Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ταχεία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταμορφώνει τον παγκόσμιο εργασιακό χάρτη, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το μέλλον πολλών επαγγελμάτων. Η αυτοματοποίηση αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, καθώς ολοένα περισσότερες εργασίες περνούν σε ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους.

Ωστόσο, δεν βρίσκονται όλες οι ειδικότητες στην ίδια θέση απέναντι στη νέα τεχνολογική πραγματικότητα. Ορισμένα επαγγέλματα εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικά, καθώς απαιτούν ανθρώπινη παρουσία, εξειδικευμένες γνώσεις, φυσική αλληλεπίδραση ή σύνθετες αποφάσεις που δύσκολα μπορούν να αναλάβουν τα σημερινά μοντέλα AI.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδοντιατρική, η οποία συνδυάζει υψηλές αποδοχές με περιορισμένη έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι οδοντίατροι, όπως και αρκετοί επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, θεωρούνται μεταξύ εκείνων που έχουν μικρότερο κίνδυνο αντικατάστασης από την τεχνολογία.

Το αμερικανικό Bureau of Labor Statistics (BLS) ανέλυσε 831 διαφορετικές ειδικότητες, αξιολογώντας τον βαθμό στον οποίο μπορούν να επηρεαστούν από την AI, με βάση πρόσφατες επιστημονικές μελέτες. Από το σύνολο των επαγγελμάτων, τα 213 κατατάχθηκαν στην κατηγορία χαμηλής έκθεσης, καθώς οι απαιτήσεις τους ξεπερνούν τις σημερινές δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Η χαμηλή έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο, δεν αποτελεί εγγύηση για μόνιμη ασφάλεια ή σταθερές αποδοχές. Απλώς δείχνει ότι οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν εύκολα να εκτελεστούν από τα υπάρχοντα τεχνολογικά εργαλεία.

Οι ειδικότητες με τις καλύτερες προοπτικές

Ανάμεσα στα επαγγέλματα που εμφανίζονται πιο προστατευμένα υπάρχουν αρκετές θέσεις με υψηλές αμοιβές. Συνολικά, 20 ειδικότητες χαμηλής έκθεσης στην AI προσφέρουν μέσο ετήσιο εισόδημα άνω των 75.000 δολαρίων.

Οι καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία εντοπίζονται κυρίως στον χώρο της υγείας, της πράσινης ενέργειας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Στις ειδικότητες που αναμένεται να γνωρίσουν σημαντική άνοδο έως το 2035 περιλαμβάνονται οι βοηθοί φυσικοθεραπευτών, καθώς η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες αποκατάστασης.

Ισχυρή ανάπτυξη προβλέπεται επίσης για τους νοσηλευτές και τους επαγγελματίες υγείας, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για ιατρική φροντίδα, αλλά και για τους οδοντιάτρους, οι οποίοι παραμένουν ένα από τα πλέον καλοπληρωμένα επαγγέλματα με περιορισμένη επίδραση από την AI.

Σημαντική αύξηση αναμένεται και στα τεχνικά επαγγέλματα που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση. Οι τεχνικοί ανεμογεννητριών και οι τεχνικοί φωτοβολταϊκών συστημάτων βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεχίζονται.

Στη λίστα των ανθεκτικών επαγγελμάτων περιλαμβάνονται ακόμη οι κτηνίατροι, οι εργοθεραπευτές, οι ιατροί και χειρουργοί, οι διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και οι οπτικοί και οπτομέτρες, κλάδοι που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και άμεση επαφή με τον άνθρωπο.

Η AI αλλάζει, δεν καταργεί όλες τις θέσεις εργασίας

Παράλληλα, υπάρχουν επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην Τεχνητή Νοημοσύνη που δεν αναμένεται να εξαφανιστούν. Αντίθετα, αρκετές ειδικότητες, όπως οι προγραμματιστές λογισμικού, οι οικονομικοί διευθυντές και οι ειδικοί ανθρώπινου δυναμικού, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται την περίοδο 2025-2035.

Η εξήγηση βρίσκεται στον ρόλο της τεχνολογίας. Η AI δεν λειτουργεί μόνο ως αντικαταστάτης ανθρώπινης εργασίας, αλλά και ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, επιτρέποντας στους εργαζομένους να επικεντρώνονται σε πιο σύνθετες αναλύσεις, στρατηγικές αποφάσεις και δημιουργικές δραστηριότητες.

Το BLS επισημαίνει ότι η «πολύ υψηλή» έκθεση στην AI σημαίνει πως ένα σημαντικό μέρος των καθηκόντων ενός επαγγέλματος μπορεί ήδη να εκτελεστεί ή να υποστηριχθεί από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα κατάργηση των θέσεων εργασίας, αλλά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται.

Η ανησυχία των εργαζομένων αυξάνεται

Παρά τις νέες ευκαιρίες, η κοινωνική ανησυχία για την επίδραση της AI στην απασχόληση εντείνεται. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, το 71% των Αμερικανών ενηλίκων θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Το ποσοστό είναι υψηλότερο από προηγούμενες μετρήσεις, ενώ μόλις το 5% εκτιμά ότι η AI θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας αλλάζουν ήδη. Οι αγγελίες που ζητούν εξοικείωση με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνονται, ενώ οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους που μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η νέα εποχή δεν φαίνεται να οδηγεί απλώς σε μια σύγκρουση ανθρώπων και μηχανών, αλλά σε μια αναδιαμόρφωση της εργασίας, όπου οι πιο προσαρμοστικές και εξειδικευμένες δεξιότητες θα αποκτούν μεγαλύτερη αξία.

Διαβάστε ακόμη

ΕΚΤ: Βροχή προβλέψεων για ακόμη υψηλότερα επιτόκια – Τα νέα σενάρια από τους διεθνείς οίκους

Fourlis: Στο 12,76% αύξησε το ποσοστό της η Quest του Θ. Φέσσα

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στο ιατρείο της Καρνεάδου για την υπόθεση Μαζωνάκη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ