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Η Meta δοκιμάζει μια ασυνήθιστη λύση για τον νέο προσωπικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Muse: σε ορισμένες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιεί ο ψηφιακός πράκτορας, τη συνομιλία αναλαμβάνουν διακριτικά άνθρωποι, σύμφωνα με εσωτερικές αναρτήσεις της εταιρείας. Η δοκιμή ξεκίνησε λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία της λειτουργίας τηλεφωνικών κλήσεων του Muse.

Ο Muse έχει σχεδιαστεί ώστε να εκτελεί αυτόνομα εργασίες για λογαριασμό του χρήστη, όπως αποστολή email, αγορές και κρατήσεις ταξιδιών. Μέσω της λειτουργίας τηλεφωνικών κλήσεων, ο χρήστης μπορεί να του ζητήσει να επικοινωνήσει με επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και να διεκπεραιώσει καθημερινές υποθέσεις, από το κλείσιμο ραντεβού σε κομμωτήριο έως τον έλεγχο διαθεσιμότητας ενός προϊόντος ή τη συλλογή προσφορών από διαφορετικούς επαγγελματίες.

Οι άνθρωποι πίσω από τις κλήσεις της AI

Η επιλογή της Meta να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για τη διαχείριση ορισμένων κλήσεων προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της εταιρείας, κυρίως για ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Ορισμένοι εργαζόμενοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι ευαίσθητες πληροφορίες θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν ακούσια σε συνεργάτες που εργάζονται σε τηλεφωνικά κέντρα. Σε μία περίπτωση, εργαζόμενος ανέφερε ότι ζήτησε από το Muse να επικοινωνήσει με πάροχο τηλεπικοινωνιών για τη διαπραγμάτευση του λογαριασμού του και ότι η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας περιείχε ρατσιστική αναφορά από τον άνθρωπο.

Ακολούθησε παρέμβαση στελέχους της μονάδας Superintelligence Labs της Meta, το οποίο αναγνώρισε ότι ήταν λάθος να ξεκινήσουν οι δοκιμές με κλήσεις που πραγματοποιούν άνθρωποι χωρίς τις απαραίτητες ενημερώσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Παρά την προσωρινή αναστολή, η Meta συνεχίζει να εξετάζει τρόπους βελτίωσης της τηλεφωνικής λειτουργίας. Σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση, οι δοκιμές έδειξαν ότι η συμμετοχή ανθρώπων μπορεί να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων στο 95%-98%, έναντι χαμηλότερου ποσοστού όταν η κλήση πραγματοποιείται αποκλειστικά από την AI.

Το παλιό πείραμα του Facebook

Η πρακτική θυμίζει προηγούμενο πείραμα της Meta, όταν η εταιρεία ήταν ακόμη γνωστή ως Facebook. Περίπου πριν από μία δεκαετία είχε δοκιμάσει τον ψηφιακό βοηθό «M» στην εφαρμογή Messenger. Μεταγενέστερα δημοσιεύματα είχαν εκτιμήσει ότι περίπου 70% των εργασιών του M εκτελούνταν στην πραγματικότητα από ανθρώπους.

Η Meta υποστηρίζει ότι η τρέχουσα δοκιμή έχει διαφορετικό στόχο. Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η αντίδραση των εργαζομένων ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική και ότι η δοκιμή αποσκοπεί στη συλλογή σχολίων, ώστε να ενσωματωθούν δικλίδες ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας και να βελτιωθεί η λειτουργία πριν από ευρύτερη διάθεσή της.

Η Meta υπογραμμίζει επίσης ότι θα συνεργαστεί με εμπόρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και ότι η διάθεσή της στο κοινό θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν είναι έτοιμη και συνοδεύεται από τις κατάλληλες ενημερώσεις προς τους χρήστες.

Το στοίχημα της αυτόνομης AI

Η εξέλιξη αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα για τη νέα γενιά AI agents: κατά πόσο οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν πραγματικά αυτόνομες υπηρεσίες όταν οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται αρνούνται να συνομιλήσουν με μηχανές.

Ο Muse έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια downloads από την κυκλοφορία του. Παράλληλα, η μετοχή της Meta έχει ενισχυθεί περισσότερο από 20% από το λανσάρισμα του πράκτορα, προσθέτοντας πάνω από 200 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Ωστόσο, η χρήση ανθρώπων για τις κλήσεις δημιουργεί ένα παράδοξο για το προϊόν. Η Meta είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της AI κατά την παρουσίαση του Muse, αναφέροντας ότι κάθε πράκτορας διαθέτει τη δική του ασφαλή «εικονική μηχανή», ώστε οι συνεδρίες των χρηστών να παραμένουν απομονωμένες και ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικοί πρόσβασης, να αποθηκεύονται ξεχωριστά.

Η εμπλοκή ανθρώπων στις κλήσεις, σύμφωνα με εργαζομένους που σχολίασαν εσωτερικά τη λειτουργία, μπορεί να υπονομεύσει ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα.

Όταν η AI συναντά την πραγματικότητα

Η λειτουργία τηλεφωνικών κλήσεων είχε αρχίσει να δοκιμάζεται εσωτερικά από τον Αύγουστο και σταδιακά πέρασε σε χρήστες μετά την κυκλοφορία της εφαρμογής. Ορισμένοι χρήστες, ωστόσο, αντιμετώπισαν προβλήματα, καθώς επιχειρήσεις έκλειναν την κλήση μόλις αντιλαμβάνονταν ότι συνομιλούσαν με AI.

Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει ο «ανθρώπινος πράκτορας»: το αίτημα του χρήστη μεταφέρεται σε εκπαιδευμένο συνεργάτη, ο οποίος πραγματοποιεί την κλήση και ολοκληρώνει την υπόθεση. Η Meta είχε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα για περίπου τους μισούς εργαζομένους της στο πλαίσιο της δοκιμής, ενώ όσοι δεν επιθυμούσαν να συμμετέχουν μπορούσαν να εξαιρεθούν.

Το πείραμα του Muse δείχνει έτσι ένα από τα βασικά όρια της σημερινής agentic AI: η τεχνολογία μπορεί να είναι αρκετά ικανή για να ξεκινήσει μια εργασία, αλλά η πραγματική επιτυχία της εξαρτάται και από το πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά της γραμμής.

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