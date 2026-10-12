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Ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, προειδοποιεί ότι το γάλα και τα πλυντήρια ρούχων υπόκεινται σήμερα σε περισσότερους κανόνες ασφαλείας από την τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας την άμεση θέσπιση παγκόσμιου πλαισίου για τον έλεγχο της τεχνολογίας.

Ο Σμιθ υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρχουν παγκόσμιοι κανόνες ασφαλείας, μεταξύ άλλων και μια νομική υποχρέωση των εταιρειών να ενημερώνουν ένα «θύμα» σε περίπτωση που το σύστημά τους παραβιαστεί από έναν ανεξέλεγκτο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, θα πρέπει να καθοριστεί πότε ανεξάρτητοι αξιολογητές θα πρέπει να εγκρίνουν ένα προϊόν AI πριν αυτό κυκλοφορήσει.

Οι θέσεις του τον φέρνουν σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αυτορυθμίζεται, ώστε οι αμερικανικές εταιρείες να μην χάσουν έδαφος έναντι των κινεζικών ανταγωνιστών.

«Αυτή τη στιγμή, το πλυντήριό σας υπόκειται σε περισσότερους κανόνες ασφαλείας από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε συσκευασία γάλακτος που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ υπόκειται σε κανόνες ασφαλείας και ελέγχους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σμιθ, σύμφωνα με το BBC.

Οι πιέσεις για τη θέσπιση νόμων και κανόνων που θα περιορίζουν τους κινδύνους της AI έχουν ενταθεί, καθώς ειδικοί του κλάδου έχουν προειδοποιήσει ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα.

Οι επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic, η OpenAI και η Google DeepMind, έχουν ταχθεί υπέρ της ιδέας να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI, όμως ο Τραμπ έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Μιλώντας στο podcast Big Boss Interview του BBC, ο Σμιθ χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «εργαλείο και όπλο» που χρειάζεται επειγόντως ρύθμιση.

«Ας ξεκινήσουμε σήμερα», είπε.

«Φρένα έκτακτης ανάγκης» για την AI

Ο Σμιθ υποστήριξε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν «φρένα έκτακτης ανάγκης», τα οποία στον κλάδο είναι γνωστά και ως «kill switches», ώστε να μπορούν να σταματούν ή να επιβραδύνουν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εάν αυτό ξεφύγει από τον έλεγχο.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει νομική υποχρέωση για την υποβολή αναφορών περιστατικών, αλλά και ενημέρωση των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν πληγεί όταν μια τεχνολογία λειτουργεί με απρόβλεπτο ή επικίνδυνο τρόπο.

Ο πρόεδρος της Microsoft τάχθηκε επίσης υπέρ της αξιολόγησης νέων τεχνολογιών AI από ανεξάρτητους κρατικούς ελεγκτές πριν από την κυκλοφορία τους.

«Ξέρουμε πώς να το κάνουμε αυτό για άλλα προϊόντα», δήλωσε. «Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Σμιθ θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να προωθήσει ένα τέτοιο διεθνές πλαίσιο κανόνων για την AI, χάρη και στο AI Security Institute, το οποίο δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Ρίσι Σούνακ ως AI Safety Institute.

«Στον κόσμο της τεχνολογίας, στον τεχνολογικό κλάδο, οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω θα έλεγαν ότι, αν τους ζητούσες να κατονομάσουν τη χώρα που ηγείται σε αυτή την τεχνική ικανότητα, θα έλεγαν πολύ απλά: το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι καλύτεροι», ανέφερε.

«Η στιγμή έχει φτάσει»

Οι απόψεις του Σμιθ διαφέρουν αισθητά από εκείνες του Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ μιας ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει».

Ο Σμιθ, ωστόσο, εκτιμά ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα ήταν τόσο αντίθετη σε κανόνες που θα προωθούσε το Ηνωμένο Βασίλειο όσο δείχνουν οι δηλώσεις του Τραμπ. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον θα ήταν πιθανότερο να αποδεχθεί βρετανικά πρότυπα παρά ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Στην Ουάσινγκτον δεν βλέπουν το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο όπως βλέπουν τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι πλεονέκτημα», είπε.

«Όταν βλέπετε AI agents που έχουν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, όταν βλέπετε μοντέλα τόσο ισχυρά ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την κυβερνοασφάλεια του κόσμου, θα έλεγα: Η στιγμή έχει φτάσει».

Ο ίδιος κάλεσε τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να κινηθούν χωρίς υπερβολές, αλλά με αποφασιστικότητα.

«Ας μιλήσουμε ψύχραιμα, ίσως ακόμη και ήρεμα, αλλά σταθερά, και ας αρχίσουμε να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ελπίζει η Microsoft και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.

Η αυτορρύθμιση δεν αρκεί

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Τραμπ φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο τους επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας και AI, μεταξύ των οποίων η OpenAI, η Anthropic, η Nvidia, η SpaceX, η Meta και η Google.

Οι εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν με «ανεξάρτητους ελεγκτές» προκειμένου να αξιολογούν εάν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν όπως προβλέπεται και να διασφαλίζουν ότι δεν παραβιάζουν ή αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα με μη προβλεπόμενους τρόπους.

Ο Σμιθ χαιρέτισε τη συμφωνία, λέγοντας ότι η Microsoft είναι «ευτυχής να την υπογράψει».

«Είναι ένα καλό βήμα, ένα απαραίτητο βήμα… Αλλά δεν πιστεύω πλέον ότι είναι αρκετό», τόνισε.

Όπως εξήγησε, το βασικό πρόβλημα με ένα σύστημα αυτορρύθμισης είναι ότι οι υπεύθυνες εταιρείες θα ακολουθήσουν τους κανόνες.

«Είναι οι εταιρείες που δεν είναι τόσο υπεύθυνες εκείνες για τις οποίες πρέπει να ανησυχούμε», κατέληξε.

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