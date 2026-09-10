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Στα αγαπημένα «ανεξερεύνητα» νησιά της Ευρώπης, εντάσσει την Κάρπαθο ο Guardian μέσα από ένα αφιέρωμα που βασίζεται στις ταξιδιωτικές προτάσεις και εμπειρίες των αναγνωστών του (https://www.theguardian.com/travel/2026/aug/28/readers-favourite-unsung-european-islands-holidays).

Το άρθρο παρουσιάζει νησιωτικούς προορισμούς που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και την αίσθηση ηρεμίας που προσφέρουν, μακριά από τους προορισμούς που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο τουριστών. Ανάμεσα στις επιλογές των αναγνωστών από την Ευρώπη βρίσκεται η Κάρπαθος, η οποία παρουσιάζεται ως ένα νησί που «περνά κάτω από τα ραντάρ» του μαζικού τουρισμού, διατηρώντας έναν αυθεντικό χαρακτήρα και προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία πολύ διαφορετική από εκείνη των ιδιαίτερα δημοφιλών και πολυσύχναστων ελληνικών νησιών.

Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το βασικό πλεονέκτημα της Καρπάθου: έναν προορισμό που εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή τη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον και την τοπική ζωή, προσφέροντας στον επισκέπτη την αίσθηση ότι ανακαλύπτει ένα νησί που δεν έχει αλλοιωθεί από τη μαζική τουριστική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη θέση στην παρουσίαση του Guardian καταλαμβάνει η Όλυμπος, η οποία περιγράφεται ως ένα απομακρυσμένο χωριό που μοιάζει «παγωμένο στον χρόνο». Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα ακόμη βασικό στοιχείο της εικόνας που μεταφέρει το αφιέρωμα. Στην αναφορά των αναγνωστών για την Κάρπαθο, οι παραλίες Άπελλα και Αχάτα χαρακτηρίζονται ως δύο από τις καλύτερες της Ευρώπης, με γαλαζοπράσινα νερά και ανέγγιχτες, πευκόφυτες πλαγιές να τις περιβάλλουν.

Σημειώνεται πως το νησί εμφανίζεται δίπλα σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς από Κροατία, Ιρλανδία, Γαλλία, Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία που οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν επειδή προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία από εκείνη των υπερκορεσμένων τουριστικών προορισμών.

Η διεθνής αυτή προβολή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κάρπαθος ενισχύει συστηματικά το τουριστικό της «προϊόν» με έμφαση στη φύση, την υπαίθρια δραστηριότητα, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντική εμπειρία, στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της ταυτότητας του νησιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 2ο Karpathos Adventure Festival, που διοργανώνει ο Δήμος Καρπάθου από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, με κεντρικό μήνυμα «Find your element – Βρες το στοιχείο σου». Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

«Με το φεστιβάλ μετατρέπουμε σε βίωμα την εικόνα της Καρπάθου που αναδεικνύουν διεθνή μέσα ενημέρωσης: ενός νησιού που δεν καλεί τον επισκέπτη απλώς να το παρατηρήσει, αλλά να το γνωρίσει ενεργά» δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, Τάσος Μηλιός.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δραστηριότητες όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, windsurfing, windfoiling, καταδύσεις γνωριμίας και καθοδηγούμενο snorkeling, με όλες τις δράσεις να πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους τοπικούς οδηγούς και εκπαιδευτές. Η συμμετοχή απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε πιο έμπειρους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, με έμφαση στην ασφάλεια, την εκπαίδευση και τη βιωματική γνωριμία με το νησί. Οι δραστηριότητες θα αναπτύσσονται σε διαφορετικές περιοχές της Καρπάθου, αναδεικνύοντας τη γεωγραφική και φυσική ποικιλομορφία του νησιού.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέει την περιπέτεια με την πολιτιστική και γαστρονομική ταυτότητα του νησιού, μέσα από εργαστήριο ψηφιδωτού, γνωριμία με την παρασκευή των μακαρούνων, γευστικές εμπειρίες με τοπικά προϊόντα, κρασί, θυμαρίσιο μέλι και ψωμί της Καρπάθου, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται με παραδοσιακή μουσική και χορό.

Η επιλογή των ημερομηνιών 25-27 Σεπτεμβρίου δεν είναι τυχαία, καθώς η διοργάνωση κορυφώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Κάρπαθος μπορεί να προσφέρει αυθεντικές και ποιοτικές εμπειρίες και πέρα από την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης https://experience.karpathos.gr/el/kaf2026-el/.

Με το Karpathos Adventure Festival ο Δήμος Καρπάθου επιδιώκει να αναδείξει στην πράξη την πολυμορφία του νησιού και να ενισχύσει τη θέση του ως προορισμού εναλλακτικού και βιωματικού τουρισμού, συνδέοντας τη θάλασσα και το βουνό με τον πολιτισμό, την παράδοση και την τοπική γαστρονομία.

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