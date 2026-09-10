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Η κινεζική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων Xpeng ενεργοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου μία γραμμή παραγωγής για ανθρωποειδή ρομπότ.
Η εταιρία προγραμματίζει την έναρξη των πωλήσεων και της διανομής των παραγόμενων ρομπότ τόσο στην Κίνα, όσο και στο εξωτερικό από το 2027.
Το ανθρωποειδές ρομπότ γενικού σκοπού IRON που παράγει η Xpeng ολοκλήρωσε την αυτοματοποιημένη τελική συναρμολόγησή του και βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, σηματοδοτώντας τη στροφή της κινεζικής εταιρίας από το στάδιο της έρευνας κι ανάπτυξης (R&D) και τη δοκιμαστική παραγωγή, προς τη γραμμική παραγωγή των ρομπότ.
Η έναρξη της μαζικής παραγωγής αποτελεί μία ουσιαστική πρόκληση για την βιομηχανία παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ, η οποία ήταν παραδοσιακά εξαρτημένη από την παραγωγή σε μικρή κλίμακα, την εντατική χρήση εργατικού δυναμικού, αλλά και την ημιαυτόματη συναρμολόγηση.
Σύμφωνα με την Xpeng, η γραμμή παραγωγής της έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βιομηχανική παραγωγή ρομπότ σε μεγάλη κλίμακα με τη χρήση πρακτικών ποιοτικού ελέγχου που έχουν εφαρμοστεί στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% της κεντρικής διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής έχει αυτοματοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η κινεζική εταιρία.
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