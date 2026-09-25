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Η παραγωγή του B10 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στο εργοστάσιο της Σαραγόσα, όπου ήδη κατασκευάζονται τρία μικρά μοντέλα της Stellantis: τα Lancia Ypsilon, Opel/Vauxhall Corsa και Peugeot 208.

«Στη Σαραγόσα πραγματοποιούμε εργασίες σφράγισης μετάλλου, συγκόλλησης και βαφής, δημιουργώντας αρκετή τοπική προστιθέμενη αξία ώστε το B10 να θεωρείται προϊόν κατασκευασμένο στην Ευρώπη», δήλωσε στις 10 Σεπτεμβρίου ο Ντανίλο Ανέζε, επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων της Leapmotor International στην Ευρώπη, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής παρουσίασης του μικρού crossover B03X στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Τα μοντέλα της Leapmotor που εισάγονται από την Κίνα υπόκεινται σε δασμό 30,7% της ΕΕ για τα ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας (EREV), δασμός που αποφεύγεται μέσω της παραγωγής στην Ισπανία.

Άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές, όπως η Chery στην Ισπανία και οι GAC και Xpeng στην Αυστρία, συναρμολογούν οχήματα από κιτ που έρχονται από την Κίνα και δεν έχουν πετύχει ακόμη επαρκές ποσοστό ευρωπαϊκού περιεχομένου ώστε να αποφύγουν τους δασμούς της ΕΕ.

Ο Annese δήλωσε ότι η Leapmotor δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα μειώσει την τιμή του ευρωπαϊκής παραγωγής B10 σε σχέση με τα εισαγόμενα μοντέλα. «Το κόστος μεταφοράς από την Κίνα έχει αυξηθεί πάνω από 50% από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή (τον Φεβρουάριο), επηρεάζοντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις τιμολόγησης», ανέφερε.

Η Leapmotor είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη καθιερωμένη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 508%, φτάνοντας τις 65.193 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς Dataforce.

Η Leapmotor κατατάχθηκε ως η πέμπτη μεγαλύτερη κινεζική μάρκα στην Ευρώπη σε όγκο πωλήσεων, πίσω από τις MG (SAIC), BYD, καθώς και τις Omoda και Jaecoo του ομίλου Chery.

Το B10, που λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο, έγινε γρήγορα το δεύτερο πιο δημοφιλές μοντέλο της Leapmotor στην Ευρώπη για φέτος, με 16.664 πωλήσεις, πίσω μόνο από το ηλεκτρικό μίνι αυτοκίνητο T03, το οποίο έφτασε τις 35.285 μονάδες.

Στην Ιταλία, όπου η Leapmotor πραγματοποίησε σχεδόν το 40% των ευρωπαϊκών της πωλήσεων έως τον Ιούλιο χάρη στα γενναιόδωρα κίνητρα απόσυρσης παλαιών οχημάτων που έληξαν τον Ιούνιο, το ηλεκτρικό B10 ξεκινά από 29.900 ευρώ, ενώ η εταιρεία προσφέρει έως και 4.000 ευρώ επιδότηση απόσυρσης για ιδιώτες αγοραστές.

Η έκδοση B10 EREV, η οποία διαθέτει έναν μικρό βενζινοκινητήρα που επεκτείνει τη συνολική αυτονομία στα 900 χιλιόμετρα (από τα 361 χιλιόμετρα της βασικής ηλεκτρικής έκδοσης με μπαταρία 56,2 kWh), ξεκινά επίσης από 29.900 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία προσφέρει έως και 5.000 ευρώ επιδότηση απόσυρσης για ιδιώτες. Ο Ανέζε δήλωσε ότι τα EREV αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των πωλήσεων του B10 στην Ευρώπη, με σημαντικές διαφορές ανά χώρα.

Στην Ιταλία, όπου οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένουν χαμηλές, περίπου το 90% των πωλήσεων του B10 αφορά την έκδοση EREV. Αντίθετα, στη Γαλλία, όπου η φορολογία βάσει βάρους επιβαρύνει τα plug-in υβριδικά και τα EREV, σχεδόν όλες οι πωλήσεις προήλθαν από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Η Stellantis και η Leapmotor δημιούργησαν στρατηγική συνεργασία τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Stellantis συμφώνησε να επενδύσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ στη Leapmotor, αποκτώντας περίπου 20% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Έτσι έγινε ο μεγαλύτερος εξωτερικός μέτοχος της εταιρείας και απέκτησε εκπροσώπηση στο διοικητικό της συμβούλιο. Οι δύο εταιρείες ίδρυσαν την κοινοπραξία Leapmotor International, στην οποία η Stellantis κατέχει το 51% και η Leapmotor το 49%.

Η κοινοπραξία αυτή διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης, εξαγωγής και κατασκευής οχημάτων Leapmotor εκτός της Κίνας. Η Stellantis συνεισφέρει το παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων, τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία διανομής, ενώ η Leapmotor παρέχει την τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων και τις πλατφόρμες ανάπτυξης των μοντέλων της.

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