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Το Citi Foundation ανακοίνωσε την έναρξη του τέταρτου Global Innovation Challenge, απευθύνοντας πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Request for Proposals – RFP) συνολικού ύψους $25 εκατ., με στόχο να εφοδιάσει νέους και νέες από όλο τον κόσμο με τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να προοδεύσουν σε μια οικονομία που διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

«Καθώς η τεχνολογία μετασχηματίζει με ταχείς ρυθμούς το μέλλον της εργασίας, οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι προέρχονται από κοινότητες με χαμηλά εισοδήματα, βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με σημαντικές προκλήσεις όσο και με νέες ευκαιρίες», δήλωσε η Brandee McHale, Επικεφαλής Community Investing and Development της Citi και Επικεφαλής του Citi Foundation. «Η εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών. Μέσω του Global Innovation Challenge, διασφαλίζουμε ότι οι νέοι αποκτούν αυτή την εξοικείωση, αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος και εξελίσσονται σε πρωτοπόρους της καινοτομίας και ηγέτες της επόμενης γενιάς».

Ο CEO της Citi Greece και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Αιμίλιος Κυριάκου δήλωσε από την πλευρά του:

«Το Citi Foundation καλεί οργανισμούς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Global Innovation Challenge, διεκδικώντας χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και κλιμάκωση πρωτοβουλιών που διευρύνουν την πρόσβαση των νέων σε ευκαιρίες εργασίας αλλά και σε δεξιότητες που θα καθορίσουν το μέλλον της εργασίας. Στηρίζοντας την καινοτομία επενδύουμε εκεί όπου μπορεί να παραχθεί η μεγαλύτερη αξία: στη νέα γενιά. Γιατί η ενδυνάμωση των νέων δεν αποτελεί μόνο κοινωνική επιταγή, αλλά και προϋπόθεση για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, περισσότερη καινοτομία και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum), περίπου το 66% των εργοδοτών αναμένει να προσλάβει εργαζόμενους με εξειδικευμένες δεξιότητες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, γεγονός που καθιστά τον ψηφιακό και τον AI εγγραμματισμό πιο σημαντικούς από ποτέ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά παράλληλα διευρύνει ένα νέο ψηφιακό χάσμα για τους νέους που ενδέχεται να μην διαθέτουν την πρόσβαση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν στην αγορά εργασίας.

Η ίδια έρευνα αναδεικνύει επίσης τη διαρκή ανάγκη για ανθρωποκεντρικές δεξιότητες, καθώς περισσότερο από το 60% των εργοδοτών αναφέρει αυξημένη ζήτηση για κριτική σκέψη, ανθεκτικότητα και ευελιξία. Η ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την τεχνολογική κατάρτιση, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απασχολησιμότητα και την οικονομική κινητικότητα των νέων.

Για να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού και AI χάσματος για τους νέους, το νέο Global Innovation Challenge θα χορηγήσει $500.000 σε 50 οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που:

• Βοηθούν νέους από κοινότητες με χαμηλά εισοδήματα να αναπτύξουν τόσο δεξιότητες σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη όσο και ανθρωποκεντρικές δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση, όπως η διαμόρφωση εντολών (prompt engineering), η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, η επίλυση προβλημάτων και η κριτική σκέψη.

• Συνδέουν τους νέους με ευκαιρίες απασχόλησης μέσω πόρων όπως κοινοτικά κέντρα με κοινόχρηστες συσκευές και πλατφόρμες λογισμικού που λειτουργούν ακόμη και με περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

• Ενισχύουν υφιστάμενα προγράμματα απασχόλησης νέων ενσωματώνοντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

• Αναπτύσσουν και προωθούν συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ενίσχυση των δυνατοτήτων των οργανισμών και την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας.

Το νέο αυτό πρόγραμμα βασίζεται στη μακροχρόνια δέσμευση του Citi Foundation για τη στήριξη των νέων, μεταξύ άλλων μέσω της δεκαετούς πρωτοβουλίας Pathways to Progress και του Global Innovation Challenge 2025, που επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της Citi στηρίζουν τους νέους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναλαμβάνοντας δράσεις εθελοντισμού, καθοδήγησης (mentoring), επαγγελματικού προσανατολισμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών εργαστηρίων που ενισχύουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιλέξιμους οργανισμούς λήγει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 19:00 ώρα Αθήνας (12:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης, Eastern Time), ενώ οι αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων θα ανακοινωθούν το 2027. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των γεωγραφικών περιοχών στόχευσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Citi Foundation.

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