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Για εκατομμύρια φωτογράφους, γραφίστες και επαγγελματίες της δημιουργικής βιομηχανίας, το Photoshop, το Lightroom και οι υπόλοιπες εφαρμογές του Creative Cloud αποτελούν εδώ και χρόνια βασικά εργαλεία δουλειάς. Ωστόσο, η μετάβαση της Adobe από τις παραδοσιακές άδειες χρήσης στο συνδρομητικό μοντέλο έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μέρος των χρηστών, οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν επαναλαμβανόμενες χρεώσεις για την πρόσβαση στο λογισμικό.

Παρότι στην αγορά έχουν εμφανιστεί αρκετές ανταγωνιστικές προτάσεις, η Adobe εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή θέση στον χώρο της επεξεργασίας εικόνας και του δημιουργικού σχεδιασμού. Το ArtCraft φιλοδοξεί να αποτελέσει μια διαφορετική επιλογή, συνδυάζοντας δωρεάν πρόσβαση, ανοιχτό κώδικα και δυνατότητα χρήσης χωρίς υποχρεωτική σύνδεση στο cloud.

Ένα δωρεάν Photoshop και Lightroom χωρίς συνδρομή

Η νέα σουίτα περιλαμβάνει εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν τα εργαλεία με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι οι δημιουργοί.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το PhotoCraft, μια εναλλακτική του Photoshop, την οποία οι δημιουργοί του περιγράφουν ως το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ανοιχτού κώδικα που ο χρήστης «γνωρίζει ήδη να χρησιμοποιεί».

Αντίστοιχα, το LightCraft φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των φωτογράφων που χρησιμοποιούν το Lightroom, χωρίς να απαιτεί δημιουργία λογαριασμού, συνδρομή, σύνδεση σε υπηρεσίες cloud ή συλλογή δεδομένων τηλεμετρίας.

Στόχος της ομάδας είναι να αναπτύξει εφαρμογές με γνώριμο περιβάλλον εργασίας και αντίστοιχες δυνατότητες, απαλλάσσοντας τους χρήστες από περιορισμούς που συνδέονται με το συνδρομητικό μοντέλο, όπως αναφέρει το Futurism.

Πώς το Claude βοήθησε τέσσερις προγραμματιστές να δημιουργήσουν το ArtCraft

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε το εγχείρημα. Σύμφωνα με τον συνιδρυτή του ArtCraft, Μάικλ Κάφρι, η ομάδα αξιοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude 5.5 της Anthropic για να επιχειρήσει αντίστροφη μηχανική σε επτά από τα δημοφιλέστερα εργαλεία της Adobe.

Μιλώντας στο Futurism, ο Κάφρι ανέφερε ότι η ομάδα εντυπωσιάστηκε από το αποτέλεσμα και αποφάσισε να διαθέσει τον κώδικα ελεύθερα.

«Εκπλαγήκαμε από το πόσο καλά λειτουργούσαν εσωτερικά, οπότε αποφασίσαμε να διαθέσουμε τον κώδικα ελεύθερα», δήλωσε.

Ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στις εμπορικές πρακτικές της Adobe, υποστηρίζοντας ότι το νέο λογισμικό δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική επιλογή, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη καλύτερη εμπειρία χρήσης.

Πρόκειται, πάντως, για ισχυρισμούς των δημιουργών του ArtCraft, καθώς η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία των εφαρμογών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί σε ευρεία επαγγελματική χρήση.

Οι περιορισμοί και οι επιφυλάξεις για το λογισμικό που δημιουργήθηκε με AI

Παρά τις υψηλές φιλοδοξίες, το ArtCraft βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ ορισμένες εφαρμογές του παραμένουν δοκιμαστικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελεί ακόμη απαραίτητα ολοκληρωμένη αντικατάσταση των εργαλείων της Adobe, ιδιαίτερα για επαγγελματίες που χρειάζονται σταθερότητα, συμβατότητα και προηγμένες λειτουργίες.

Επιπλέον, οι εφαρμογές ενσωματώνουν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αν και η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική.

Ερωτήματα προκαλεί και η εκτεταμένη αξιοποίηση του λεγόμενου vibe-coding, δηλαδή της ανάπτυξης λογισμικού με σημαντική συμμετοχή εργαλείων AI στην παραγωγή κώδικα.

Όπως επισήμανε χρήστης στο Reddit, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει εντυπωσιακά τη δημιουργία πρωτοτύπων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα τελικά προϊόντα είναι απαραίτητα σταθερά, ολοκληρωμένα ή κατάλληλα για καθημερινή επαγγελματική χρήση.

Ενθουσιασμός από τους χρήστες που θέλουν να εγκαταλείψουν την Adobe

Οι πρώτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανάμεικτες, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν ενθουσιασμό για την προοπτική μιας δωρεάν εναλλακτικής λύσης.

«Το δοκίμασα. Είναι απλά εκπληκτικό», έγραψε ένας χρήστης στο Reddit, ενώ άλλος σχολίασε ότι έχει έρθει η ώρα να εγκαταλείψουν οριστικά την Adobe.

Για τους δημιουργούς του ArtCraft, το εγχείρημα έχει και μια ευρύτερη διάσταση: την επιστροφή της δύναμης στους χρήστες και στην κοινότητα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Ο Κάφρι κατηγόρησε την Adobe για πρακτικές όπως τα τέλη ακύρωσης συνδρομών, υποστηρίζοντας ότι οι καταναλωτές έχουν οδηγηθεί σε ένα μοντέλο στο οποίο ουσιαστικά «νοικιάζουν» λογισμικό από έναν πολυεθνικό όμιλο.

«Ο κλάδος της τεχνολογίας βασίζεται εδώ και δεκαετίες στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα για να κρατά τις εταιρείες σε λειτουργία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πλέον τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται και πάνω σε αυτόν τον κώδικα.

Κατά τον ίδιο, υπάρχει μια ιδιαίτερη ειρωνεία στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τώρα στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα να ανταγωνιστεί τις ίδιες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Το ArtCraft έχει ακόμη σημαντική απόσταση να διανύσει μέχρι να μπορέσει να αμφισβητήσει ουσιαστικά την Adobe. Ωστόσο, η εμφάνισή του αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα: η AI μειώνει τα εμπόδια στην ανάπτυξη λογισμικού, δίνοντας ακόμη και σε πολύ μικρές ομάδες τη δυνατότητα να επιχειρούν εγχειρήματα που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερους πόρους.

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