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Ένα chatbot μπορεί να σας βοηθήσει να συντάξετε ένα επαγγελματικό email, να αναλύσετε ένα έγγραφο ή να αναζητήσετε συμβουλές για ένα προσωπικό πρόβλημα. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συνομιλίες κρύβει μια σημαντική πρόκληση: οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη δεν προστατεύονται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο όπως μια ιδιωτική συζήτηση.

Καθώς εφαρμογές όπως το ChatGPT, το Claude και το Copilot αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα, αυξάνονται και τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν τα chatbots σχεδόν σαν έμπιστα πρόσωπα, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλές σχετικά με την εργασία, τα οικονομικά, την υγεία ή τις προσωπικές τους σχέσεις.

Ωστόσο, πρόκειται για τεχνολογικές υπηρεσίες και όχι για ανθρώπους που δεσμεύονται από προσωπική σχέση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα, τις πολιτικές απορρήτου και τις ρυθμίσεις κάθε λογαριασμού.

Γι’ αυτό, πριν πληκτρολογήσετε ευαίσθητες πληροφορίες σε ένα εργαλείο AI, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πού μπορεί να καταλήξουν και ποιους κινδύνους συνεπάγεται η κοινοποίησή τους.

Πού καταλήγουν οι πληροφορίες που δίνουμε στην AI

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης συχνά αποθηκεύουν δεδομένα από τις συνομιλίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυτομάτως για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Ανάλογα με τον πάροχο, τα δεδομένα ενδέχεται να διατηρούνται για διαφορετικούς σκοπούς.

Μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε προηγούμενες συνομιλίες ή για τη λειτουργία της μνήμης, η οποία επιτρέπει στο chatbot να αξιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις, τις ανάγκες ή την εργασία του.

Παράλληλα, οι εταιρείες ενδέχεται να ελέγχουν συνομιλίες για την ανίχνευση παραβιάσεων των όρων χρήσης, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένα χρηστών μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη μελλοντικών εκδόσεων των μοντέλων.

Η χρήση αυτή, ωστόσο, εξαρτάται από τις πολιτικές της εκάστοτε εταιρείας και τις επιλογές που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης.

Επιπλέον, οι πληροφορίες μπορεί να εκτεθούν εξαιτίας περιστατικών κυβερνοασφάλειας, μέσω δημόσιων συνδέσμων κοινοποίησης συνομιλιών ή μέσω εφαρμογών τρίτων που συνδέονται με τις πλατφόρμες AI.

Ορισμένες υπηρεσίες προσφέρουν ακόμη και επιλογές μηδενικής διατήρησης δεδομένων (Zero Data Retention – ZDR) ή δεσμεύονται ότι δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα των πελατών για την εκπαίδευση μοντέλων.

Επομένως, ο έλεγχος των πολιτικών απορρήτου και των διαθέσιμων ρυθμίσεων προστασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν από τη χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας.

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να μοιράζεστε με ένα chatbot

Παρά τις δυνατότητες προστασίας που προσφέρουν ορισμένες εταιρείες, υπάρχουν κατηγορίες πληροφοριών οι οποίες είναι προτιμότερο να μην εισάγονται σε δημόσια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο λόγος είναι ότι οι πολιτικές των παρόχων μπορούν να μεταβληθούν μελλοντικά, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

1. Κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία σύνδεσης

Οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες πληροφοριών που μπορεί να κοινοποιήσει κάποιος σε ένα chatbot.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα ονόματα χρήστη, οι κωδικοί σύνδεσης, οι κωδικοί ανάκτησης λογαριασμών, τα στοιχεία ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), καθώς και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας.

Η ιδέα να αποθηκεύσετε έναν κωδικό στη μνήμη ενός chatbot, ώστε να μπορείτε να τον ανακτήσετε αργότερα, μπορεί να φαίνεται πρακτική.

Ωστόσο, εάν οι συγκεκριμένες πληροφορίες εκτεθούν λόγω παραβίασης ασφάλειας ή ακατάλληλης διαχείρισης δεδομένων, είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους λογαριασμούς σας.

2. Αριθμοί ταυτότητας, διαβατηρίου και οικονομικά στοιχεία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός ατόμου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται αριθμοί ταυτότητας και διαβατηρίου, διευθύνσεις κατοικίας, τραπεζικά στοιχεία και άλλες οικονομικές πληροφορίες.

Ένας πάροχος υπηρεσιών AI ενδέχεται να λαμβάνει ορισμένα από αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο μιας συναλλαγής, όπως κατά την πληρωμή συνδρομής.

Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι εξίσου ασφαλές να πληκτρολογήσετε τα ίδια δεδομένα μέσα σε μια συνομιλία με chatbot.

Εάν τέτοιες πληροφορίες αποκτηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, μπορούν να αξιοποιηθούν για κλοπή ταυτότητας, οικονομικές απάτες ή άλλες κακόβουλες ενέργειες.

3. Εμπιστευτικά έγγραφα και πληροφορίες της εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την επεξεργασία μεγάλων εγγράφων, τη δημιουργία περιλήψεων και την ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων.

Ωστόσο, η μεταφόρτωση εμπιστευτικού εταιρικού υλικού σε ένα μη εγκεκριμένο εργαλείο AI μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για μια επιχείρηση.

Εσωτερικές αναφορές, στοιχεία πελατών, σχέδια νέων προϊόντων, πηγαίος κώδικας λογισμικού και μη δημοσιοποιημένες επιχειρηματικές πληροφορίες δεν πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να παραβιάζει εσωτερικούς κανονισμούς, συμβατικές δεσμεύσεις ή διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να απαιτείται η αντιμετώπισή της ως περιστατικού ασφάλειας πληροφοριών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Samsung το 2023, όταν εργαζόμενοι φέρεται να εισήγαγαν στο ChatGPT εμπιστευτικό πηγαίο κώδικα, πληροφορίες για δοκιμές ημιαγωγών και σημειώσεις από εσωτερική σύσκεψη.

Σκοπός τους ήταν να διευκολύνουν καθημερινές εργασίες. Το περιστατικό, ωστόσο, ανέδειξε πόσο εύκολα η προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών εκτός του οργανισμού.

4. Ιατρικοί φάκελοι και ευαίσθητα δεδομένα υγείας

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα, θεραπείες ή προσωπικές ανησυχίες που αφορούν την υγεία τους.

Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν η συζήτηση περιλαμβάνει ιατρικούς φακέλους, αποτελέσματα εξετάσεων, στοιχεία θεραπειών ή άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες υγείας.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν εξαιρετικά ευαίσθητη κατηγορία προσωπικών πληροφοριών και η επεξεργασία τους υπόκειται σε ειδικούς κανόνες προστασίας.

Επιπλέον, τα chatbots δεν υποκαθιστούν τους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας, ούτε μπορούν να προσφέρουν την ίδια εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση.

Οι επαγγελματίες υγείας δεσμεύονται επίσης από συγκεκριμένες νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις για τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου.

Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η κοινοποίηση αναγνωρίσιμων ιατρικών πληροφοριών, εκτός εάν έχει προηγουμένως επιβεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας.

5. Προσωπικές πληροφορίες άλλων ανθρώπων

Η προστασία της ιδιωτικότητας δεν περιορίζεται στα δεδομένα που αφορούν τον ίδιο τον χρήστη.

Στοιχεία συναδέλφων, πελατών, φίλων και άλλων τρίτων προσώπων δεν πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται προσωπικές συνομιλίες, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχεία πελατών και άλλες ιδιωτικές πληροφορίες.

Η κοινοποίηση τέτοιου υλικού μπορεί να παραβιάζει συμβατικές υποχρεώσεις, κανόνες δεοντολογίας ή ακόμη και τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφηκε το 2025, όταν χιλιάδες συνομιλίες του ChatGPT που είχαν κοινοποιηθεί μέσω δημόσιων συνδέσμων εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης.

Ορισμένες περιείχαν προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες.

Δεν επρόκειτο για διαρροή από ιδιωτικούς λογαριασμούς, αλλά για συνομιλίες που είχαν κοινοποιηθεί μέσω συνδέσμων. Το περιστατικό ανέδειξε πόσο εύκολα μια τέτοια επιλογή μπορεί να καταστήσει δημόσιες πληροφορίες που οι χρήστες θεωρούσαν περισσότερο προστατευμένες.

Προσοχή και στα αρχεία που ανεβάζετε

Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται σε όσα πληκτρολογείτε στο παράθυρο συνομιλίας.

Έγγραφα, φωτογραφίες, στιγμιότυπα οθόνης, ηχογραφήσεις και πληροφορίες από συνδεδεμένες εφαρμογές μπορούν επίσης να περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά ή επαγγελματικά δεδομένα.

Μάλιστα, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην είναι άμεσα ορατές.

Για παράδειγμα, ένα αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει μεταδεδομένα, σχόλια ή στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία δεν εμφανίζονται κατά την απλή ανάγνωσή του.

Επομένως, πριν ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, είναι σημαντικό να εξετάζετε όχι μόνο το κύριο περιεχόμενό του αλλά και τις πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να περιλαμβάνει.

Είναι πραγματικά ιδιωτικές οι προσωρινές συνομιλίες;

Η χρήση ανώνυμης περιήγησης ή λειτουργιών προσωρινής συνομιλίας μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα, αλλά δεν εγγυάται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ανάλογα με την υπηρεσία, μια προσωρινή συνομιλία μπορεί να μην εμφανίζεται στο ιστορικό ή να εξαιρείται από την εκπαίδευση των μοντέλων.

Ωστόσο, ο πάροχος ενδέχεται να εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένες πληροφορίες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αυτό μπορεί να γίνεται για τον εντοπισμό καταχρήσεων, τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας ή τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες λειτουργίες δεν προστατεύουν απαραίτητα τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω plugins, συνδεδεμένων εφαρμογών, κοινόχρηστων συνδέσμων ή υπηρεσιών τρίτων.

Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός μιας συνομιλίας ως «προσωρινής» ή «ιδιωτικής» δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι πλήρως απρόσιτες.

Πώς να χρησιμοποιείτε την AI με μεγαλύτερη ασφάλεια

Η προστασία των πληροφοριών δεν απαιτεί απαραίτητα να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο έκθεσης δεδομένων.

Οι ειδικοί προτείνουν να αφαιρείτε ονόματα και στοιχεία ταυτοποίησης πριν από την υποβολή ενός αιτήματος, να χρησιμοποιείτε φανταστικά παραδείγματα αντί για πραγματικές προσωπικές υποθέσεις και να συνοψίζετε οι ίδιοι ευαίσθητα έγγραφα προτού ζητήσετε βοήθεια από ένα chatbot.

Στο εργασιακό περιβάλλον, προτιμότερη είναι η χρήση εγκεκριμένων εταιρικών εργαλείων AI, τα οποία διαθέτουν κατάλληλες συμβατικές και τεχνικές εγγυήσεις προστασίας.

Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, πρέπει να ελέγχεται ποιες κατηγορίες δεδομένων επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζετε εάν είναι ενεργοποιημένες λειτουργίες ιστορικού συνομιλιών και μνήμης, καθώς και εάν τυχόν εξωτερικές συνδέσεις μεταφέρουν πληροφορίες εκτός του περιβάλλοντος που ελέγχει η επιχείρηση.

Υπάρχει, επίσης, ο κίνδυνος ένα chatbot να μπορεί να συναγάγει προσωπικές πληροφορίες από τον συνδυασμό διαφορετικών συνομιλιών, ακόμη και όταν επιμέρους στοιχεία έχουν ανωνυμοποιηθεί.

Η διαγραφή μιας συνομιλίας δεν εξασφαλίζει πάντοτε την άμεση και οριστική διαγραφή κάθε σχετικού δεδομένου, καθώς μπορεί να υπάρχουν αντίγραφα ή αρχεία που διατηρούνται για συγκεκριμένο διάστημα.

Τι να κάνετε αν έχετε ήδη αποκαλύψει ευαίσθητα στοιχεία

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε κοινοποιήσει πληροφορίες που θα έπρεπε να παραμείνουν εμπιστευτικές, είναι σημαντικό να ενεργήσετε άμεσα.

Στην περίπτωση αποκάλυψης κωδικών πρόσβασης, κλειδιών API ή άλλων διαπιστευτηρίων, προτεραιότητα έχει η αλλαγή ή η ανάκλησή τους.

Παράλληλα, μπορείτε να διαγράψετε τη σχετική συνομιλία, να ελέγξετε τυχόν πληροφορίες που διατηρούνται στη μνήμη της υπηρεσίας και να ανακαλέσετε την πρόσβαση συνδεδεμένων εφαρμογών, όπου απαιτείται.

Εάν έχουν εκτεθεί πληροφορίες της εργασίας σας, δεδομένα πελατών ή στοιχεία τρίτων προσώπων, πρέπει να ενημερώσετε το αρμόδιο τμήμα ασφάλειας πληροφοριών ή προστασίας δεδομένων του οργανισμού σας.

Η αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή διαγραφή της συνομιλίας.

Επιπλέον, υπάρχουν εξειδικευμένες λύσεις AI Security, οι οποίες μπορούν να ελέγχουν αιτήματα και απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ευαίσθητων πληροφοριών πριν από τη μεταφόρτωσή τους σε δημόσιες πλατφόρμες.

Τέτοια εργαλεία μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αναγνώριση κακόβουλων συνδέσμων, επικίνδυνων scripts και άλλου δυνητικά επιβλαβούς περιεχομένου.

Οι τέσσερις ερωτήσεις πριν πατήσετε «αποστολή»

Πριν μοιραστείτε οποιαδήποτε πληροφορία με ένα chatbot, αξίζει να αναρωτηθείτε:

Είναι η συγκεκριμένη πληροφορία δημόσια ή εμπιστευτική; Θα αισθανόμουν άνετα εάν δημοσιευόταν σε ένα δημόσιο φόρουμ; Έχω την απαραίτητη άδεια για να την κοινοποιήσω; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες εάν αποκαλυπτόταν έπειτα από περιστατικό παραβίασης δεδομένων;

Εάν έστω και μία από αυτές τις ερωτήσεις δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις, είναι προτιμότερο να μην κοινοποιήσετε την πληροφορία.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καθημερινότητα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, διευκολύνοντας την εργασία και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα.

Ωστόσο, η ικανότητα να διακρίνουμε ποιες πληροφορίες μπορούμε να μοιραζόμαστε και ποιες πρέπει να παραμένουν ιδιωτικές εξελίσσεται σε βασική ψηφιακή δεξιότητα.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να αντιμετωπίζουμε τα δημόσια chatbots ως υπηρεσίες τρίτων και όχι ως χώρους απόλυτης εμπιστευτικότητας.