίστοιχες παροχές.

Για τα στελέχη που μετακομίζουν στη χώρα μας, προβλέπεται ότι οι αμοιβές τους που συνδέονται με την απόδοση του fund θα φορολογούνται με έναν προνομιακό συντελεστή ύψους 5% (έναντι του συνήθους 15%) για διάστημα έως και 7 έτη.

Βέβαια, η προνομιακή αυτή παροχή, πάει πακέτο με μια κρίσιμη προϋπόθεση: η ελληνική εταιρική οντότητα που απασχολεί τα στελέχη, απαιτείται να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες ετησίως στη χώρα. Και αυτό, ώστε να μπει ένα «μπλόκο» σε τυχόν funds που θα διατηρούσαν μια εικονική παρουσία στη χώρα, για να επωφεληθεί από το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η ρύθμιση της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει το καθεστώς μεταξύ μόνιμης έδρας και πραγματικής έδρας ενός fund, ώστε να μη δημιουργείται ανασφάλεια στους ξένους επενδυτές.

Το νέο πλαίσιο ξεκαθαρίζει ότι αν ένα ξένο fund ανοίξει γραφείο υποστήριξης ή μεταφέρει στελέχη στην Αθήνα, δεν θεωρείται ότι μεταφέρεται στην Ελλάδα η φορολογική έδρα του ίδιου του fund ή του κεντρικού διαχειριστή του.

Με αυτόν τον τρόπο, το fund συνεχίζει να φορολογείται στη χώρα της αρχικής του εγκατάστασης, αποφεύγοντας τη διπλή φορολόγηση.

Το non-dom

Την ίδια ώρα, το ειδικό φορολογικό καθεστώς ( non–dom) για εύπορα φυσικά πρόσωπα που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση, ενώ στον αντίποδα καταργήθηκε στο Λονδίνο επιτρέπει σε δισεκατομμυριούχους fund managers να «μετακομίσουν» τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Καταβάλλοντας έναν κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ ετησίως, είναι καλυμμένοι με τη φορολόγηση για όλο το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Ακόμα, η χώρα μας προσφέρει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και υπεραξίας για κέρδη που προέρχονται από θεσμοθετημένα ευρωπαϊκά επενδυτικά προϊόντα.

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