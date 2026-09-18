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Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το diesel κίνησης να διαμορφώνονται σε μέσα επίπεδα άνω των 2,18 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της ΔΙΜΕΑ για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,188 ευρώ το λίτρο, ενώ ίδια ήταν και η μέση τιμή για το diesel κίνησης, στα 2,188 ευρώ το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 100 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,421 ευρώ το λίτρο, ενώ του υγραερίου κίνησης στα 0,998 ευρώ.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές

Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις παραμένουν σε νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος μεταφοράς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα πρατηρίων επηρεάζουν τις τελικές τιμές.

Στην απλή αμόλυβδη , η ακριβότερη περιοχή της χώρας είναι ο νομός Κυκλάδων, με μέση τιμή 2,398 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,299 ευρώ, η Λευκάδα με 2,285 ευρώ και η Ευρυτανία με 2,252 ευρώ.

Στον αντίποδα, χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στη Φλώρινα με 2,136 ευρώ το λίτρο, την Ημαθία και τις Σέρρες με 2,155 ευρώ, ενώ η Κοζάνη βρίσκεται στα 2,157 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές στο diesel κίνησης

Στο πετρέλαιο κίνησης, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές.

Οι Κυκλάδες καταγράφουν την υψηλότερη μέση τιμή με 2,348 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,263 ευρώ, η Λευκάδα με 2,264 ευρώ και η Ευρυτανία με 2,244 ευρώ.

Οι χαμηλότερες τιμές diesel καταγράφονται στις Σέρρες με 2,138 ευρώ, στη Χίο με 2,144 ευρώ, στην Καστοριά με 2,160 ευρώ και στην Ηλεία με 2,160 ευρώ.

Η μέση τιμή προκύπτει από στοιχεία 4.458 πρατηρίων για την αμόλυβδη 95 και 4.798 πρατηρίων για το diesel κίνησης, με τη ΔΙΜΕΑ να σημειώνει ότι ο πανελλαδικός μέσος όρος σταθμίζεται με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου και νομό.

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