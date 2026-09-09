Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η συμπεριφορά των ταξιδιωτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εμπειρία ενός ταξιδιού και μια νέα διεθνής έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει ποιες εθνικότητες ξεχωρίζουν περισσότερο όταν βρίσκονται μακριά από τη χώρα τους. Από την ευγένεια και τα φιλοδωρήματα μέχρι τις υψηλές δαπάνες, την περιπετειώδη διάθεση και την αγάπη για τη γαστρονομία, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι Ιάπωνες ταξιδιώτες αναδείχθηκαν ως οι πιο ευγενικοί επισκέπτες παγκοσμίως, ενώ ακολούθησαν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί. Την ίδια στιγμή, άλλες εθνικότητες κατέκτησαν κορυφαίες θέσεις σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως η γενναιοδωρία στα φιλοδωρήματα, οι μεγάλες ταξιδιωτικές δαπάνες, η αναζήτηση περιπέτειας και το ενδιαφέρον για τις τοπικές γεύσεις.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το safaribookings.com, διαδικτυακή πλατφόρμα που ειδικεύεται στην οργάνωση σαφάρι στην Αφρική, και βασίστηκε στις απαντήσεις 192 συνεργαζόμενων διοργανωτών εκδρομών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν ποιοι τουρίστες θεωρούνται πιο ευγενικοί, ποιοι αφήνουν καλύτερα φιλοδωρήματα, ποιοι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, ποιοι έχουν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα και ποιοι ταξιδεύουν κυρίως για τις γαστρονομικές εμπειρίες.

Οι πιο ευγενικοί τουρίστες

Η Ιαπωνία κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία της ευγένειας, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών από τους διοργανωτές εκδρομών. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν η Νορβηγία με 10,6% και η Ελβετία με 10,4%, ενώ ακολούθησαν ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στον αντίποδα, οι Ιταλοί βρέθηκαν στην τελευταία θέση της συγκεκριμένης λίστας, καθώς μόλις το 1,3% των συμμετεχόντων τους χαρακτήρισε ως την πιο ευγενική εθνικότητα.

Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι ταξιδιώτες έλαβαν θετικά σχόλια για το ενδιαφέρον τους σχετικά με την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής. Όπως ανέφερε διοργανωτής από την Imara Tours Zanzibar, πολλοί Ευρωπαίοι επισκέπτες κάνουν ερωτήσεις για τα ζώα και το οικοσύστημα, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες παρατήρησης.

Αμερικανοί πρωταθλητές στα φιλοδωρήματα και στις δαπάνες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριάρχησαν στην κατηγορία των φιλοδωρημάτων, κάτι που συνδέεται και με την ισχυρή κουλτούρα φιλοδωρήματος στη χώρα. Οι Αμερικανοί συγκέντρωσαν το 29,5% των αναφορών, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους.

Ακολούθησαν οι Γερμανοί με 13,1%, οι Καναδοί με 10% και οι Ελβετοί με 8,6%. Οι Αμερικανοί βρέθηκαν επίσης στην κορυφή όσον αφορά τις υψηλότερες ταξιδιωτικές δαπάνες, συγκεντρώνοντας το 24% της κατάταξης. Γερμανοί και Καναδοί ακολούθησαν με ποσοστό 12,8% έκαστοι.

Οι πιο περιπετειώδεις και οι λάτρεις της γαστρονομίας

Στην κατηγορία της περιπέτειας, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες κυριάρχησαν. Οι Γερμανοί θεωρήθηκαν οι πιο τολμηροί, με ποσοστό 21,1%, ενώ ακολούθησαν οι Γάλλοι με 17,8% και οι Ολλανδοί με 11%.

Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι Βρετανοί και οι Ινδοί με 4,5%, ενώ οι Ισπανοί περιορίστηκαν στο 4,3%, γεγονός που δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση σε πιο ήρεμες διακοπές.

Στη γαστρονομία, οι ασιατικές χώρες πρωταγωνίστησαν. Η Ινδία βρέθηκε στην πρώτη θέση, η Ιαπωνία στη δεύτερη και η Κίνα στην τέταρτη. Η Γαλλία κατέλαβε την τρίτη θέση με 12,4%, ενώ η Ολλανδία ήταν πέμπτη με 7,7%, οριακά μπροστά από την Ιταλία που ακολούθησε στην έκτη θέση.

Διαβάστε ακόμη

Από τη γέννηση μέχρι το πανεπιστήμιο: Τρία νέα «μπόνους» για οικογένειες

Πλατινί: Οι μεγάλες στιγμές μιας πολυτάραχης καριέρας

Σαχάρα: Η νέα αποθήκη ενέργειας της Ευρώπης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ