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Η κινεζική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων Xpeng ενεργοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου μία γραμμή παραγωγής για ανθρωποειδή ρομπότ.

Η εταιρία προγραμματίζει την έναρξη των πωλήσεων και της διανομής των παραγόμενων ρομπότ τόσο στην Κίνα, όσο και στο εξωτερικό από το 2027.

Το ανθρωποειδές ρομπότ γενικού σκοπού IRON που παράγει η Xpeng ολοκλήρωσε την αυτοματοποιημένη τελική συναρμολόγησή του και βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, σηματοδοτώντας τη στροφή της κινεζικής εταιρίας από το στάδιο της έρευνας κι ανάπτυξης (R&D) και τη δοκιμαστική παραγωγή, προς τη γραμμική παραγωγή των ρομπότ.

Η έναρξη της μαζικής παραγωγής αποτελεί μία ουσιαστική πρόκληση για την βιομηχανία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ, η οποία ήταν παραδοσιακά εξαρτημένη από την παραγωγή σε μικρή κλίμακα, την εντατική χρήση εργατικού δυναμικού, αλλά και την ημιαυτόματη συναρμολόγηση.

Σύμφωνα με την Xpeng, η γραμμή παραγωγής της έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βιομηχανική παραγωγή ρομπότ σε μεγάλη κλίμακα με τη χρήση πρακτικών ποιοτικού ελέγχου που έχουν εφαρμοστεί στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% της κεντρικής διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής έχει αυτοματοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η κινεζική εταιρία.

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