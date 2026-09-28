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Η πορεία της Αλβανίας ως τουριστικού προορισμού δεν μοιάζει με καμία άλλη. Αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο για δεκαετίες υπό την εξουσία του δικτάτορα Ενβέρ Χότζα, η χώρα άρχισε να υποδέχεται σταδιακά ξένους τουρίστες μετά τον θάνατό του και την πτώση του κομμουνισμού.

Σήμερα, ο αριθμός των επισκεπτών έχει εκτοξευθεί – το 2025, οι αφίξεις έφτασαν τα 11,9 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 3,3% σε ετήσια βάση και κατά 93,6% σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ (UN Tourism).

Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός παράγοντας που να έχει οδηγήσει σε αυτή τη θεαματική άνοδο, αν και ο τεράστιος αριθμός ταξιδιωτικών μέσων που χαρακτηρίζουν τη βαλκανική χώρα ως τις «Μαλδίβες της Ευρώπης» ίσως έχει παίξει κάποιο ρόλο.

Από «κρυμμένο διαμάντι» σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό

Οι ταξιδιώτες αναζητούν πάντα το επόμενο «κρυμμένο διαμάντι»: μόλις ένας προορισμός φτάσει στο απόγειο της δημοτικότητάς του, αρχίζουν να ψάχνουν εναλλακτικές μακριά από την πεπατημένη.

Πριν από μία δεκαετία, η Κροατία –και ειδικότερα το Ντουμπρόβνικ– έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής χάρη στο «Game of Thrones». Στη συνέχεια, οι τουρίστες άρχισαν να αναζητούν πιο ήσυχους προορισμούς στις δαλματικές ακτές και κατέληξαν στο Μαυροβούνιο. Τώρα, κατευθύνονται ακόμη νοτιότερα, με την Αλβανική Ριβιέρα να αποσπά θετικά σχόλια για τα καθαρά νερά και τις προσιτές τιμές της.

Η σχετική ευκολία των μετακινήσεων στην περιοχή με λεωφορείο έχει προσελκύσει πολλούς ταξιδιώτες που επιλέγουν ταξίδια σε περισσότερες από μία χώρες, συνδυάζοντας την Αλβανία με τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο και άλλους προορισμούς.

Για όσους φτάνουν αεροπορικώς, η επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου των Τιράνων έχει βοηθήσει, όμως ακόμη πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η δημιουργία βάσης της Wizz Air εκεί το 2020, η οποία έφερε οικονομικές πτήσεις από και προς πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, η Βουδαπέστη, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, η Ρώμη και η Στοκχόλμη.

Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής δημοτικότητας της Αλβανίας οφείλεται επίσης στην τεράστια ποικιλία όσων προσφέρει, είτε κάποιος ενδιαφέρεται για την ιστορία είτε απλώς θέλει να πετάξει μέχρι εκεί και να χαλαρώσει.

Τίρανα: Ιστορία, city break και νυχτερινή ζωή

Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, αποτελεί ιδανική αφετηρία για να γνωρίσει κανείς τόσο την ιστορία της χώρας όσο και την ταχεία ανάπτυξη που έχει καταγράψει τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα Τίρανα αποτελούν επίσης μια πιο οικονομική επιλογή για ένα σύντομο ταξίδι σε σχέση με άλλους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, ενώ η έντονη νυχτερινή ζωή ενισχύει την ελκυστικότητά τους.

Σκόδρα: Τουρισμός δίπλα στη μεγαλύτερη λίμνη της Νότιας Ευρώπης

Στα σύνορα Αλβανίας και Μαυροβουνίου βρίσκεται η μεγαλύτερη λίμνη της Νότιας Ευρώπης. Στην αλβανική πλευρά είναι γνωστή ως λίμνη της Σκόδρας και στην πλευρά του Μαυροβουνίου ως λίμνη Σκαντάρ.

Η περιοχή προσφέρεται για πιο χαλαρές διακοπές, ενώ ο ποταμός Σάλα και η λίμνη Κόμαν αποτελούν δημοφιλείς επιλογές για ημερήσιες εκδρομές. Από τη Σκόδρα ξεκινούν επίσης οι εξορμήσεις προς τις Αλβανικές Άλπεις.

Αλβανικές Άλπεις: Στο επίκεντρο ο πεζοπορικός τουρισμός

Το πέρασμα Βαλμπόνα συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες διαδρομές πεζοπορίας των Αλβανικών Άλπεων, ενισχύοντας τις επιλογές της χώρας για όσους αναζητούν δραστηριότητες στη φύση.

Αλβανική Ριβιέρα: Οι «Μαλδίβες της Ευρώπης»

Ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας είναι η Αλβανική Ριβιέρα, η οποία έχει γίνει γνωστή και ως οι «Μαλδίβες της Ευρώπης», χάρη στα κρυστάλλινα νερά και τις αμμώδεις ακτές της.

Η Αυλώνα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αλβανίας, έχει δεχθεί τη σημαντικότερη εισροή επισκεπτών, ενώ στους δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς συγκαταλέγονται επίσης το Δερμί, οι Άγιοι Σαράντα και το Εξαμίλι.

Η τουριστική άνθηση της χώρας συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές, καθώς η Αλβανία ενισχύει σταδιακά τη θέση της στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

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