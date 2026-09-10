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Η δυνατότητα απενεργοποίησης των αλγορίθμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειρότερη εμπειρία χρήσης, λιγότερο χρόνο στην πλατφόρμα και μεγαλύτερη προβολή περιεχομένου από brands, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του Instagram, Άνταμ Μοσέρι.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής του Instagram έρχονται καθώς η αυστραλιανή κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν αν θέλουν αλγοριθμικά προτεινόμενο περιεχόμενο ή μια χρονολογική ροή που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τις σελίδες και τους λογαριασμούς που ακολουθούν.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε την Τρίτη τα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν παράλληλα μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών κινδύνων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μοσέρι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αυστραλία με αφορμή την έναρξη της σειράς «Algo Confessions», δεν σχολίασε ευθέως την κυβερνητική πρόταση. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το Instagram χρησιμοποιεί πολλούς διαφορετικούς αλγορίθμους.

Αυτοί καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιες αναρτήσεις φίλων εμφανίζονται συχνότερα, ποιοι χρήστες προτείνονται πρώτοι στα μηνύματα με βάση τις αλληλεπιδράσεις, αλλά και ποιο περιεχόμενο εμφανίζεται στη βασική ροή.

Τι θα συνέβαινε χωρίς αλγόριθμο

Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα εκτός ΗΠΑ όπου παρουσιάζεται η σειρά «Algo Confessions», με διασημότητες και influencers να εξηγούν πώς αποφασίζεται το περιεχόμενο που εμφανίζεται στη ροή κάθε χρήστη και πώς ο ίδιος μπορεί να επηρεάσει τις προτάσεις, προσθέτοντας ή αφαιρώντας συγκεκριμένες θεματικές από τις ρυθμίσεις του.

Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι μόνο μια «πολύ θορυβώδης μειοψηφία» επιθυμεί την επιστροφή στις χρονολογικά ταξινομημένες ροές.

Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο μοντέλο θα δημιουργούσε κίνητρο στους χρήστες να δημοσιεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς η συχνότητα αναρτήσεων θα ήταν ο βασικός τρόπος για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη απήχηση.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν να υπερισχύει το περιεχόμενο των brands έναντι εκείνου των δημιουργών περιεχομένου και των φίλων.

«Οι φίλοι σας δημοσιεύουν πολύ λιγότερο από τους δημιουργούς, οι οποίοι δημοσιεύουν πολύ λιγότερο από τα brands και τις εταιρείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Μοσέρι, οι χρήστες θα «κατακλύζονταν» από αναρτήσεις εταιρειών, ενώ το περιεχόμενο φίλων και δημιουργών θα χανόταν μέσα στον όγκο των δημοσιεύσεων.

Αυτό, όπως υποστήριξε, θα έκανε τους χρήστες λιγότερο ενδιαφερόμενους για την πλατφόρμα και θα οδηγούσε σε μείωση του χρόνου που περνούν στο Instagram, της συνολικής αλληλεπίδρασης και της ικανοποίησής τους.

«Ο αλγόριθμος δεν είναι τέλειος»

Ο επικεφαλής του Instagram παραδέχθηκε, πάντως, ότι το σύστημα κατάταξης περιεχομένου δεν λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

«Δεν είναι τέλειο, κάνουμε λάθη», είπε, σημειώνοντας ότι ένα από τα προβλήματα που τον προβληματίζουν είναι η τάση των αλγορίθμων να βελτιστοποιούν υπερβολικά όσα μπορούν να μετρηθούν και να υποτιμούν στοιχεία που είναι δυσκολότερο να αποτυπωθούν.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον αλγόριθμο κατάταξης του Instagram κάτι που «μοιάζει με μαύρο κουτί», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία προσπαθεί να δώσει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο, επιτρέποντάς τους να εξαιρούν συγκεκριμένες θεματικές από τις προτάσεις.

Στο μέλλον, μάλιστα, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Meta θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους χρήστες να συνομιλούν απευθείας με την εφαρμογή και να ζητούν εξηγήσεις για γιατί βλέπουν συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου.

Είναι το Instagram εθιστικό;

Ο Μοσέρι απέρριψε επίσης τον χαρακτηρισμό του Instagram ως «εθιστικού» με την αυστηρά ιατρική έννοια του όρου.

Όπως είπε, συχνά χρησιμοποιείται στην καθημερινή γλώσσα η λέξη «εθισμένος» για να περιγράψει μια συνήθεια που κάποιος δυσκολεύεται να περιορίσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για κλινικά διαγνωσμένο εθισμό.

Υποστήριξε ότι οι κλινικά αναγνωρισμένοι εθισμοί συνδέονται με συμπτώματα στέρησης, τα οποία, κατά την άποψή του, δεν χαρακτηρίζουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, σχετικές έρευνες έχουν καταγράψει ότι ορισμένοι χρήστες μπορεί να αναπτύσσουν παρορμητική σχέση με τις πλατφόρμες χωρίς να το αντιλαμβάνονται πλήρως, ενώ υπάρχουν ευρήματα που συνδέουν τη συχνή αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά συστήματα με αλλαγές στις οδούς ντοπαμίνης και μηχανισμούς εξάρτησης.

Το ζήτημα έχει βρεθεί και στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής διαμάχης στις ΗΠΑ για τον εθιστικό χαρακτήρα των προϊόντων της Meta. Η εταιρεία παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι δεν αμφισβητεί πως ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη χρήση των social media, ενώ υποστήριξε ότι διαθέτει εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Η υπόθεση έκλεισε με συμβιβασμό ύψους 18 δισ. δολαρίων, χωρίς αναγνώριση ευθύνης από τη Meta.

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