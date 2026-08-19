Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Cerebras Systems παρουσίασε τη νέα γενιά του server hardware της, η οποία ενσωματώνει τα τεράστια chips της εταιρείας, μεγέθους περίπου όσο ένα πιάτο φαγητού, με στόχο να επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία ερωτημάτων από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και AI chatbots.

Η Cerebras κατασκευάζει chips και υπολογιστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζονται τις λύσεις της Nvidia, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο λεγόμενο inference. Πρόκειται για το στάδιο κατά το οποίο ένα εκπαιδευμένο μοντέλο AI χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ για να παράγει την απάντηση σε ένα ερώτημα, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα chatbot όπως το Claude της Anthropic.

Το νέο σύστημα ονομάζεται CS-4 και αποτελεί ένα server rack που τροφοδοτείται από τρία από τα μεγάλης επιφάνειας chips της Cerebras. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει υψηλότερες επιδόσεις και ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων.

Το πλεονέκτημα των γιγαντιαίων chips

Το CS-4 βασίζεται στην αρχιτεκτονική server Nexus της Cerebras, η οποία χρησιμοποιεί αποσπώμενες μονάδες όπου τοποθετούνται τα chips.

Ένα σημαντικό μέρος του πλεονεκτήματος ταχύτητας που διεκδικεί η Cerebras προέρχεται ακριβώς από το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθος των επεξεργαστών της. Καθώς ένα μεγάλο μέρος της επεξεργασίας μπορεί να πραγματοποιείται πάνω στο ίδιο chip, περιορίζεται η ανάγκη συνεχούς μεταφοράς δεδομένων μεταξύ διαφορετικών chips.

Η μετακίνηση δεδομένων μεταξύ πολλών επεξεργαστών αποτελεί σημαντική πηγή καθυστερήσεων και ενεργειακής κατανάλωσης στα μεγάλα συστήματα AI. Η Cerebras επιχειρεί να περιορίσει αυτό το πρόβλημα μέσω της wafer-scale προσέγγισής της.

Το νέο μηχάνημα θα είναι διαθέσιμο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ τα chips του κατασκευάζονται με τη διαδικασία παραγωγής 5 νανομέτρων της TSMC.

Λιγότερα εξαρτήματα και ταχύτερη κατασκευή data centers

Η Cerebras σχεδίασε παράλληλα το νέο σύστημα με στόχο να γίνει απλούστερη η εγκατάστασή του. Το CS-4 διαθέτει 50% λιγότερα εξαρτήματα, κάτι που, σύμφωνα με τον τεχνολογικό διευθυντή της εταιρείας, Σον Λάι, μπορεί να επιταχύνει την κατασκευή και ανάπτυξη των υποδομών των data centers.

Το server rack χρησιμοποιεί ένα chip με την ονομασία WSE-3 Turbo, καθώς και νέα δικτυακά εξαρτήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιταχύνουν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των chips.

Η ταχύτητα διασύνδεσης έχει μετατραπεί σε ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα ολοένα μεγαλύτερα μοντέλα απαιτούν τεράστιες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους επεξεργαστών.

Η Cerebras σχεδιάζει ήδη την επόμενη γενιά τόσο του chip όσο και του server για το 2027, επιχειρώντας να διατηρήσει υψηλό ρυθμό αναβάθμισης των συστημάτων της.

Στόχος τα 600 MW υπολογιστικής ισχύος

Οι φιλοδοξίες της εταιρείας επεκτείνονται πολύ πέρα από την παρουσίαση του CS-4. Η Cerebras αναμένει να έχει παραδώσει έως το τέλος του 2027 υπολογιστική ισχύ συνολικής δυναμικότητας 600 MW, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Άντριου Φέλντμαν.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αύξηση της ποσότητας δεδομένων που θα μπορούν να επεξεργάζονται τα μελλοντικά chips και συστήματά της, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά υποδομών AI μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στην ταχύτητα του inference και στο συνολικό throughput.

«Θα γίνουμε τέσσερις φορές ταχύτεροι από τώρα έως το τέλος του 2027 και θα πετύχουμε 20 φορές μεγαλύτερο throughput», δήλωσε ο Φέλντμαν.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι αποτυπώνουν την προσπάθεια της Cerebras να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι μιας αγοράς στην οποία η Nvidia εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχη θέση, την ώρα που η έκρηξη της generative AI αυξάνει συνεχώς τη ζήτηση για ισχυρότερες και ταχύτερες υποδομές inference.

Οι οικονομικές επιδόσεις της Cerebras

Η παρουσίαση του νέου συστήματος έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Η Cerebras κατέγραψε προσαρμοσμένη ζημία 6,9 εκατ. δολαρίων, με τις πωλήσεις της να ανέρχονται στα 180,1 εκατ. δολάρια.

Η αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένα chips τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για κατασκευαστές που επιχειρούν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στη Nvidia. Με το CS-4, η Cerebras ποντάρει στο ιδιαίτερο wafer-scale μοντέλο της και στην ταχύτερη παραγωγή απαντήσεων από AI μοντέλα για να ενισχύσει τη θέση της σε αυτή την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά.

Διαβάστε επίσης

Ελον Μασκ: Από τα βιβλία στα δισεκατομμύρια – Η συνήθεια που καθόρισε την πορεία προς την κορυφή

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ