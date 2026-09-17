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Η βενζίνη αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία καθώς η κρίση στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων διευρύνεται, σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η οποία αλλάζει επενδυτική θέση, μεταφέροντας το ενδιαφέρον της από το ντίζελ στο δημοφιλές καύσιμο κίνησης.

«Ο βασικός λόγος για τη νέα σύσταση είναι ότι τα διυλιστήρια μετατοπίζουν την παραγωγή τους από τη βενζίνη προς το ντίζελ, γεγονός που περιορίζει γρήγορα τη διαθεσιμότητα βενζίνης στις αγορές», ανέφεραν σε έκθεσή τους αναλυτές της Goldman Sachs, μεταξύ των οποίων οι Yulia Zhestkova Grigsby και Daan Struyven.

Οι διεθνείς αγορές καυσίμων δέχονται πιέσεις φέτος λόγω του συνδυασμού του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν και της σύγκρουσης Ρωσίας–Ουκρανίας, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει την προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι μέσες λιανικές τιμές στα πρατήρια έχουν επίσης φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων πετρελαίου ξεπερνούν σημαντικά την άνοδο του αργού.

Η Goldman αλλάζει στοίχημα

Παρότι η Goldman Sachs εκτιμά ότι το ντίζελ μπορεί να συνεχίσει να ενισχύεται, θεωρεί πλέον ότι η βενζίνη προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, επικαλούμενη την πιο ανθεκτική ζήτηση και τις μεταβολές στα αποθέματα.

Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα έκλεισε την προηγούμενη θέση της για άνοδο σε διαφορετικά συμβόλαια ντίζελ, η οποία βασιζόταν στις μεταβολές των λεγόμενων timespreads, και προχώρησε σε σύσταση για long θέση στην ευρωπαϊκή βενζίνη με ορίζοντα τα μέσα του 2027.

Ο τίτλος της έκθεσης της Goldman συνοψίζει το νέο σκεπτικό της: «Οι υψηλές τιμές ντίζελ οδηγούν σε υψηλές τιμές βενζίνης».

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