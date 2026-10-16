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Σε μια παιδική χαρά του Σαν Φρανσίσκο, ένας άγνωστος πλησίασε εργαζόμενο της OpenAI, ο οποίος βρισκόταν εκεί μαζί με το παιδί του, και προσπάθησε να πιάσει κουβέντα. Ο άγνωστος εμφανιζόταν συχνά στον ίδιο χώρο με ένα παιδί και, μέσα από φαινομενικά αθώες συζητήσεις, άρχισε να κάνει ερωτήσεις για τη δουλειά του εργαζομένου.

Δεν επρόκειτο, όμως, για απλή περιέργεια. Ο άγνωστος ήταν κατάσκοπος.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα από τα σενάρια που παρουσιάζονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας, στο πλαίσιο των προσπαθειών να ενισχυθεί η επαγρύπνηση των εργαζομένων απέναντι σε απόπειρες κλοπής εταιρικών μυστικών. Και όλα αυτά πριν ακόμη οι ομοσπονδιακές αρχές προχωρήσουν στη σύλληψη εργαζομένου για την τοποθέτηση συσκευής ακρόασης σε χώρο της εταιρείας, όπως γράφει η Wall Street Journal.

Ο νέος στόχος της βιομηχανικής κατασκοπείας

Στις εκπαιδεύσεις της, η OpenAI προειδοποιεί το προσωπικό ότι εξωτερικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων ανταγωνιστές και κρατικά υποστηριζόμενοι πράκτορες, ενδέχεται να επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι προσπάθειες αυτές μπορεί να λάβουν πολλές μορφές: από προσφορές χρημάτων και παρακολούθηση εργαζομένων σε καφέ έως προσπάθειες δημιουργίας προσωπικών ή ερωτικών σχέσεων.

Ανάλογες προειδοποιήσεις έχουν δεχθεί εργαζόμενοι και άλλων μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic και η Google.

Η κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής υπερνοημοσύνης (hyperintelligence) έχει αυξήσει κατακόρυφα την αξία της τεχνολογίας που βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής ομάδας εταιρειών. Τα μοντέλα αυτά θεωρείται ότι μπορούν να μετασχηματίσουν ολόκληρες οικονομίες, να δημιουργήσουν τεράστιες περιουσίες και να επηρεάσουν ακόμη και τις μελλοντικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Ακριβώς γι’ αυτό, τα δεδομένα, η τεχνογνωσία και τα εμπορικά μυστικά των εταιρειών AI έχουν μετατραπεί σε πολύτιμους στόχους κατασκοπείας.

Η σύλληψη εργαζομένου της OpenAI

Η ανησυχία εντάθηκε μετά τη σύλληψη του Abdulrahman Alfozan, εργαζομένου της OpenAI από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να καταγράψει ήχο χρησιμοποιώντας συσκευή που είχε τοποθετήσει πίσω από τηλεόραση σε αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας.

Ο διευθυντής του FBI Kash Patel, ανακοινώνοντας τη σύλληψη, υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των τεχνολογικών μυστικών που βρίσκονται πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη για την οικονομική ισχύ και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο δικηγόρος του Alfozan υποστήριξε ότι οι κατηγορίες είναι «εντελώς αντίθετες» με τον χαρακτήρα του πελάτη του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν κατηγορείται για κλοπή εμπορικών μυστικών ούτε για δράση ως ξένος πράκτορας. Η κατηγορία αφορά παραβίαση ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί καταγραφής συνομιλιών.

Ειδικοί στην εταιρική ασφάλεια εκτιμούν, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ενδέχεται να αποτελεί μόνο την κορυφή του προβλήματος. Η ταχεία ανάπτυξη των εταιρειών AI, σε συνδυασμό με την τεράστια αξία της τεχνολογίας τους, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για διείσδυση και διαρροή πληροφοριών.

Οι εργαζόμενοι ως «αδύναμος κρίκος»

OpenAI, Anthropic, Meta και Google απασχολούν πλέον μεγάλο αριθμό εργαζομένων από διαφορετικές χώρες. Η Κίνα αποτελεί σημαντική πηγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες σε στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με πιθανούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, η συχνή μετακίνηση στελεχών από τη μία εταιρεία στην άλλη δημιουργεί έναν ακόμη δρόμο για πιθανή διαρροή ή παράνομη μεταφορά πληροφοριών.

Η OpenAI και η Apple έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με δικαστική διαμάχη σχετικά με πρώην εργαζομένους που φέρεται να πήραν εμπιστευτικά αρχεία μαζί τους όταν άλλαξαν εργοδότη. Αντίστοιχη καταγγελία έχει διατυπώσει και η xAI του Έλον Μασκ σε αγωγή εναντίον μηχανικού που μετακινήθηκε στην OpenAI.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για μια βιομηχανία που προσλαμβάνει χιλιάδες εργαζομένους με πρωτοφανή ταχύτητα. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι μηχανισμοί προστασίας από τον εσωτερικό κίνδυνο αναπτύσσονται εξίσου γρήγορα.

Από τα λογότυπα μέχρι τους πίνακες

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, η OpenAI ζητεί από τους εργαζομένους να αποφεύγουν να φορούν ρούχα με το λογότυπο της εταιρείας εκτός γραφείου, να χρησιμοποιούν ειδικά προστατευτικά οθόνης όταν εργάζονται ή μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς και να σβήνουν τους πίνακες στους οποίους έχουν γράψει πληροφορίες όταν ολοκληρώνουν την εργασία τους.

Οι εργαζόμενοι υπενθυμίζονται συχνά για τα συγκεκριμένα μέτρα, ακόμη και μέσω Slack.

Σε ορισμένες εκπαιδεύσεις παρουσιάζονται επίσης σενάρια που αφορούν τις λεγόμενες «honeypots», δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες ένας πράκτορας χρησιμοποιεί το σεξ ή τον έρωτα προκειμένου να προσεγγίσει έναν στόχο και να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Η OpenAI χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μια υπόθεση κατασκοπείας που αφορούσε Αμερικανό διπλωμάτη στη Ρωσία. Σύμφωνα με το σενάριο που παρουσιάζεται στους εργαζομένους, μια επιχείρηση ξένης κατασκοπείας επιχείρησε αρχικά να τον προσεγγίσει μέσω μιας γυναίκας που εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο του με σαμπάνια. Όταν εκείνος αρνήθηκε, ακολούθησαν άλλες προσεγγίσεις.

Το μήνυμα προς τους εργαζομένους της OpenAI είναι σαφές: η προσπάθεια διείσδυσης μπορεί να ξεκινήσει από οπουδήποτε και να πάρει οποιαδήποτε μορφή.

Δεν είναι μόνο η OpenAI

Η βιομηχανική κατασκοπεία δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Όπου υπάρχει πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία, υπάρχει και κίνητρο για την απόκτησή της.

Το 2022, πρώην εργαζόμενος του Twitter καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Σαουδικής Αραβίας και καταδικάστηκε σε 42 μήνες φυλάκισης. Είχε μεταβιβάσει προσωπικές πληροφορίες χρηστών που ασκούσαν κριτική στο σαουδαραβικό καθεστώς, έναντι εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

Τον Ιανουάριο, πρώην μηχανικός λογισμικού της Google καταδικάστηκε για την κλοπή χιλιάδων σελίδων εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσαν τα εμπορικά μυστικά της Google στον τομέα της AI, με σκοπό τη μεταφορά τους στην Κίνα.

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλης αξίας σε λίγες εταιρείες κάνει την απειλή ακόμη μεγαλύτερη. Η OpenAI και η Anthropic αναμένεται να επιδιώξουν στο μέλλον αποτιμήσεις άνω του 1 τρισ. δολαρίων στις δημόσιες εγγραφές τους.

Όσο αυξάνεται η αξία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνεται αντίστοιχα και η αξία των μυστικών που διαθέτουν. Και όσο πιο δαπανηρή γίνεται η εκπαίδευση των προηγμένων μοντέλων, τόσο πιο πολύτιμη γίνεται η πνευματική ιδιοκτησία που βρίσκεται πίσω από αυτά.

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