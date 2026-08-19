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Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.283 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.859 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42.887 εκατ. ευρώ, από 40.827 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41.872 εκατ. ευρώ, από 36.645 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Πίνακας: Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση (εκατ. ευρώ)

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