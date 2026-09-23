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Το νέο λειτουργικό σύστημα της Apple για τα έξυπνα ρολόγια της, το watchOS 27, είναι πλέον διαθέσιμο για δωρεάν λήψη και φέρνει μια σειρά από νέες λειτουργίες που αφορούν την υγεία, τη φυσική κατάσταση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνολική εμπειρία χρήσης.

Η Apple παραδοσιακά υποστηρίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα τα παλαιότερα μοντέλα Apple Watch, επιτρέποντας την εγκατάσταση των νεότερων εκδόσεων λογισμικού. Ωστόσο, αυτή τη φορά η λίστα των συμβατών συσκευών είναι πιο περιορισμένη.

Τα μοντέλα που μπορούν να εγκαταστήσουν το watchOS 27 είναι:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Αξιοσημείωτη είναι η απουσία του αρχικού Apple Watch Ultra του 2022, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των συμβατών συσκευών.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση του watchOS 27

Για να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση, θα πρέπει αρχικά το συνδεδεμένο iPhone να έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού iOS 27.

Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στις Ρυθμίσεις είτε απευθείας από το Apple Watch είτε μέσω της εφαρμογής Watch στο iPhone και να επιλέξει:

Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ανανέωση της οθόνης ενημέρωσης σύροντας προς τα κάτω αρκετές φορές, μέχρι να εμφανιστεί η διαθέσιμη έκδοση του watchOS 27.

Όταν εμφανιστεί η επιλογή, ο χρήστης επιλέγει Λήψη, εισάγει τον κωδικό πρόσβασης εφόσον ζητηθεί, αποδέχεται τους όρους χρήσης και περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η διάρκεια της εγκατάστασης μπορεί να κυμανθεί από περίπου 30 λεπτά έως και περισσότερο, ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Apple Watch να βρίσκεται σε φόρτιση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της διαδικασίας λόγω χαμηλής μπαταρίας. Παράλληλα, το iPhone που είναι συνδεδεμένο με το ρολόι θα πρέπει να παραμένει κοντά.

Οι σημαντικότερες νέες λειτουργίες

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρει το watchOS 27.

Siri με τεχνητή νοημοσύνη

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η ενσωμάτωση της Siri με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στο Apple Watch.

Η ψηφιακή βοηθός αποκτά πιο φυσικό και εκφραστικό τρόπο αλληλεπίδρασης, ενώ μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα σε πιο σύνθετες και εξειδικευμένες ερωτήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Η νέα έκδοση της Siri στοχεύει σε μια πιο ομαλή και πιο «ανθρώπινη» εμπειρία χρήσης.

Έξυπνη αρχική οθόνη εφαρμογών

Το watchOS 27 αλλάζει και τον τρόπο εμφάνισης των εφαρμογών.

Με ένα πάτημα του Digital Crown, το Apple Watch εμφανίζει αυτόματα τις πέντε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνότερα, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να αναζητά κάθε φορά το app που χρειάζεται.

Οι εφαρμογές αυτές ανανεώνονται δυναμικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τις συνήθειες χρήσης.

Αν κάποια από τις προτεινόμενες εφαρμογές δεν είναι χρήσιμη εκείνη τη στιγμή, ο χρήστης μπορεί απλώς να σύρει προς τα κάτω για να δει την πλήρη λίστα εφαρμογών.

Νέα πρόσοψη Siri Modular με δυναμικές πληροφορίες

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή στο watchOS 27 είναι η νέα πρόσοψη Siri Modular, η οποία προσφέρει περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής και εμφανίζει αυτόματα χρήσιμες πληροφορίες στον χρήστη.

Η πρόσοψη μπορεί να εμφανίζει μια επιπλοκή για γρήγορη πρόσβαση στο πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένο γραφικό στοιχείο του Smart Stack.

Το συγκεκριμένο στοιχείο ενημερώνεται επίσης δυναμικά, ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται να προσαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση του ρολογιού.

Παράλληλα, η νέα πρόσοψη προσφέρει μια επιπλέον επιπλοκή που επιτρέπει το άνοιγμα της εφαρμογής Siri με ένα μόνο άγγιγμα.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την εμφάνιση της Siri Modular, επιλέγοντας τις επιπλοκές που επιθυμούν και τη μορφή εμφάνισης της ώρας.

Νέα χειρονομία για γρήγορη πρόσβαση στο Smart Stack

Το νέο λειτουργικό προσθέτει έναν ακόμη πιο εύκολο τρόπο πρόσβασης στο Smart Stack του Apple Watch.

Το watchOS 27 εισάγει τη χειρονομία Single Tap, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να ανοίγει το Smart Stack και να επιλέγει ένα από τα δυναμικά widgets με ένα απλό άγγιγμα.

Η Apple είχε παρουσιάσει προηγουμένως τη λειτουργία Double Tap, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών με δύο διαδοχικές κινήσεις του δείκτη και του αντίχειρα στο χέρι όπου φοριέται το ρολόι.

Η νέα λειτουργία Single Tap λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, αλλά απαιτεί μόνο μία κίνηση αντί για δύο.

Η Siri εμφανίζεται σε περισσότερα σημεία

Οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Siri δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην εφαρμογή της ψηφιακής βοηθού.

Το watchOS 27 προσθέτει νέες λειτουργίες όπως το Call Context και τις έξυπνες προτάσεις του Smart Stack, οι οποίες αξιοποιούν τη Siri για να εμφανίζουν αυτόματα χρήσιμες πληροφορίες όταν αυτές μπορεί να χρειάζονται.

Η λειτουργία Call Context έχει σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζει σχετικά δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.

Για παράδειγμα, αν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αναφερθεί μια επερχόμενη πτήση, το Apple Watch μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο, ώστε ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που χρειάζεται.

Παράλληλα, οι έξυπνες προτάσεις μπορούν να δημιουργούν υπενθυμίσεις στο Smart Stack για γεγονότα ή πληροφορίες που διαφορετικά μπορεί να ξεχαστούν.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γενέθλια επαφών, χαμηλό υπόλοιπο σε κάρτα μετακίνησης, αλλαγές σε προγραμματισμένες πτήσεις και άλλες χρήσιμες ειδοποιήσεις.

Ανανεωμένη εφαρμογή Εύρεση

Μία ακόμη βελτίωση αφορά την εφαρμογή Find My, η οποία αποκτά πιο οργανωμένη παρουσίαση.

Πλέον, άτομα, αντικείμενα και συσκευές συγκεντρώνονται σε μία ενιαία και πιο εύκολη στην πλοήγηση προβολή χάρτη.

Η αλλαγή αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους ταξιδεύουν και χρησιμοποιούν AirTags για την παρακολούθηση αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων.

Ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον απαραίτητα να χρησιμοποιήσει το iPhone για να ελέγξει, για παράδειγμα, αν η βαλίτσα του έχει φτάσει στον προορισμό του.

Με μερικά αγγίγματα στο Apple Watch μπορεί να δει τις σχετικές πληροφορίες απευθείας από τον καρπό του.

Βελτιωμένη ακρίβεια στις προπονήσεις εσωτερικού χώρου

Η τελευταία σημαντική αλλαγή αφορά την παρακολούθηση της φυσικής δραστηριότητας.

Στο watchOS 27, η Apple παρουσιάζει βελτιώσεις στην ακρίβεια καταγραφής προπονήσεων σε εσωτερικούς χώρους, όπως το περπάτημα και το τρέξιμο.

Η αναβάθμιση στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας για όσους χρησιμοποιούν το Apple Watch ως εργαλείο παρακολούθησης της φυσικής τους κατάστασης.

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