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Μια νέα, ισχυρή έκκληση για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (αυτή τη φορά από το εσωτερικό της ίδιας της βιομηχανίας) έρχεται να δοκιμάσει μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εκρήξεις της εποχής: την κατασκευή των κέντρων δεδομένων (data centers), που παρέχουν την τεράστια υπολογιστική ισχύ πίσω από τα νέα μοντέλα ΑΙ.

Στις πρώτες συνεδριάσεις μετά τη δημοσιοποίηση της παρέμβασης του επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, καταγράφηκε κύμα πωλήσεων σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και τις υποδομές data centers, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να υπολογίζουν το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της τεχνολογικής κούρσας.

Shares of AI-linked companies fell as much as 13% after the heads of leading groups including Anthropic, OpenAI and SpaceX called for a slowdown in AI development. https://t.co/gVjhyAIse2 pic.twitter.com/Z78lAbbikq — Financial Times (@FT) September 14, 2026



Ο Αμοντέι είχε καλέσει τις κορυφαίες εταιρείες να περιορίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των ισχυρότερων μοντέλων ΑΙ, προτείνοντας ανεξάρτητους ελέγχους, κοινά πρότυπα ασφαλείας και διεθνή συντονισμό.

We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so. Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our… — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026



Την ανάγκη μιας πιο ελεγχόμενης πορείας αναγνώρισαν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο Έλον Μασκ.

Η συζήτηση, όμως, δεν αφορά μόνο τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών.

Αγγίζει και τις τεράστιες επενδύσεις σε πραγματικές υποδομές που στηρίχθηκαν στην προσδοκία ότι οι ανάγκες της ΑΙ για υπολογιστική ισχύ θα αυξάνονται με αμείωτο ρυθμό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα data centers, για την κατασκευή των οποίων έχουν δεσμευθεί διεθνώς κεφάλαια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτή την κούρσα επιχειρεί να αποκτήσει θέση και η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τα υποθαλάσσια καλώδια και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να αναδειχθεί σε κόμβο κέντρων δεδομένων για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ποιοι επηρεάζονται από ένα πιθανό φρένο στην ΑΙ

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έρχονται να προστεθούν στον ήδη έντονο προβληματισμό για το ενεργειακό αποτύπωμα των data centers. Η μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, οι δυσκολίες σύνδεσης με τα δίκτυα και ο κίνδυνος μεταφοράς του κόστους στους καταναλωτές έχουν ήδη προκαλέσει περιορισμούς και αντιδράσεις σε αρκετές αγορές.

Ένα πραγματικό φρένο στην ανάπτυξη της ΑΙ θα μπορούσε να περιορίσει ή να μεταθέσει τις τεράστιες επενδύσεις που βασίζονται στην πρόβλεψη ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ θα συνεχίσει να αυξάνεται με αμείωτο ρυθμό.

Οι επιπτώσεις θα διαχέονταν σε ολόκληρη την αλυσίδα της νέας οικονομίας της ΑΙ.

Πρώτη στη γραμμή βρίσκεται η Nvidia, οι επεξεργαστές της οποίας κυριαρχούν στην εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων. Ακολουθούν οι κατασκευαστές μνημών και ημιαγωγών, όπως η SK Hynix, η Samsung και η TSMC, οι παραγωγοί διακομιστών και εξοπλισμού δικτύωσης, αλλά και οι εταιρείες που προμηθεύουν τα συστήματα ηλεκτροδότησης και ψύξης των εγκαταστάσεων.

Η επόμενη «ζώνη κινδύνου» περιλαμβάνει τους hyperscalers –τη Microsoft, την Amazon, την Alphabet και τη Meta– που έχουν δεσμεύσει τεράστια κεφάλαια για νέες υποδομές.

Στο τέλος της αλυσίδας βρίσκονται οι επενδυτές, οι κατασκευαστές και οι διαχειριστές data centers, ιδιαίτερα όσοι αναπτύσσουν μεγάλα έργα χωρίς να έχουν ακόμη εξασφαλίσει μακροχρόνιο πελάτη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζήτηση για κέντρα δεδομένων θα υποχωρήσει αυτομάτως. Η ευρεία χρήση των εφαρμογών ΑΙ που υπάρχουν ήδη εξακολουθεί να απαιτεί αυξανόμενη υπολογιστική ισχύ.

Μια επιβράδυνση, όμως, θα μπορούσε να κάνει τους επενδυτές πιο επιλεκτικούς. Αντί να χρηματοδοτούν έργα που στηρίζονται κυρίως στην προσδοκία μιας αδιάκοπης αύξησης της ζήτησης, θα ζητούν εξασφαλισμένους πελάτες, διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ και σαφείς ενδείξεις ότι οι νέες εγκαταστάσεις δεν θα μείνουν αναξιοποίητες.

Με αυτά τα κριτήρια θα αξιολογηθούν και οι επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί στην Ελλάδα.

Το ελληνικό τεστ

Διεθνείς και ελληνικοί όμιλοι έχουν ανακοινώσει projects διαφορετικής κλίμακας και στόχευσης, από εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν υπηρεσίες cloud, αποθήκευση δεδομένων και επιχειρηματικές εφαρμογές μέχρι πολύ μεγαλύτερες υποδομές, σχεδιασμένες για τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαφοροποίηση αυτή περιορίζει ως έναν βαθμό την έκθεση της ελληνικής αγοράς σε μια πιθανή επιβράδυνση της ΑΙ.

Περισσότερο ευαίσθητα στις μεταβολές της διεθνούς αγοράς είναι, συνολικά, τα μεγάλα έργα που χρειάζονται έναν ή περισσότερους hyperscalers για να αξιοποιήσουν τη δυναμικότητά τους.

Εάν οι κορυφαίοι τεχνολογικοί όμιλοι επανεξετάσουν το ύψος ή το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεών τους, οι συνέπειες μπορεί να πάρουν τη μορφή καθυστερήσεων, ανάπτυξης σε περισσότερες φάσεις ή αυστηρότερων όρων χρηματοδότησης.

Για την ελληνική αγορά, καθοριστική είναι η εξασφάλιση μακροχρόνιων πελατών, αλλά και η δυνατότητα παροχής επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος σε ανταγωνιστικό κόστος. Η μεγάλη συγκέντρωση σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων στην Αττική έχει ήδη αναδείξει τις πιέσεις που μπορεί να δεχθεί το ηλεκτρικό δίκτυο, ενισχύοντας τη συζήτηση για γεωγραφική διασπορά των επενδύσεων.

Μία πιθανή επιβράδυνση δεν συνεπάγεται, πάντως, ότι η Ελλάδα χάνει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο. Οι περιορισμοί ηλεκτρικής ισχύος και οι αντιδράσεις σε καθιερωμένες αγορές της Ευρώπης ωθούν ήδη τους επενδυτές να εξετάσουν νέες τοποθεσίες. Η θέση της χώρας ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, η ανάπτυξη των υποθαλάσσιων καλωδίων και η δυνατότητα αξιοποίησης νέων ενεργειακών υποδομών παραμένουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

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