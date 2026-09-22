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Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4.314,4 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2026 και 11.243,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% τον Ιούλιο και κατά 12% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου και έριξε το «φράγμα» των 20 εκατ. τουριστών, παρόλο που μειώθηκε κατά 3,1% τον Ιούλιο.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 4.314,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 4.074,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,2% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.722,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4.406,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 23,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2026: 407,7 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2025: 331,5 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,0%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 3,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 137,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 92,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11.243,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 10.087,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Άνοδο κατά 1.447,6 εκατ. ευρώ ή 12,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 13.518,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 291,6 εκατ. ευρώ ή 14,7% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.275,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,6%, όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 2,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 62,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 90,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούλιο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 4.722,1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 0,8% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.568,0 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 15,5% (Ιούλιος 2026: 1.923,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2025: 1.665,2 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 7,7% (Ιούλιος 2026: 2.106,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2025: 1.955,6 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ υποχώρησαν κατά 22,2% και διαμορφώθηκαν στα 461,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 11,3% και διαμορφώθηκαν στα 705,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 209,4 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 32,3% στα 358,1 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 49,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 912,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 265,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 13.518,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.094,3 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.783,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.884,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.210,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.980,9 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% στα 623,7 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 828,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 23,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.091,6 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,9% στα 1.062,8 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 6.552,3 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 17,8% έναντι του Ιουλίου του 2025. Η πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 7,6%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 4,4%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 3.166,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 0,6%, ενώ μειωμένη κατά 31,3% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 747,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 2,5% και διαμορφώθηκε σε 987,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 12,9% σε 315,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 34,7% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 544,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε άνοδο κατά 16,0% και διαμορφώθηκε σε 901,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 17,4% σε 173,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20.043,3 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 18.454,9 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11.561,2 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8.482,1 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3.029,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1% σε 923,2 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 24,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.272,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 12,3% και διαμορφώθηκε σε 2.581,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,2% σε 829,9 χιλ. ταξιδιώτες.

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