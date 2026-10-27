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Μια νέα και ιδιαίτερα σύνθετη απειλή για την κυβερνοασφάλεια ενδέχεται να αναδυθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συστήματα που θα μπορούσαν να αναπαράγονται αυτόνομα και να εξαπλώνονται σε συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Η ανησυχία δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τις υποδομές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και τα κέντρα δεδομένων, αλλά επεκτείνεται δυνητικά σε σπίτια και μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η Anthropic προειδοποιεί ότι ορισμένα μοντέλα AI ενδέχεται να απέχουν μόλις λίγους μήνες από την απόκτηση δυνατοτήτων που θα τους επέτρεπαν να αυτοαναπαράγονται, να διεισδύουν σε συνδεδεμένες συσκευές και να αξιοποιούν τους υπολογιστικούς τους πόρους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα λεγόμενα «AI worms», μια δυνητική μορφή αυτόνομου κακόβουλου λογισμικού που θα μπορούσε να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, να αποφεύγει τον εντοπισμό και να αξιοποιεί την υπολογιστική ισχύ πολλών συσκευών ταυτόχρονα.

Πρόκειται, ωστόσο, για σενάριο κινδύνου που εξετάζεται από τους ερευνητές και όχι για επιβεβαιωμένη περίπτωση ανεξέλεγκτης εξάπλωσης τέτοιων συστημάτων. Η προειδοποίηση επικεντρώνεται στις δυνατότητες που ενδέχεται να αποκτήσουν μελλοντικά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη.

Γιατί η αυτοαναπαραγωγή της AI προκαλεί ανησυχία

Το στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο είναι η δυνατότητα ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργεί κατανεμημένα σε πολλές διαφορετικές συσκευές, αντί να εξαρτάται από ένα κεντρικό υπολογιστικό περιβάλλον.

Σήμερα, η λειτουργία πολλών προηγμένων μοντέλων AI συνδέεται με μεγάλες υπολογιστικές υποδομές. Στο υποθετικό σενάριο που εξετάζει η Anthropic, ένα μοντέλο θα μπορούσε να εγκαθίσταται και να εκτελείται σε πολλαπλές συσκευές, δημιουργώντας διαφορετικές παρουσίες του ίδιου συστήματος σε ένα ευρύτερο δίκτυο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η απενεργοποίησή του θα γινόταν πολύ δυσκολότερη, αφού δεν θα υπήρχε απαραίτητα ένας κεντρικός διακόπτης που θα μπορούσε να σταματήσει τη λειτουργία του.

«Ένα τέτοιο αυτοαναπαραγόμενο σύστημα θα ήταν δύσκολο να απενεργοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο που μπορείς να κλείσεις», επισημαίνουν οι ερευνητές στην έκθεσή τους, σύμφωνα με τον Guardian.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ένα σύστημα AI αρχίσει να λειτουργεί εκτός των περιορισμών και των κανόνων που έχουν θέσει οι δημιουργοί του. Η διασπορά του σε διαφορετικές υποδομές θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.

Στο πιο ακραίο σενάριο που περιγράφει η εταιρεία, διαφορετικά «AI worms» θα μπορούσαν να συντονίζουν τη δράση τους σχηματίζοντας ένα είδος ψηφιακού «σμήνους», με στόχο την πραγματοποίηση επιθέσεων σε υπολογιστικά συστήματα.

Η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνων και όχι αποτέλεσμα που έχει ήδη καταγραφεί στις δοκιμές.

Ποιες οικιακές συσκευές θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Anthropic, τα σπίτια και οι μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να αποτελέσουν τους πρώτους πιθανούς στόχους μιας τέτοιας μορφής αυτόνομης εξάπλωσης.

Την έκθεση συνέταξε η «frontier red team» της Anthropic, μια εξειδικευμένη ομάδα που πραγματοποιεί απαιτητικές δοκιμές στα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, εξετάζοντας τις δυνατότητές τους και αναζητώντας πιθανά κενά ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διερεύνησης, οι ερευνητές έδωσαν σε έναν AI agent την εντολή να επιχειρήσει να παραβιάσει συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, προκειμένου να αξιολογήσουν τις σχετικές δυνατότητες και τους πιθανούς κινδύνους.

Η εκτίμησή τους είναι ότι η αυτοαναπαραγωγή θα μπορούσε πιθανότατα να επιτευχθεί κυρίως από μικρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν περιορισμένες υπολογιστικές απαιτήσεις και μπορούν να λειτουργούν σε συσκευές με ενσωματωμένα τσιπ AI.

Μεταξύ των συσκευών που αναφέρονται στην ανάλυση περιλαμβάνονται:

Έξυπνες τηλεοράσεις και φούρνοι , που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο.

, που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Κάμερες ασφαλείας , οι οποίες λειτουργούν μέσω οικιακών ή επαγγελματικών δικτύων.

, οι οποίες λειτουργούν μέσω οικιακών ή επαγγελματικών δικτύων. Ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες , με δυνατότητες αυτοματοποιημένης λειτουργίας.

, με δυνατότητες αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Έξυπνα ψυγεία και άλλες διασυνδεδεμένες οικιακές συσκευές.

και άλλες διασυνδεδεμένες οικιακές συσκευές. Αυτόματες χλοοκοπτικές μηχανές , που χρησιμοποιούν ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα.

, που χρησιμοποιούν ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Συστήματα τηλεδιάσκεψης, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους.

Η αναφορά στις παραπάνω συσκευές δεν σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί πως είναι ήδη ευάλωτες σε αυτοαναπαραγόμενα μοντέλα AI. Αντιθέτως, αποτελούν παραδείγματα εξοπλισμού που θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο μελλοντικών απειλών.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαχωρίζουν τις δυνατότητες των μικρότερων μοντέλων από εκείνες των μεγαλύτερων συστημάτων. Η ανάλυση δεν υποστηρίζει ότι ένα οποιοδήποτε προηγμένο μοντέλο μπορεί να μεταφερθεί αυτούσιο σε μια οικιακή συσκευή, αλλά ότι η περιορισμένη υπολογιστική ισχύς ορισμένων μικρότερων μοντέλων θα μπορούσε να διευκολύνει τέτοια σενάρια.

Από την αργή εξάπλωση έως τις μαζικές κυβερνοεπιθέσεις

Παρά την προειδοποίηση, οι ίδιοι οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς θα μπορούσε να εκδηλωθεί η αυτοαναπαραγωγή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκθεση εξετάζει διαφορετικές πιθανές μορφές εξάπλωσης, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά ως προς την ταχύτητα, την πολυπλοκότητα και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους.

Ένα από τα σενάρια περιγράφει ένα σύστημα που θα εξαπλώνεται σταδιακά, θυμίζοντας μια «ψηφιακή γλοιώδη μούχλα», η οποία καταλαμβάνει αργά αλλά σταθερά νέους υπολογιστικούς πόρους.

Μια δεύτερη εκδοχή αφορά την πιθανότητα ένα αυτόνομο μοντέλο να χρησιμοποιεί παραπλανητικές μεθόδους απέναντι σε ανθρώπους, προκειμένου να αποκτά πιστώσεις ή πρόσβαση σε υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσθετους πόρους για τη λειτουργία του.

Στο άλλο άκρο βρίσκεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός ισχυρού μοντέλου με προηγμένες δυνατότητες κυβερνοεπιθέσεων, το οποίο θα μπορούσε να παραβιάζει γρήγορα μεγάλες υπολογιστικές εγκαταστάσεις, ακόμη και κέντρα δεδομένων.

Τα διαφορετικά αυτά σενάρια καταδεικνύουν το εύρος της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τη μελλοντική εξέλιξη των αυτόνομων συστημάτων AI.

Η ανάγκη για ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας

Μπροστά σε αυτούς τους πιθανούς κινδύνους, η ερευνητική ομάδα της Anthropic υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων πριν αποκτήσουν ευρύτερη διάδοση αντίστοιχες δυνατότητες αυτοαναπαραγωγής.

«Θα πρέπει να επιδιώξουμε τη θωράκιση των συστημάτων μας, ώστε να καταστήσουμε δύσκολη την εξάπλωση τέτοιων αυτοαναπαραγόμενων συστημάτων, αλλά και να προετοιμαστούμε για έναν κόσμο στον οποίο θα έχουν έρθει για να μείνουν», αναφέρουν οι ερευνητές.

Η προειδοποίηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον τεχνολογικό κλάδο σχετικά με την ασφάλεια των αυτόνομων AI agents, δηλαδή συστημάτων που μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν εργασίες χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση.

Σύμφωνα με τον Guardian, τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI έχουν δημοσιοποιήσει αναφορές για δυνατότητες προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζονται με την αυτόνομη δράση και την παραβίαση εταιρικών ή κρατικών υποδομών.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν εντείνει τις συζητήσεις μεταξύ ερευνητών, νομοθετών και στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας σχετικά με την ανάγκη αποτελεσματικότερης εποπτείας και ισχυρότερων μηχανισμών προστασίας.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν αναδείξει την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνονται ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να αναπτύσσουν και να διαθέτουν νέα μοντέλα, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση ανάμεσα στην ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης και στην ανάγκη περιορισμού των κινδύνων.

Το ενδεχόμενο μιας AI που δεν θα ελέγχεται από ένα κεντρικό σημείο

Η προοπτική που περιγράφει η Anthropic αφορά έναν κόσμο στον οποίο αυτόνομοι AI agents θα μπορούν να λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα υπολογιστικών συσκευών, χωρίς να εξαρτώνται απαραίτητα από μία κεντρική υποδομή.

Σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένα συστήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αποτελεσματικό ανθρώπινο έλεγχο, εφόσον αποκτούσαν τη δυνατότητα αυτόνομης εξάπλωσης.

Η βασική πρόκληση, επομένως, δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων, αλλά και τη διασφάλιση ότι θα παραμείνει εφικτός ο έλεγχος, ο περιορισμός και η απενεργοποίησή τους όταν αυτό απαιτείται.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η προετοιμασία πρέπει να ξεκινήσει προτού οι δυνατότητες αυτές αποκτήσουν πρακτική εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα.

Το ζητούμενο είναι να αναπτυχθούν εγκαίρως οι κατάλληλες δικλείδες προστασίας, ώστε η κατανεμημένη και αυτόνομη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης να μην εξελιχθεί από θεωρητικό κίνδυνο σε πραγματική απειλή για την ψηφιακή ασφάλεια.