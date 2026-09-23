Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυξημένη είναι η ζήτηση για καυσόξυλα ενόψει του χειμώνα, καθώς αρκετοί καταναλωτές σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις ποσότητες που θα χρειαστούν, υπό τον φόβο της πορείας της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη διπλή παρέμβαση που έχει ανακοινώσει ήδη κυβέρνηση.

Οι πρώτες παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, η κίνηση στην αγορά είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς τα νοικοκυριά επιχειρούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για έναν χειμώνα που όπως όλα δείχνουν θα είναι δύσκολος.

«Αναστατωμένοι οι καταναλωτές»

Μιλώντας στο protothema.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστος Μπάτας, κάνει λόγο για «αναστάτωση» στην αγορά, σημειώνοντας ότι οι επαγγελματίες του κλάδου προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές.

«Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα καθημερινά. Την Κυριακή κάλεσα όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να καταφέρουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές κοντά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και να μετακυλίσουμε ένα μικρό επιπλέον κόστος στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η μεταφορά και η τακτοποίηση. Στόχος είναι να μην αυξηθεί η τιμή του ξύλου αυτού καθαυτού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, σήμερα οι επαγγελματίες πωλούν ακόμη με τιμές αντίστοιχες του 2023, ωστόσο οι νέες παραγγελίες αναμένεται να γίνουν με υψηλότερο κόστος, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στην αγορά.

Οι τιμές στα καυσόξυλα

Οι τιμές παραμένουν μέχρι στιγμής κοντά στα περσινά επίπεδα. Οι βασικές μορφές λιανικής πώλησης ξυλείας είναι το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» και το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού».

Το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην διαμορφώνεται περίπου στα 145-155 ευρώ, ενώ πέρυσι κυμαινόταν από 140 έως 150 ευρώ. Αντίστοιχα, το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού κυμαίνεται στα 165-170 ευρώ, ανάλογα με το μείγμα των ξύλων που επιλέγει ο καταναλωτής.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr