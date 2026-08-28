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Η Google της Alphabet ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τροποποίησε την πολιτική της για το spam στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή προστίμου για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός βρέθηκε στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών μετά από καταγγελίες εκδοτών σχετικά με την πολιτική του για την κατάχρηση της φήμης ενός ιστότοπου (site reputation abuse).

Η πολιτική αυτή στοχεύει στην πρακτική κατά την οποία ένας ιστότοπος δημοσιεύει σελίδες τρίτων με σκοπό να χειραγωγήσει την κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης, εκμεταλλευόμενος τα σήματα αξιολόγησης και την ισχύ του domain που φιλοξενεί το περιεχόμενο. Η πρακτική είναι ευρέως γνωστή ως «parasite SEO».

Τι αλλάζει στην Ευρώπη

Η ΕΕ διαπίστωσε, μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής, ότι οι κανόνες της Google για το spam είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση ιστοσελίδων και περιεχομένου ειδησεογραφικών οργανισμών και άλλων εκδοτών στα αποτελέσματα της Google Search, όταν οι συγκεκριμένοι ιστότοποι φιλοξενούσαν περιεχόμενο εμπορικών συνεργατών.

Η Google ανακοίνωσε ότι από τις 30 Αυγούστου, οποιεσδήποτε χειροκίνητες ενέργειες έχουν ληφθεί για την υποβάθμιση ιστοτόπων δεν θα εφαρμόζονται πλέον στους χρήστες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν, δηλαδή στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η συγκεκριμένη αλλαγή, ωστόσο, δεν θα εφαρμοστεί εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου η πολιτική θα παραμείνει ως έχει.

«Χαιρετίζουμε την κατάργηση αυτής της πολιτικής, η οποία τιμωρούσε άδικα τους εκδότες και άλλους επιχειρηματικούς χρήστες της Google Search», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τόμας Ρενιέ.

Στο επίκεντρο ο Digital Markets Act

Οι ανησυχίες γύρω από την πολιτική της Google είχαν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, να ξεκινήσει έρευνα βάσει του Digital Markets Act (DMA).

Ο DMA έχει σχεδιαστεί με στόχο τον περιορισμό της ισχύος των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών και επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις πλατφόρμες που έχουν χαρακτηριστεί ως «gatekeepers».

«Χάρη στον DMA, η Google Search δεν θα υποβαθμίζει πλέον δημοσιεύματα του Τύπου αποκλειστικά και μόνο επειδή φιλοξενούν περιεχόμενο τρίτων», ανέφερε ο Ρενιέ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει πλέον την εφαρμογή της νέας πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του DMA.

Η υπόθεση είχε ιδιαίτερη οικονομική βαρύτητα για την Alphabet, καθώς οι παραβιάσεις του Digital Markets Act μπορούν να επισύρουν πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Με την αλλαγή της πολιτικής της στην Ευρώπη, η Google επιχειρεί έτσι να αντιμετωπίσει τις ενστάσεις των ευρωπαϊκών αρχών και των εκδοτών, απομακρύνοντας παράλληλα τον κίνδυνο μιας ιδιαίτερα υψηλής χρηματικής κύρωσης.

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